【国内初】等々力緑地で川崎産の実質再エネ電力を７月１日（水）から導入。６月６日（土）に導入発表会を実施しました！

川崎市

この度、川崎とどろきパーク（所在地：神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目472番地、代表取締役社長：三木 尚、以下、川崎とどろきパーク）と川崎未来エナジー株式会社（所在地：川崎市川崎区南町1番地1、代表取締役社長：井田 淳、以下：川崎未来エナジー）が、等々力緑地の主要な施設における電力契約を締結したことについて、令和８年６月６日（土）に発表会を実施しました。

廃棄物発電と太陽光発電による全て「市民由来」の地産再生可能エネルギーを組み合わせた実質100％再エネ電力を市内の複数の大規模運動施設に供給する取組は、国内初※です（令和８年６月８日時点。川崎市調べ）。

これにより、等々力緑地の主要な施設で使用する電力（一般家庭約854戸分）は、全て再エネに切り替わります。

【導入施設】

◆Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）

◆東急ドレッセとどろきアリーナ

◆等々力球場

写真左から、川崎とどろきパーク株式会社 代表取締役社長 三木 尚、川崎市長 福田 紀彦、川崎未来エナジー株式会社 代表取締役社長 井田 淳

川崎市は、市内の家庭から排出されるごみや太陽光、そこから生まれた電気が、スタジアムやアリーナを動かし、市民一人ひとりの暮らしがスポーツの熱狂につながる「まちの中でエネルギーが循環する仕組み」をスポーツの聖地等々力緑地から発信していきます。

導入発表会の実施概要

■実施日

令和８年６月６日（土）１６時３０分～１７時００分

■場所

Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場） メインスタンド内会議室

■出席者

川崎市長 福田 紀彦(ふくだ のりひこ)

川崎とどろきパーク株式会社 代表取締役社長 三木 尚(みき たかし)

川崎未来エナジー株式会社 代表取締役社長 井田 淳(いだ あつし)

川崎市長コメント

写真左から、川崎とどろきパーク株式会社 代表取締役社長 三木 尚、川崎市長 福田 紀彦、川崎未来エナジー株式会社 代表取締役社長 井田 淳

本市では２０５０年までに市域の温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指し、再生可能エネルギーの地域循環によるエネルギーの地産地消に取り組んでいます。

これまで、川崎市内の家庭から出されたごみを焼却して生まれた電力を市内の小中高校や区役所などの公共施設、約３００の施設で活用してきましたが、このたび、市内の各家庭の太陽光発電の電力と組み合わせ、暮らしの中から生まれたエネルギーを組み合わせた再生可能エネルギーを、いよいよ川崎が誇る「スポーツの聖地」にも導入します。こういったカーボンニュートラルの取組で、都市の価値を上げ、スポーツの価値も上げます。

市民の皆様に御理解や御協力をいただき、また、川崎とどろきパーク株式会社様、市の出資法人である川崎未来エナジー株式会社をはじめとした事業者の皆様との連携により、脱炭素の取組が広がっていくよう、市として今後も取組を進めてまいります。

川崎とどろきパーク株式会社コメント

この度、当社は、このスタジアム・アリーナ・野球場への電力供給に関して、川崎未来エナジー様より魅力的な御提案をいただき、市内で創出された再生可能エネルギーを利用していくことにいたしました。

これにより、川崎市の「循環への取組み」の一助になるとともに、等々力緑地が、市民の皆様やスポーツチームの皆様から、より親しみと誇りを持つ公園になれれば良い、と考えております。

現在、再編整備に伴う工事も本格化し、何かと御迷惑や御不便をおかけしておりますが、川崎市の御指導のもと、市民の総意に寄り添った公園となるべく、取り組んでまいりますので、引き続き御理解と御協力をお願いいたします。

