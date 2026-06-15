暗号資産ソラナ（SOL）の累計取得額が8億円に到達、総保有枚数が5万SOLを突破

株式会社WIZE

株式会社WIZE（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藪 考樹、証券コード：3664、以下「当社」）は、新たに1億円規模の暗号資産ソラナ（SOL）を追加取得し、累計取得金額は約8億円規模、総保有量は5万SOLを突破したことをお知らせいたします。今回の買い増しにより、平均取得単価は15,000円台へと低下しております。また、当社の保有SOLは、CoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキングにおいて世界第12位相当（※1）へと順位を上げております。

取得状況

当社は2025年10月24日より、暗号資産ソラナ（SOL）の取得を継続的に進めてまいりました。今回、SOL価格が当社のこれまでの平均取得単価（16,750円）を下回る、当社が割安と判断する水準にあることから、2026年6月12日および6月15日に各5,000万円規模、合計1億円規模のSOLを追加取得いたしました。この結果、累計取得金額は約8億円規模、ステーキング報酬等を含む総保有量は5万SOLを突破し、約50,800SOLとなっております。

直近の2回の取得単価は1SOLあたり平均11,088円と、当社のこれまでの平均取得単価（16,750円）を下回る水準であり、割安な局面での買い付けを実現しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/260_1_cc52a5004386654c8e4ea30fbbb79c57.jpg?v=202606150751 ]

また、当社が保有するSOLが増えるほど、株主の皆様が保有株式を通じて間接的に保有するSOLも増えてまいります。これを示す「1万株あたりの保有SOL」は、2026年2月の約1.99SOLから約5.46SOLへと、約4ヶ月で約2.7倍に増加しております。あわせて、当社のSOL保有量は、国内上場企業として最大規模（※1）となっており、CoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキングにおいても、世界第12位相当（※1）へと順位を上げております。

SOL価格別の評価額とインカム収益

当社は今回、SOL価格が平均取得単価を下回る割安な局面で買い増し、取得単価をさらに引き下げました。保有するSOLには、価格が上がれば得られる値上がり益（キャピタルゲイン）と、持ち続けることで毎年積み上がるステーキング収益（インカムゲイン）の二つの利益があります。

報酬はSOL建てのため、将来SOL価格が上がれば、この二つはともに大きくなります。割安な今のうちに低い単価で積み増しておくことが、その土台になると考えております。

下表は、現在の総保有量 約50,800SOLを前提に、SOL価格が変動した場合の評価額と年間インカム収益を試算したものです。たとえばSOL価格が4万円になれば、評価額は約5.8億円から約20.3億円へ、年間インカム収益も同じく約3.5倍に拡大する計算です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/260_2_7754d3dda4858d278ede2d867d95fa9f.jpg?v=202606150751 ]

※ 上記は、2026年6月15日11時時点のSOL価格（約11,400円）（※2）を現在価格とし、当社保有量約50,800 SOLおよび年間インカム収益を年率6～7％相当と仮定して試算したものです。本試算は一定の前提に基づくものであり、将来のSOL価格、当社の業績または株価を保証するものではありません。

ソラナ（SOL）取得状況

（1）ソラナ（SOL）の保有状況について（ステーキング報酬含む）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/260_3_b1dcd8f609a38573af6f856055c3a121.jpg?v=202606150751 ]

（2）2026年4月以降のソラナ（SOL）の取得推移について（ステーキング報酬含む）

ソラナ（SOL）の最新動向

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/260_4_284ec78783b45cf94c79f70965a00448.jpg?v=202606150751 ]

ソラナ（SOL）は、いまや世界の大手金融や巨大IT企業が実際に使い始めているブロックチェーンであり、その利用は足元でも着実に広がり続けています（※3）

- 世界最大の決済ネットワークVisaが、米国の銀行向けにソラナ上のドル連動デジタル通貨（USDC）を使った決済の精算を正式に開始。すでに年換算で約35億ドル規模のペースに達しており、2026年中にさらに対象を広げる計画。- フェイスブック／インスタグラムを運営するメタや、米決済大手ペイパル、送金大手ウエスタンユニオンも、それぞれソラナ上での支払い・送金サービスを開始。決済・送金という日常の領域で、著名な企業が次々に採用。

当社は、こうして投機の対象にとどまらず「実際に使われるインフラ」へと成長を続けるソラナを、中長期的に企業価値を支える資産と捉え、継続的に取得してまいります。

※1 CoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキング（2026年6月15日時点）に基づく当社調べ。「国内最大規模」は、国内の上場企業が開示する自社保有SOL（保有量ベース）の比較によるものです。

※2 CoinMarketCap参照

※3 各社公式ニュース／IR・CoinDesk・Messari・DeFiLlama等の公開データに基づく当社調べ。

WIZEバリデータについて

WIZEバリデータは、当社がDawn Labsとの協業により運用するソラナバリデータです。ソラナ財団公認のSolana Foundation Delegation Program（SFDP）に正式採択されており、ソラナ財団からの委任も受けております。

▼WIZE バリデータ 詳細情報

https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet(https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet)

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報

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▼WIZE ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社WIZE（証券コード：3664）

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：ソーシャル・エンターテインメント&メディア事業（IP投資育成、ライフスタイルIP及びデジタルIP）

設立： 2004年3月

URL：https://wize-inc.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。