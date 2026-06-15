R&Dセンターが稼働を開始

野村マイクロ・サイエンス株式会社

野村マイクロ・サイエンス株式会社（本社：神奈川県厚木市、代表取締役社長執行役員：内田 誠）は、微細化が進む最先端半導体向け超純水製造装置の性能の更なる向上、並びに、エンドトキシンモニターや機能水製造装置などの新製品の開発を目的としたＲ＆Ｄセンター（神奈川県厚木市）を2025年12月26日に竣工し、2026年6月22日より稼働を予定しています。

Ｒ＆Ｄセンターの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152935/table/4_1_eaaca4564a78f3ad0f01b468b78b52be.jpg?v=202606150751 ]

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野村マイクロ・サイエンス株式会社

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