川崎未来エナジー株式会社コメント

この度、この等々力の地で当社の電力が使われ始めることを、大変うれしく思います。

今回の取組は、当社の事業パートナーである東急パワーサプライ様と連携し、それぞれが取り扱っている川崎市民が関与する再エネ電力を組み合わせ、市民に根差したスポーツの現場へ還元する、まさにエネルギーの循環・地産地消を体現するものであり、大変意義深く感じております。

こうした取組を通じて市民の皆様に共感の輪を広げながら、引き続き取り組んでまいります。

スポーツ庁コメント

※等々力緑地が「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」にも選定されていることから、スポーツ庁からもコメントをいただきました。

スポーツ庁では、スタジアム・アリーナを核として、周辺のインフラや他の施設等と面的に連携して形成されるエリア全体の活性化・成長・発展を目指すスポーツコンプレックスを推進しております。スタジアム・アリーナは、多くの人を集め、地域活性化の起爆剤になり、ひいては地域のシンボルとなりうる施設であります。等々力緑地は、令和5年、スポーツ庁の「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」にも選定されております。

そういった場所で、今般のような取組を実施することは、地域としての環境問題への取組姿勢を発信するものであり、さらには人々の環境意識の啓発・向上につながると考えております。

引き続き、等々力緑地から、全国に向けて環境意識の向上、さらには地域活性化に資する先進的な取組が発信されることを期待しております。

電力導入の概要

- 導入開始：令和８年７月１日（水）- 供給場所：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）、東急ドレッセとどろきアリーナ、等々力球場- 電力小売：川崎未来エナジーによる電力取次販売※1（小売電気事業者：株式会社東急パワーサプライ）- 電源比率：川崎市内廃棄物発電約80%、家庭用卒FIT※2 電気約20%（いずれも川崎市内電源）- 非化石証書：非FIT非化石証書（再エネ指定あり、上記電源に由来する環境価値を示す証書）

※１ 電力取次販売…小売電気事業者の電力契約を取り次ぐサービス形態。本取組では、取次事業者である川崎未来エナジーが、小売電気事業者である株式会社東急パワーサプライが供給する電気を川崎未来エナジーの名で販売し、電力契約の締結や電気料金の請求は川崎未来エナジーが行う。

※２ 卒FIT…国の固定価格買取制度が終了した再エネ電源

今回の電力導入におけるポイント

・全て市民由来の地産再生可能エネルギー

市内の家庭から排出された普通ごみなどを市処理センターで焼却し、発電された廃棄物発電由来の電力と市内の家庭用太陽光発電の電力を組み合わせたもの。

・全て地産再エネを複数の運動施設へ供給すること

・主要な施設における電力（一般家庭約854戸分）の100％再エネ化

※電力使用量

Uvanceとどろきスタジアム（等々力陸上競技場）：1,173,976kWh/年

東急ドレッセとどろきアリーナ：2,129,543kWh/年

等々力球場：533,146kWh/年

等々力緑地（中原区等々力）について

川崎市では、再編整備と管理運営を一体の事業とした「等々力緑地再編整備・運営等事業」に取り組んでおり、令和５（2023）年４月から川崎とどろきパーク株式会社による管理運営を開始しております。

川崎未来エナジー株式会社とは

脱炭素社会の実現に向けて、市域の再エネ利用を拡大するため、市が過半数出資して設立した地域エネルギー会社です。川崎未来エナジー株式会社が供給する実質再エネ電力は、川崎市民の家庭から排出される普通ごみなどの焼却により生み出される電力で、非FIT 非化石証書（再エネ指定あり）の調達などで環境価値を確保しています。

問合せ先

（等々力緑地に関すること）

川崎市建設緑政局富士見・等々力再編整備室 武田

電話 ０４４-２００-２４０８

（本市の脱炭素の取組みに関すること）

川崎市環境局脱炭素戦略推進室 石坂

電話 ０４４-２００-１２２２

（今回の電力契約に関すること）

川崎とどろきパーク株式会社 広報担当 百々海・生方

電話 ０４４-７１１-２５２２

（電力供給に関すること）

川崎未来エナジー株式会社

電話 ０４４-２０１-７３９５