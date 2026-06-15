「BASE」のAI機能に「PAY IDアプリ」プッシュ通知文作成機能を追加

BASE株式会社

BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡裕太、以下 BASE）が運営するネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」は、2026年6月15日（月）より、「BASE」が提供するAI機能に、「PAY IDアプリ」上のフォロワーに配信するプッシュ通知文を作成する機能を追加したことをお知らせいたします。

＜「PAY IDアプリ」のプッシュ通知とは＞

「PAY IDアプリ」は、当社が運営する購入者向けショッピングサービス「PAY ID（ペイ アイディー）」が提供するショッピングアプリです。「BASE」を利用してネットショップを開設いただくと、「PAY IDアプリ」に出店することができます。

出店後は、アプリ上の自身のフォロワーに向けて、新商品やセール商品、再入荷情報、ショップのキャンペーン情報などをプッシュ通知でお知らせいただけます。フォロワーのスマートフォンなどに通知として表示されることから、タイムリーな情報発信手段として集客・販促にご活用いただける機能です。

購入者向けショッピングサービス「PAY ID」： https://payid.jp

■ 新機能 AIによるプッシュ通知文作成について

「BASE」は、AIベースのプロダクトの企画・開発を推進し、ネットショップ運営にかかる作業負担を軽減することで、ものづくりやマーケティング、購入体験づくりなど、ショップオーナーさまにしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”を、これまで以上に創出することを目指しています。今回のAIがプッシュ通知文を作成する新機能も、その取組みの一環です。

プッシュ通知は、限られた文字数で商品やショップの情報を伝える必要がありますが、AIが通知文を作成することで、ショップオーナーさまは文章を一から作成することなく、編集・調整するだけで、集客・販促に活用できるプッシュ通知を配信いただけます。

本機能は、「BASE」のショップ管理画面内にある「PAY IDアプリ」画面から、「新規プッシュ通知作成」を行う際にご利用いただけます。ショップオーナーさまが配信したい内容に合わせて「商品の宣伝」または「ショップの宣伝」を選択し、訴求したいテーマを設定すると、AIが通知文を作成いたします。

■ 新機能 AIによるプッシュ通知文作成 提供概要

- 提供開始日 ： 2026年6月15日（月）- 対 象 ： 「BASE」をご利用のショップ- 機能利用料 ： 無料

「BASE」は引き続き、プロダクトへのAI実装を通じて、ネットショップ運営にかかる作業負担を軽減し、ショップオーナーさまにしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”の創出を通じて、ショップオーナーさまの挑戦をサポートしてまいります。

以上

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でもかんたんにネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、260万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入がかんたんな決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってネットショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナーさまにしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ネットショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

＜「BASE」の情報発信について＞

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してネットショップを運営するノウハウを発信しています。

・オウンドメディア「BASE U」： https://baseu.jp

・「BASE」公式Instagram @BASEec： https://www.instagram.com/baseec

・「BASE」公式X @BASEec： https://x.com/BASEec

・「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity： https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナーさまとの活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

【会社概要】

会 社 名： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

代 表 者： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立： 平成24（2012）年12月11日

資 本 金： 88億4,754万円（2025年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容 ： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「PAY ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー、Port株式会社

BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆さまの活動に寄り添います。