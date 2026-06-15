国内企業サイトのE-E-A-T信頼性シグナル欠落率56.6%｜生成AI検索時代の深刻な実態が明らかに

株式会社Bennu

株式会社Bennu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高木啓太）は、AIO/GEO/SEO横断診断ツール「AIOGeoScan」（https://aiogeoscan.com/）で蓄積した1,500件以上の診断ログを解析した「生成AI時代のSEO/AIO対策 実態調査レポート【2026年5月度】」を公開しました。

▼ レポート全文はこちら

https://aiogeoscan.com/reports/2026-05

調査背景｜生成AI検索の普及が突きつける、Webサイトの新たな課題

ChatGPT SearchやGoogleのAI Overviews（AIによる概要）の台頭により、ユーザーが検索結果をクリックせずにAIの回答画面で行動を完結させる「ゼロクリックサーチ」が急速に浸透しています。これに伴い、Webサイト側の生存戦略は、従来の「検索順位（SEO）」から「生成AIに選ばれ、正しく引用されるための最適化（AIO/GEO）」へとパラダイムシフトを迫られています。

しかし、多くの企業サイトはいまだ従来のSEO対策を前提とした構造のまま運用されており、「AIに正しく読み取られ、引用されるサイトになっているか」を客観的に把握できていないのが実情です。本調査では、この実態を可視化するべく、「AIOGeoScan」に蓄積された累計1,593件の診断ログを解析し、本レポートを公開しました。

調査概要

- 調査・分析主体：株式会社Bennu AIO調査ラボ- 調査方法：AIOGeoScanの全診断ログデータを対象とした解析・集計- 対象データ：個別ページ診断 1,593件- データ収集期間：2026年4月1日～2026年5月31日- 公開日：2026年6月13日

主要調査結果｜3つのキーファインディング

本調査の結果、国内企業サイトの対応状況は「極めて致命的」であり、AI検索エンジンが解釈ロスを起こす技術的欠陥をほぼすべてのサイトが抱えている実態が明らかになりました。

１. AI引用不適合（アンサーターゲット構造の欠如）：警告率 100.0%

H2/H3見出しの直後に、AIクローラーが直接的な要約として優先抽出する「結論ファースト（50～150文字以内）のアンサー構造」を完全に保証できているページは、調査した1,593ページ中に1件も存在しませんでした。

AIは見出しタグを「文脈の境界」として認識するため、見出し直後に明確な要約がないページは引用候補から除外されるリスクがあります。大手SEO調査機関の検証データによると、アンサーターゲット設計を適用したページはAIによる引用・紹介率が未対策ページと比較して4倍以上向上することが報告されています。

２. E-E-A-T信頼性シグナルの欠落率：56.6%

AIがハルシネーション（情報の捏造）を防ぐために最も重視するのが、情報の出所を証明する「E-E-A-T信頼性シグナル」です。調査の結果、過半数のサイトでこれらが放置されている実態が明らかになりました。

E-E-A-T構成シグナルの未対応・未設定比率

- 著者情報の構造化（JSON-LD）未対応率：66.3%- rel=authorリンク未設定率：80.5%- 日付マークアップ（timeタグ等）未設定率：65.5%- 最終更新日（dateModified）未定義率：50.5%

AIは「誰が書いたか」「いつ更新されたか」をソースコードのシグナルから読み取ります。これらが未整備のサイトは、AIから「信頼できる情報源」として認定されにくい状態にあります。

３. AIアクセス制御インフラ（llms.txt）の対応遅れ

自社ブランドの誤ったAI学習を防ぎ、クローラーに対して正確な巡回経路を提供する次世代標準ファイル「llms.txt」の未設置率は33.6%に達しています。llms.txtが未設置のサイトでは、AIが断片的な情報をもとにブランドを解釈するため、AI回答画面において古い情報や誤った内容が出力されるリスクが発生します。

注記：Googleは公式ガイダンスにおいて、「AIによる概要の表示要件として `llms.txt` のような特別な追加設定ファイルは不要と明言しています。 `llms.txt` の設置は、Google用ではなく、ChatGPT（GPTBot）やClaude（ClaudeBot）、さらには Cursor や Cline をはじめとする各種AIコーディングツール・自律型AIエージェントに対して、自社の正しいブランド情報やドキュメントツリーを伝えるための次世代のAI標準プロトコル（GEO対策）として機能するものです。

生成AI時代のSEO/AIO対策 実態調査レポート【2026年5月度】

3つのキーファインディングの詳細な技術解説、構造化データ（JSON-LD）の実装偏りの分析、および企業が明日から取り組めるAIO適合ロードマップ（3フェーズ）は、レポート全文にてご覧いただけます。

▼ レポート全文はこちら

https://aiogeoscan.com/reports/2026-05

(https://aiogeoscan.com/reports/2026-05)

※本調査内容・グラフ画像を引用・参照される際は、必ず以下のクレジット表記をお願いいたします。

出典：AIOGeoScan（https://aiogeoscan.com/）調べ



本調査レポートは毎月中旬に前月分の診断データを集計・公開していく予定です。業界別・サイト種別の詳細分析など、より細かい切り口での調査も順次公開してまいります。

【AIOGeoScanについて】

URLを入力するだけでサイト全体をスキャンし、AI検索対策の実装状況を10カテゴリ・100項目以上でチェックして統合スコアとして可視化するAIO/GEO/SEO横断診断ツール。Googleログインによる無料プランから、最大30ディレクトリ・150URLを対象としたEnterpriseプランまで提供しています。

サービスURL：https://aiogeoscan.com/

料金プラン：https://aiogeoscan.com/pricing



【運営会社】

会社名 ：株式会社 Bennu(ベヌウ)

設立 ：2020年2月

代表者 ：代表取締役 高木 啓太

事業内容：デジタルマーケティング、広告・メディア事業、AIOコンサルティング、広告費後払いサービス「ADGrow」、ポップアップ・イベントスペース「seeen」など

本社 ：東京都渋谷区神宮前 2-18-19 the Folks 3C

URL ：https://bennuinc.com/