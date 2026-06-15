【東急Sレイエス フットボールスクール】選抜コース追加セレクション2026

東急スポーツシステム株式会社

この度、小学3～6年生を対象とした2026年度選抜コース追加セレクションを実施いたします。

つきましては下記より開催概要をご確認の上、是非ご応募ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■募集要項

スクールのクラス編成は、成長差が著しいすべてのお子様達にとって、より最適な環境を提供し習熟度別クラスとして多くの方に通っていただけるように構成されております。

個人差の大きいジュニア世代の成長を個々のスキルや成長スピードに合わせ、「小さな失敗と多くの成功体験を豊富に経験できる環境」を提供することに重点を置こうという目的のためです。

こうした経験を通じてお子様の成長をスタッフ一同全力でサポートいたします。

■概要

・技術的、精神的に一定レベル以上にある子どもたち同士が切磋琢磨しさらに充実したレベルを目指せる環境を提供

・チーム活動ではなく、現所属チームに在籍したまま更なるレベルアップを目指せる環境を提供

・東急SレイエスFC昇格を目標とし、その可能性をサポートできる環境を提供

※チャレンジクラスとは、選抜コースの入り口となるクラスとなります。チャレンジクラスに所属後に一定期間のプレーを高く評価された後に、アドバンスクラス、セレクトクラスとクラスを上げていく推薦制度・リフレッシュ選考会というものがございます。活動は平日トレーニングとなります。従って、所属されるクラブでの活動が主となります。

■参加資格

受験先スクールにて実施する選抜コースの「チャレンジクラス」に通える現小学3～6年生

※併用受験は承れません。予めご了承ください。

■形式

・集合型(指定した日時に希望者のみご参加いただき選考を行います)

・体験型(通常スクールにご参加いただき選考を行います)

■日程

〇あざみ野＆新百合ヶ丘

★集合型 ※アディダスフットサルパークあざみ野

・現3・4年生：6/29(月) 16:30～18:30／24名

〇たまプラーザ

☆体験型 ※アディダスフットサルパークたまプラーザ

・現3・4年生：6/2(火)～6/26(金)／若干名

〇渋谷

☆体験型 ※アディダスフットサルパーク渋谷

・現3・4年生：6/3(水)～6/17(水)／若干名

〇聖蹟桜ヶ丘

☆体験型 ※アディダスフットサルパーク聖蹟桜ヶ丘

・現3～6年生：6/2(火)～7/21(火)／若干名

〇池袋

☆体験型 ※アディダスフットサルパーク池袋

・現3～6年生：7/21(火)まで／若干名

■参加費(税込)

【 会 員 】1,650円

【非会員】2,200円

※申込後の受験料返金はいたしませんので、予めご了承ください。

■お申込み方法

・お申込み期間：ご希望日の3日前まで

※併用受験は承れません。あらかじめご了承ください。

※詳細はHPよりご確認ください。

■注意事項

・セレクション中の怪我については保険適用外となりますので、予めご了承ください。

・送迎につきましては、近隣で路上駐車をしないようご協力ください。

・荒天時のセレクション実施については、開始1時間前に決定いたします。

参加されるスクールのWEBサイトをご確認ください。

・荒天中止の場合は、WEBサイトにて予備日詳細を掲載することで、ご連絡とさせていただきます。

・予備日は、セレクションが荒天などの理由で開催出来なかった場合の仮日程となります。

・本セレクションへは必ず所属チームの了承を得た上でご参加ください。

■詳細

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/event/2025_event/selection_2026.html