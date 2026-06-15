【数量限定】夏の旅行やスパ、ジムでもいつものケアを haruからトラベルキットが登場『HEAD BEAUTYトラベルキット（エメラルドサマー）』発売

株式会社nijito

kurokamiスカルプ（haruシャンプー*1）でおなじみの、ヘッドビューティブランド「haru」を展開する株式会社nijito（本社：東京都港区、EC事業部：福岡市中央区）は、夏の旅行やレジャーシーズンに向けて、 『HEAD BEAUTYトラベルキット（エメラルドサマー）』 を2026年6月1日（月）から数量限定で発売開始いたしました。

本キットは、昨年好評を博した夏限定の冷やしシャンプー「kurokamiスカルプ（サマーレシピ）」をはじめ、今夏発売の限定ライン「SUMMER SUITE」のアイテムをミニサイズでセットにしました。さらに、このキットでしか手に入らないエメラルドクリアポーチとワッフルヘアバンドも付属し、旅行やスパ、ジムなどさまざまなシーンでご活用いただけます。

※画像はイメージです。商品ページへ :https://www.haru-shop.jp/shop/products/10660104

(*1) 発売開始から12年のロングセラーとなっている、リンス不要のオールインワンシャンプー

■ 開発背景｜旅先やジムでも、いつも通りの心地よいヘアケア

近年、暑さや湿気、紫外線による髪や頭皮へのダメージが気になる一方で、旅行や出張先では普段使用しているヘアケアアイテムを持ち運びづらく、ケアが後回しになりがちです。haruでは、髪や地肌を整える時間を通じて自分自身と向き合う「ヘッドビューティ」というセルフケア習慣を提案してきました。その中で、「旅行や出張、ジムにも持って行きやすいミニサイズがほしい」「気になっていた商品を試してみたい」といったお客様の声が多く寄せられていました。

そこで今回、旅先や外出先でもいつものヘアケア・スカルプケアを心地よく続けていただきたいという想いからトラベルキットを企画いたしました。旅行用としてはもちろん、haruの夏限定アイテムを気軽にお試しいただけるセットとしてもお楽しみいただけます。

■ 『HEAD BEAUTYトラベルキット（エメラルドサマー）』 セット内容

【シャンプー】kurokamiスカルプ（サマーレシピ）※画像はイメージです。

・スーッとさっぱり！ 夏の冷やしシャンプー

レモンベースのすっきりとした香りと、スーッとした爽快な使用感が人気の夏限定シャンプー。kurokamiスカルプの「100%天然由来」「10の無添加*2」という機能性はそのままに、夏の強い紫外線によるダメージケアや、気になるニオイケア*3、熱ダメージケアまでを1本で叶えます。

【トリートメント】エメラルドヴェールトリートメント※画像はイメージです。

・うねる髪をサラサラのストレートに導くウォータートリートメント

髪を油分で覆わない、ウォータートリートメント。ジメジメする梅雨や夏の季節でも、サラサラなストレートヘアを叶えます。美容成分が瞬時に浸透し、薄い水膜のヴェールで髪1本1本を包み込みます。頭皮ケア成分も配合し、気になるフケやかゆみもしっかりケアします。

【スカルプケア】エメラルドスパクレンズ※画像はイメージです。

・毛穴の奥の皮脂や汚れをスッキリ！ ごほうびヘッドスクラブ

シャンプーだけでは落としきれない、夏の過剰な汗や皮脂による蓄積汚れを、ミネラルたっぷりのソルトスクラブですっきりクレンジング。地肌を傷つけないジェルベースのテクスチャーで、旅先での贅沢なヘッドスパ体験を演出します。地肌はさっぱり洗い上げながらも、うるおい成分でなめらかな美髪へ導きます。

【キット限定グッズ】エメラルドクリアポーチ＆ワッフルヘアバンド※画像はイメージです。

・旅先やスパでのリラックスタイムを彩る、爽やかな限定グッズ

夏らしい爽やかなエメラルドカラーのクリアポーチは、水濡れに強いPVC素材。バスルームやプールなどのアウトドアシーンへの持ち込みにも最適です。ポーチの中には、肌当たりのやさしいふわふわなワッフル調のヘアバンドもセット。旅先や自宅でのスキンケア・バスタイムを心地よく演出します。

(*2) シリコン・合成ポリマー・カチオン界面活性剤・石油系界面活性剤・合成香料・合成着色料・鉱物油・紫外線吸収剤・合成防腐剤・合成保存料

(*3） 洗い流すことによる

■ 商品概要

商品名：HEAD BEAUTYトラベルキット（エメラルドサマー）

セット内容：

・kurokamiスカルプ（サマーレシピ） 50mL（約5回分）

・エメラルドヴェールトリートメント 20mL（約4回分）

・エメラルドスパクレンズ 30g（約3～4回分）

・ワッフルヘアバンド（幅8×長さ18cm）

・エメラルドクリアポーチ（幅22.4×高さ21.2cm）

価格：2,970円（税込）

販売状況：haru公式オンラインショップ(https://www.haru-shop.jp/shop/products/10660104)、全国のharu取扱い店（※一部取扱いがない店舗もございます。）

●haru（ハル）について

ヘッドビューティブランド「haru」は、シリーズ累計出荷本数800万本(*4)を突破したロングセラー「kurokamiスカルプ（haruシャンプー）」を展開し、現在はECサイトおよび全国約5,000店舗で商品をお届けしております。haruは、髪や地肌を整える時間を通じて自分自身と向き合う“ヘッドビューティ”という新しいセルフケア習慣を提案し、年齢を重ねることを前向きに捉え、“わたしらしく、美しく生きる”を支えるブランドとして、今後も多様な商品や体験を提供してまいります。

(*4) リニューアル前商品、限定シリーズ、kurokami シリーズ 3 種類含む 2025 年 10 月時点メーカー出荷実績（自社調べ）

haru公式オンラインショップ：https://www.haru-shop.jp/

haru公式Instagram：https://www.instagram.com/haru_tennen100/

haru公式LINE：https://page.line.me/460ekqvm?openQrModal=true

haruブランドムービー：https://youtu.be/zI0WAQ98xk8

●nijito（ニジト）について

nijitoは、変わりゆく日々の中で、どんな時も「自分らしくありたい」という想いに寄り添う会社です。プロエイジング・カンパニーとして、“いまの自分”を、もっと好きになるために、少しでも前向きに、自分らしくいられる時間が、日々の中に増えていくことを願って──。

“Every day is a new day.”

一日一日が、より自分らしく、少しでも前向きなものになるように。そんな社会をつくっていくために、nijitoは挑戦を続けていきます。

株式会社nijito

本社：

東京都港区芝公園2丁目2-22 芝公園ビル8F

福岡：

福岡市中央区天神3丁目4-5ピエトロビル6F

TEL：092-713-5778

FAX：092-400-0848

URL：https://nijito.jp