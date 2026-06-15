DPVR、メモリ価格高騰に伴いPシリーズ一体型VRヘッドセットの販売価格を改定

Shanghai Lexiang Technology Co., Ltd

VRおよびAIウェアラブルソリューションを提供するDPVR（大朋VR）は、グローバル市場におけるメモリおよび主要電子部品価格の高騰を受け、日本市場におけるPシリーズ一体型VRヘッドセットの販売価格を改定いたしました。

今回の価格改定では、対象製品の販売価格を平均約20％引き上げています。新価格はすでに適用されています。

近年、AIサーバーや高性能コンピューティング市場の拡大により、DRAMおよびNANDフラッシュメモリの需要が世界的に増加しています。これに伴い、VRデバイスに使用されるメモリや主要電子部品の調達コストにも影響が生じています。

DPVRは、製品品質の維持、安定した供給体制の確保、継続的な技術開発への投資を継続するため、本価格改定を実施いたしました。

■対象製品

・DPVR P1

・DPVR P1 Pro EDU

・DPVR P1 Pro 4K

・DPVR P1 Pro Camera

・DPVR P1 Max

・DPVR P2

・DPVR P2 Vision

■Pシリーズについて

DPVRのPシリーズは、教育、職業訓練、医療、シミュレーション、企業研修など幅広い分野で活用されている一体型VRヘッドセットです。高解像度ディスプレイ、ワイヤレス設計、業務利用に適した運用性を備え、エンタープライズ向けVRソリューションとして導入されています。

特にP1 MaxおよびP2シリーズは、処理性能、ストレージ容量、拡張性を重視した設計により、教育機関、企業、研究機関向けのXRプラットフォームとして活用されています。

■DPVRについて

DPVR（大朋VR）は、2015年に設立されたグローバルXRハードウェアメーカーです。VR/XRヘッドセット、AIスマートグラスおよび関連ソリューションの開発・製造を行い、教育、医療、産業トレーニング、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。

また、AIスマートグラス分野ではODM/OEMカスタマイズサービスも提供しており、AIアシスタント、リアルタイム翻訳、音声対話、画像認識など、グローバルパートナー向けの製品開発を支援しています。

■お問い合わせ

DPVRのVR一体型ヘッドセット、XR製品、ゲーム・教育・企業研修・没入型アプリケーション向けソリューションにご関心をお持ちの方は、下記までお問い合わせください。

APAC Sales Manager／日本市場担当：劉 伝繒（Liu Chuanxin）

メール：chuanxin@dpvr.com

電話：+86 13262271207

X：https://x.com/DpvrJapan

DPVR公式サイト：https://www.dpvr.com/