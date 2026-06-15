大和総研、「AWS移行とモダナイゼーションコンピテンシー」の認定を取得

株式会社大和総研

株式会社大和総研（代表取締役社長：望月 篤、本社：東京都江東区、以下「当社」）は、アマゾン ウェブ サービス（以下「AWS」）の「AWS移行とモダナイゼーションコンピテンシー」の認定を取得したことをお知らせいたします。

当社は金融機関をはじめとした幅広い業界に対してAWSを利用した高セキュリティで安心安全なクラウドの構築・移行・運用の最善なソリューションを提案しております。当社がAWSへのクラウド移行に関して、お客様へのアセスメントをはじめとして準備、移行、運用までの各フェーズで高い技術力と専門性、豊富な経験を有していることが高く評価され、AWS移行とモダナイゼーションコンピテンシー（※）に認定されました。

今後もAWSへのクラウド移行をはじめとした高い専門性を活かしたソリューション提供をもって、お客様のビジネスならびに企業価値向上に貢献していきます。

■AWS活用ソリューション事例紹介

大和総研の豊富な知識と粘り強い取り組みで実現したミッションクリティカルなEC決済システムのクラウド移行

https://www.dir.co.jp/business/case/mun.html

プロジェクト事例：AWSを中心としたマルチクラウド構成で実現した銀行ソリューション（SONAR-IC）の更改

https://www.dir.co.jp/business/case/sonaric.html

（※）AWS移行とモダナイゼーションコンピテンシーとは

AWS移行とモダナイゼーションコンピテンシープログラムは、オンプレミス環境または他のクラウド環境からAWSへアプリケーションやレガシーインフラストラクチャーを移行する支援において、専門性を実証したパートナーを認定するものです。AWS移行とモダナイゼーションコンピテンシーパートナーは、クラウド導入を加速するために、人材、ツール、教育、ならびに技術サポートを、プロフェッショナルサービスとしてお客様に提供します。

AWS移行とモダナイゼーションコンピテンシーの詳細については以下AWS公式サイトを参照ください。

https://aws.amazon.com/jp/partners/programs/specializations/

以上

【ご参考】

■大和総研 ITソリューションサービスサイト

高セキュリティで安心安全なクラウド構築・移行・運用サービス

クラウド活用に向けて、利用方針の策定、設計、構築、移行、運用まで総合的にサポート

https://itsolution.dir.co.jp/itsolution/s/list/cloud-construction(https://www.dir.co.jp/world/)

■大和総研 用語解説サイト

https://www.dir.co.jp/world/

エンジニアブログ公開中(https://www.dir.co.jp/world/archive/category/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0)