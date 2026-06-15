大谷翔平選手賞新設！「第51回ゆうちょアイデア貯金箱コンクール」募集開始

株式会社ゆうちょ銀行

■学校応募期間： 2026年 8月14日（金）～ 9月28日（月）まで

■個人応募期間： 2026年 8月 3日（月）～ 9月18日（金）19:00まで

株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区大手町2-3-1、取締役兼代表執行役社長 笠間 貴之）は、「ゆうちょアイデア貯金箱コンクール」を今年も開催いたします。

本コンクールは1975年から半世紀にわたって小学校における工作課題の定番として親しまれ、貯金箱の作製を通じて、子どもたちの造形的な創造力を伸ばすとともに、貯蓄に対する関心を持っていただくことを目的としています。

＊専用Webサイト： https://www.idea-chokinbako.jp/

●大谷翔平選手賞新設！

今回のコンクールでは、大谷翔平選手が「ゆうちょ銀行」のブランドアンバサダーに就任したことを記念して、「大谷翔平選手賞」を新設します。

●家庭教育において夏休みの工作は最適！

近年、デジタルコンテンツなど情報機器を通じて取り組む事が増えている中、さまざまな材料を使い、自由な発想を自らの手で「カタチ」にできる本コンクールは、想像力や創造力、思考力を自ら育む絶好の機会です。「ものづくり」を通じて、子どもの主体性を伸ばし、自己肯定感を高めることにもつながります。

●ご家庭から直接応募できる個人応募も受付！

学校からの応募だけではなく、ご家庭から直接応募いただける個人応募も受付しています。（学校応募と個人応募の重複は不可）

●募集作品は子どもならではの創造力あふれるアイデアが満載！

作品には子どもたちの体験した思い出や、好きなもの、地域の風景など、様々な作品が多く寄せられます。

昨年度入賞作品例

「ポップコーン貯金箱」「学べる！人体貯金箱」「暑くてたまらな～いけど お金はたまるよ」「ありじごく」

＊昨年度の入賞作品はこちらからもご覧いただけます。

< https://www.youtube.com/watch?v=00MLi6H3t18 ＞

【 コンクール概要 】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=00MLi6H3t18 ]

＊応募期間

【学校応募】 2026年8月14日（金）～ 9月28日（月）まで

【個人応募】 2026年8月 3日（月）～ 9月18日（金）19:00まで

＊応募方法

【学校応募】学校の先生を通じて、第51回ゆうちょアイデア貯金箱コンクール専用Webサイトまたは

郵送により応募。

１校につき各学年2作品まで、合計12作品の応募が可能です。

※特別支援学級からの応募がある学校は、12作品に加えて2作品の応募が可能です。

【個人応募】第51回ゆうちょアイデア貯金箱コンクール専用Webサイト内の個人応募ページから

1名について1作品の応募が可能です。

※郵送での応募はできません。

※個人応募作品は一次審査前にプレ審査を行います。

※個人応募ページは2026年8月3日(月)にオープンします 。

＊参加資格

全国の小学生（学校単位または個人）

※義務教育学校の場合は、小学校6年生に該当する児童までが参加の対象です。

＊参加方法・作品について

・材料は自由ですが、壊れやすいもの、腐るものは避けて、持ち運びができるもの。

※材料の接着等は、材料にあった接着剤を使用してしっかり接着してください。

・作品の大きさは、一辺の長さを25cm以下。

・1人1点。 作品には個人の名前・写真等を記載しないでください。

・本人の創作によるもの。（保護者の過度な補助は認めておりません）

・他のコンクール等に未発表のもの。

・作製者以外の人の著作物等を利用した作品は、

著作権者等の許諾を得られた場合以外、審査対象外。

・個人で参加する場合は公式Webサイトから応募。

学校で参加する場合は、学校の先生に提出してください。

＊問い合わせ先

ゆうちょアイデア貯金箱コンクール事務局

■TEL：0120-296-285（通話料無料） ■受付時間 平日10:00～18:00

＊入賞作品・賞について