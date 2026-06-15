都市に洗練された空間を創造するフェイスネットワーク　各住戸にアクセントを添え、土地の記憶を継ぐアートと暮らす賃貸マンション『GranDuo(グランデュオ)千歳船橋７』が完成！

株式会社FAITHNETWORK

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、『GranDuo千歳船橋７』（東京都世田谷区）が2026年６月15日（月）に完成したことをお知らせいたします。

【『GranDuo千歳船橋７』外観・内観】

本物件は、コバヤシ401.Design room株式会社と株式会社白砂孝洋建築設計事務所による設計のもと、千歳船橋駅より徒歩５分、商店街の先に広がる住宅街に位置し、地域に根ざした心地よい暮らしを実現する空間として計画されています。

外観は１層目を左官仕上げ、２・３層は焼成レンガタイルを採用することで、落ち着きのある表情に仕上げました。さらに、高い保水力を備える特殊な土壌「アクアソイル」を使用した植栽帯を随所に設け、ヤマアジサイやヒメウツギなど約25種類の花木が建物と暮らしを彩ります。

通りに対して開かれたエントランスホールには、敷地内に受け継がれてきた保存樹木を再生したアート作品《種の力》を展示しています。作品を手がけたのは、「まちからアート 仮囲いデザインのアイディアコンテストVol.１」で入賞した十時ソフィア未來氏。建物のアイコンとして、入居者の方々や訪れるみなさんを迎え入れます。

室内は、外部からの視線を抑えながら光や風を取り込むスリット窓を複数設けることで、採光と通風を確保し、外部環境がもたらす変化を取り込める住まいとしています。カラートーンはブラウンやグレー調のやさしい色味を採用し、空間に柔らかな統一感をもたらしました。

ルーフバルコニーや畳風の仕上げ、ワークスペース、木ルーバーの目隠しなど、敷地を最大限に活用したバリエーションに富んだ間取りで、プラスαの魅力を添える要素が各所に取り入れられています。

土地の記憶を受け継ぐアートに見守られ暮らす、居心地のよい住まいです。

「種の力 -Within a Seed-」

私はこの作品を通して、小さな一粒の種が持つ強靭な力と、そこに秘められた無限の可能性を表現したいと考えました。

これほど微小なものが、成長に必要なすべての情報を宿し、爆発的に巨木へと姿を変えるための土台となります。何世紀もの時を生き抜くために必要なすべてを自らの中に育んでいくのです。この在り方は、私たち人間の生涯における様々な経験や概念へと重ね合わせることができます。同時に、何もないところから生まれているように見えながらも、常に循環し、永遠に続いていく「生命そのものの神聖さ」を表しています。種の中には、目には見えなくても、確かに存在する凝縮された力が眠っているのです。私たちは時として、生命の本質に深く根ざした、このような大切なことを見失っているのではないでしょうか。

この作品では、様々な文化圏での宗教美術に見られる「光やエネルギーの放射」を天然木の豊かな表情を用いて表現するとともに、中心から外側へと広がっていく無数の「点」を配しています。この「点」という要素は、小さく丸い「種」それ自身のカタチであり、１本の線が点の集合であるように「目に見えるものの起源」でもあります。そして同時に、世界を構成するクォークや電子といった素粒子、今も膨張を続ける宇宙自体の象徴でもあるのです。

本作は、かつてこの展示場所に植えられていた「アカマツ」の木を100%使用して作られています。かつてこの地で生きていた木が、形を変え、これからも私たちに生命の奇跡を伝え続けてくれることを心から願っています。

【十時 ソフィア 未來（Sofia Mirai Totoki）】

1995年スペイン・マドリッド生まれ。

マドリッドコンプルテンセ大学ファインアート学部卒業後、東京藝術大学グローバルアートプラクティス学科へ進学、2021年修了。

スペインに比べ、街の風景が激しく変わり続ける東京をテーマに、空き地や工事現場にフォーカスしたインスタレーションやスカルプチャーを制作。他にも絵画や写真など、幅広いジャンルの作品制作に取り組んでいる。

◆『GranDuo千歳船橋7』物件概要

所在地 ：東京都世田谷区桜丘５-８-16

アクセス ：小田急線 千歳船橋駅 徒歩５分

構造 ：鉄筋コンクリート造 地上３階建

敷地面積 ：408.46平方メートル

延床面積 ：736.51平方メートル

設計・監理：コバヤシ401.Design room株式会社

株式会社白砂孝洋建築設計事務所

建築・施工：株式会社オーシャン

詳細情報 ：https://faithnetwork.co.jp/project/p18690/



◆『GranDuo千歳船橋７』賃貸情報

入居可能戸数 ：12戸（１LDK×５戸、２LDK×７戸）

賃貸専有面積 ：住居／38.89平方メートル ～66.37平方メートル

敷金／礼金 ：１ヶ月／なし

備考 ：ペット相談可（「小型犬～中型犬」または「猫」合計２匹まで※総体重15Kg以内）

物件情報サイト：「３区MIRAIE」https://3kumiraie.jp/rent/323

募集状況 ：入居申込受付中（満室になり次第終了）

◆設計・監理

コバヤシ401.Design room株式会社

東洋大学大学院工学研究科を卒業し、設計事務所勤務を経て、2010年に１級建築士事務所コバヤシ401.Design roomを設立。2012年に沖縄オフィスを開設。東京と沖縄の２拠点で活動し、異なる環境での経験を相互に生かしながら、提案の幅を広げている。戸建住宅、集合住宅、テナント、クリニックなど幅広く手がける。

株式会社白砂孝洋建築設計事務所

2004年に日本大学理工学部海洋建築工学科を卒業後、小宮功建築設計事務所、株式会社ESPAD環境建築研究所にて経験を積み、2013年に一級建築士事務所 白砂孝洋建築設計事務所を設立。住宅などの新築、リノベーション、古民家改修、インテリアなどの場所づくりを手掛ける。北は秋田から西は愛媛まで、規模や用途を問わず多様なプロジェクトに携わる中で、日々の営みに寄り添う空間づくりを一貫した設計の原点としている。

205号室301号室303号室

◆会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事

業を展開）

証券コード：東証スタンダード市場3489