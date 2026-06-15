ミライース専用、多機能LEDコンソールボックス販売開始。″置くだけ″で、車内は変わる。車種専用設計で純正のようなフィット感、収納・充電・照明・アームレストを1台に集約。

Fun Standard株式会社ミライース専用 LEDコンソールボックス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「ミライース専用 LEDコンソールボックス」を2026年6月より販売開始しました。

本製品は、ミライースの運転席と助手席の隙間にぴったり収まる、車内のあらゆるシーンで活躍する一台です。ふんわりクッションのアームレストで長時間運転の負担を軽減し、LEDライトで暗闇でも快適な車内を実現。シガーソケットに差し込むだけで使えるシンプル設計で、運転中の操作にも支障をきたしません。

【製品情報】

参考販売価格：7,800円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/869B1B41-4533-4B75-8E16-E0A4EEC87AC4?channel=PRT-A1640M35CN楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1640m35cn/Yahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1640m35cn-ac.html

※なお、充電機能なしタイプは現在予約販売中となっており、2026年9月頃入荷予定です。

充電機能なしタイプはこちら :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1459mricb-bk/

設置イメージ（Before/After）

設置イメージ（Before/After）

開発の背景

自家用・社用車として幅広く使われているミライースですが、アームレストがないため長時間の運転で肩や腕が疲れやすい点、また収納や充電設備が少なく車内が散らかりやすい点、という2つの不満を同時に解決できないかと考えたことが開発のきっかけです。

サイドブレーキの操作やシートベルトの脱着、シートスライドの妨げにならない絶妙な寸法で設計。このコンソールボックスを置くだけで、毎日の運転がより快適なミライースへと生まれ変わります。

一度使ったらもう戻れない。

置くだけで変わる。

車種専用。

ピッタリフィットのコンソールボックス。

一度使ったらもう戻れない。

選ばれる7つの理由

- ピッタリフィット- 5秒で設置完了- 大容量収納- LEDライト搭載- 快適アームレスト- 1台3役の充電ポート- 車検対応選ばれる7つの理由

こんなお悩みありませんか？

- 車内がいつも散らかる- フィットするのか心配- 取り付けは簡単にしたいこんなお悩みありませんか？

ピッタリフィット

ミリ単位でサイズ計測を行い、ズレやぐらつきを極限まで軽減。

ピッタリフィット

CRAFTWORKSのこだわり

シートベルトに干渉しません。

サイドブレーキレバーに干渉しません。

CRAFTWORKSのこだわり

5秒で設置完了

シートの隙間に置くだけで誰でも簡単に設置ができます。

5秒で設置完了

取付手順

・STEP 1

座席の間を確認します。

・STEP 2

商品を純正センタートレイに被せるように置きます。

取付手順

大容量収納で車内スッキリ

車内でいつも散らかる、あらゆる小物を収納。

大容量収納で車内スッキリ

収納イメージ収納イメージ

干渉0・運転にも支障なし。

- 簡単接続- シガーソケットに差し込むだけ！干渉0・運転にも支障なし。

LEDライト搭載

暗闇でも快適な車内を実現。

LEDライト搭載

快適アームレスト

ふんわりクッションがしっかりフィット。

毎日のドライブをサポートします。

快適アームレスト

1台3役の充電ポート

USB-A、USB-C、シガーソケットの充電ポートを1台に集約。

車体のエンジンONでUSB-A、USB-Cポートは優しく点灯します。

1台3役の充電ポート

適合車種/型式/グレード/年式

適合車種



[適合車種・型式]

ダイハツ/DAIHATSU

ミライース

LA350S LA360S



トヨタ/TOYOTA

ピクシスエポック

LA350A LA360A



SUBARU/スバル

プレオプラス

LA350F LA360F



[適合グレード]

全グレード



[適合年代]

ミライース・ピクシスエポック：2021年（令和3年）12月～

プレオプラス：2022年（令和4年）1月～

製品詳細

製品詳細



[製品詳細]

商品素材：ABS樹脂、合成皮革、MDF(中密度繊維板)

商品カラー：ブラック

USB電力 PD(5V 4A 20W) QC(5V 4.5A 22.5W)

タイプA×1・タイプC×1・シガーソケット×1



注意）サイズは、計測方法によって若干異なる場合がございます。

商品画像

他商品の展開

「保冷保温収納ボックス」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000079792.html

「断熱アルミシート」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001023.000079792.html

ノア・ヴォクシー 90系専用「ダッシュボードトレイ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001003.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/