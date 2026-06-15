パチンコ新機種『ｅ アサルトリリィ』発売のお知らせ

円谷フィールズホールディングス株式会社

円谷フィールズホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本 英俊）の連結子会社であるフィールズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田 永、以下「フィールズ」）は、このたびパチンコ新機種『ｅ アサルトリリィ』を発売することになりましたので、お知らせいたします。

本機種は、スマートパチンコ機（スマパチ）として登場します。

■『アサルトリリィ』について

『アサルトリリィ』は、“武器×美少女”をテーマに少女たちの終わりない戦いを具現化した、アクションドールからはじまり、TVアニメ、舞台、アプリゲーム等、多種多様な展開で広大な世界観を描くメディアミックスプロジェクトです。謎の巨大生命体「ヒュージ」の出現によって破滅の危機に瀕した近未来の地球を舞台に、人類存続をかけてヒュージに対抗する少女「リリィ」たちの戦いと成長の物語が描かれています。

- プロジェクトの歩み：2013年のアクションドールシリーズの発売を起点に、小説および舞台作品への展開が開始し、2020年にTVアニメ放送、2021年にアプリゲームの配信が開始しました。舞台作品はこれまで約30作が上演されており、キャラクターや世界観が多面的に描かれてきました。- TVアニメ制作：TVアニメの制作は「アニメーションスタジオSHAFT（シャフト）」（代表作：『〈物語〉シリーズ』や『魔法少女まどか☆マギカ』など）が担当しました。- 社会的波及効果：また、作品の舞台となった神奈川県藤沢市の藤沢駅周辺や江の島シーキャンドルなどに聖地巡礼するファンが増加したことをきっかけに、同市のふるさと納税の返礼品としてアサルトリリィのアクションドールも加えられるなど、話題となりました。- 最近の活動状況：本年2月には、アプリゲーム5周年を記念したイベント『アサルトリリィ Last Bullet 5th Anniv. Thanks Stage ～With Lilie～』が開催されました。声優キャストたちによる音楽ライブや朗読劇などのステージ企画が行われ、会場は多くのファンで賑わいました。展示エリアでは、フィールズが「MR特別体験ブース」を出展し、現実世界と仮想空間を融合させる「Mixed Reality（MR）」技術を活用したオリジナル体験コンテンツを提供しました。

今なお多くのファンから愛され続けている人気IPです。

■導入スケジュール

本機種は、パチンコ・パチスロファンのみならず、ホビーやゲーム、アニメファンなど幅広い層に向けて2026年9月より全国のパチンコホールにてご遊技いただける予定です。

▷（ご参考）『アサルトリリィ』公式サイト: https://assaultlily-pj.com/

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製造元／株式会社ビスティ 総発売元／フィールズ株式会社 ※画像の無断使用を禁止いたします。