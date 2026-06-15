成長するベトナム市場で“LAVA式ウェルネス複合モデル”の展開を加速ベトナム3号店「LAVA x 25 FIT THẢO ĐIỀN」をホーチミンに開業

株式会社LAVA International

全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営する株式会社LAVA International（本社：東京都港区／代表取締役：鷲見貴彦、以下：LAVA）は、ホットヨガ・ホットマシンピラティス・EMSフィットネス・トランポリンエクササイズを1施設で体験できる複合店として、2026年5月末にベトナム3号店目となる、「LAVA x 25 FIT THẢO ĐIỀN（ラバ 25フィット タオディエン）」をホーチミン市タオディエンエリアに開業いたしました。ウェルネス市場が急速に成長しているベトナム国内において、多彩なフィットネス体験ができる“LAVA式ウェルネス複合モデル”を通じ、事業展開をさらに加速してまいります。

■成長するウェルネス需要を背景に、ホーチミン・タオディエンへ出店

「LAVA x 25 FIT THẢO ĐIỀN」は、外国人駐在員や富裕層を中心に人気を集めるホーチミン有数のプレミアムライフスタイルエリアのタオディエンにオープンしました。インターナショナルスクールや高級レジデンスが集まり、健康・美容意識の高い居住者が多い同エリアは、近年ヨガやピラティスなどウェルネス需要の高まりでも注目を集めています。LAVAは、成長市場における新たな展開拠点として、同エリアへの出店を決定しました。

■出店の背景

ベトナムでは、所得向上や都市化を背景に、健康・美容への投資意識が高まり、ヨガやピラティスをはじめとしたウェルネス市場が拡大しています。一方で、ホットヨガを中心に複数のウェルネスコンテンツを横断的に提供する施設は依然として限定的です。こうした市場環境を踏まえLAVAは、ホットヨガを軸に、ホットマシンピラティス、EMSエクササイズ、トランポリンエクササイズなどを組み合わせた“LAVA式ウェルネス複合モデル”を展開し、「運動」「美容」「リフレッシュ」をワンストップで提供する施設として、ベトナム市場での事業拡大を図ります。

■LAVA式ウェルネスを支える、上質な空間設計

フィットネスエリアは4フロア構成で、ホットヨガ・ホットマシンピラティス・EMSフィットネス・トランポリンエクササイズを各専用スタジオで展開。落ち着きのあるモダンな空間設計のもと、各プログラムを快適に体験できるフィットネス環境を実現しました。

ホットヨガスタジオホットマシンピラティススタジオEMSエクササイズスタジオトランポリンエクササイズスタジオ

■特許取得済！LAVA独自開発の「ウッドストーン・スタジオ」を導入

ホットヨガスタジオには、LAVA独自開発・特許取得済※の「ウッドストーン・スタジオ」を導入。床材は樹齢80年以上の日本の国産ヒノキを使用し、リラックス成分フィトンチッドの効果により、森林の中でヨガをしているような感覚を味わえます。また、床材の下には、世界中から厳選した石を独自の技術でミックスした鉱石を敷きつめ、鉱石の成分シリカから放たれる遠赤外線の効果によって芯からカラダを温めます。

※特許登録 第7389943号

ウッドストーン・スタジオ

■LAVAグループが展開する5つのウェルネス体験

「LAVA x 25 FIT THẢO ĐIỀN」では、ホットヨガ、ホットマシンピラティス、EMSフィットネスを提供しており、2026年7月には、トランポリンエクササイズも導入予定です。LAVA Internationalおよびグループ会社が展開する多様なフィットネスを1施設で提供し、ユーザーの目的やライフスタイルに応じたウェルネス体験を実現します。

＜ホットヨガ＞

温かい環境の中で呼吸に合わせてポーズを行い、バランス感覚やボディコントロール力を高めるホットヨガ。体幹や姿勢改善を意識したプログラムを中心に構成し、リフレッシュやボディメイクニーズにも応えます。ほかのフィットネスとの組み合わせによる相乗効果も期待できます。

＜ホットマシンピラティス＞

専用器具「リフォーマー」を用い、身体の動きをサポートしながら適度な負荷で体幹を鍛えるマシンピラティス。映像を活用したレッスンとインストラクターによるサポートを組み合わせることで、初心者でも安心して参加できるプログラムを提供します。

＜EMSエクササイズ＞

脂肪燃焼とボディメイクに特化したEMSボディスーツを着用し、電気刺激によって筋肉へアプローチするトレーニング。バイクエクササイズ・マシンピラティスぞれぞれと組み合わせることで、短時間で効率的な運動が可能です。最大2名までのセミパーソナル形式で、一人ひとりのレベルに合わせて提供します。

■LAVAとしてベトナム初、トランポリンを2026年7月導入

「LAVA x 25 FIT THẢO ĐIỀN」では、2026年7月より、LAVAブランドとしてベトナム初となるトランポリンエクササイズの提供を開始。音楽とライティングが融合した非日常空間で行う全身運動は、エンターテインメント性の高いフィットネスとして、日本をはじめ海外でも高い支持を得ています。今回の導入により、フィットネス選択肢の幅を広げ、ベトナムの多様化する健康・美容ニーズに応えてまいります。

■「LAVA x 25 FIT THẢO ĐIỀN」店舗情報

＜所在地＞

33 Thảo Điền, An Khanh, Hồ Chi Minh

＜定休日＞

なし

＜営業時間＞

6:30 AM-9:30 PM

＜アクセス＞

タオディエン駅から徒歩10分、タンソンニャット空港から車で40分

＜HP＞

https://lava-vietnam.com/

※定休日・営業時間は今後変更になる可能性がございます。

株式会社LAVA International

「ヨガを通して、ひとりでも多くの人を幸せに」という想いのもと、全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営し、これまで累計280万人以上※の方に体験いただいています。さらに、人々の美と健康を幅広くサポートするため、マシンピラティス「Rintosull」や暗闇キックボクシング「BurnesStyle」、暗闇トランポリン「jump one」、ヘルスリゾート施設「天空の庭 天馬夢」など、多彩なサービス・ブランドを展開しています。

株式会社LAVA International 企業サイト：https://lava-intl.co.jp/

※2025年5月時点