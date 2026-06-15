Webアクセシビリティ規格の「適合レベルA」を取得～より使いやすいウェブサイトを目指して～

株式会社ファミリーマート



株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫） は、2026 年 9 月に創立 45 周年を迎えます。継続して取り組んできた 5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、高齢者や障がいのある方を含むすべてのお客さまが、スマートフォンやパソコンからいつでも快適に当社ウェブサイトをご利用いただけるよう、「Webアクセシビリティ（誰もが使いやすいウェブサイトづくり）」の向上に取り組んでおります。

このたび、当社のウェブサイトが文字の読みやすさ（コントラスト）やキーボードでの操作性など、国際的なガイドラインに基づく基準に準拠するとして、第三者検査機関により日本産業規格「JIS X 8341-3:2016（適合レベルA）」を取得いたしました。詳細は以下の証明書をご参照ください。

適合証明書：https://www.infocreate.co.jp/jis-db/2618/coc.html

検査証明書：https://www.infocreate.co.jp/jis-db/2618/index.html

■誰もが利用しやすい環境づくりを目指して

当社では、レジでのお買い物の際に、聴覚・言語障がいをお持ちの方や高齢者の方に、指差しでコミュニケーションを取っていただくことができる「コミュニケーション支援ツール」を2023年4月から全国の店舗に導入するなど、さまざまなお客さまに快適にご利用していただけるための取り組みを推進しております。

今回、お客さまにいつでも快適に使えるウェブサイトをお届けしたいという想いから、自社評価に加え第三者検査機関による厳格な検証を実施いたしました。今回「適合レベルA」の取得をスタートラインと捉え、今後もお客さまの声に耳を傾け、より使いやすいウェブサイトを目指し、取り組んでまいります。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■誰にとっても、利用しやすい店舗を目指した取り組み

https://www.family.co.jp/sustainability/with-sustainability/universal_s24.html

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html