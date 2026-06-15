【夏の食卓を彩る】「TSUKE MOZUKU」が沖縄の再生ガラス工房「琉球ガラス工房 glass32」とコラボレーションキャンペーンを開催！

山忠食品工業株式会社

山忠食品工業株式会社（代表取締役社長：野村正和）は、沖縄県産もずくを使用した"ざるそば"スタイルのウェルネスフード「TSUKE MOZUKU（つけもずく）」において、沖縄県名護市の「琉球ガラス工房 glass32」とコラボレーションしたInstagramフォロー＆いいねキャンペーンを、2026年6月15日（月）より開催いたします。

沖縄の海で採れた太くてしっかりとした"もずく"を使用し、ざるそばのように気軽に楽しめる新しいおいしさを提案する「TSUKE MOZUKU」。今回は、同郷・沖縄県名護市に拠点を置き、使われなくなった「廃ビン」を美しい器へと生まれ変わらせる作品が特徴的な「琉球ガラス工房 glass32」との特別なコラボレーションが実現しました。

もうすぐ訪れる暑い夏に向けて、素材の魅力を最大限に引き出す琉球ガラスの器と、シャキシャキとした歯ごたえでのど越しの良いTSUKE MOZUKUをセットでプレゼント。目にも涼やかな夏の食卓を、ひと味違う味わい方でお楽しみいただける機会をお届けします。

■キャンペーン概要

【期間】

2026年6月15日（月）～ 2026年6月30日（火）23:59まで



【キャンペーン賞品】

- 【A賞】 うず皿（1枚）＋ TSUKE MOZUKU 1箱 … 5名様- 【B賞】 ロングビーチグラス（ペア）＋ TSUKE MOZUKU 1箱 … 2名様- 【C賞】 ヴィンテージ冷茶グラス（ペア）＋ TSUKE MOZUKU 1箱 … 3名様

※合計10名様に抽選で当たります。

【応募方法】

- TSUKE MOZUKU公式Instagramアカウント（@tsukemozuku_official）をフォロー- 対象のキャンペーン投稿に「いいね」

【当選発表について】

■コラボレーションパートナー「琉球ガラス工房 glass32」について

- 2026年7月中旬を予定しております。- 当選された方には、キャンペーン終了後、TSUKE MOZUKU公式Instagramアカウント（@tsukemozuku_official）より、DMにて当選者情報入力フォームのURLをお送りします。必要事項の入力をお願いいたします。- 当選のご連絡は公式アカウントからのDMのみとなります。あらかじめDM受信設定をご確認ください。- 期日までに必要事項をご記入いただけない場合、当選は無効となりますのでご注意ください。

2014年8月、代表であり作家の具志堅充の生まれ育った沖縄県名護市にオープン。やんばるガラス街道の入口で、命を吹き込まれ、新しく生まれ変わった器たち。原料に使われなくなった廃ビンを再生利用。

代表作の「青の洞窟」「逆鱗」などのクールな作品から、素材の美しさを最大限に引き出すクリアや、主張しすぎないアースカラーでの展開。

食材や飲み物、素材の魅力を最大限に引き出し、日常生活に、そっと寄り添えるような、うつわづくりにつとめている。

公式Instagram @glass32.okinawa

公式WEBサイト https://glass32.com/

■「TSUKE MOZUKU」とは？

「TSUKE MOZUKU」は、沖縄県産の良質なもずくと、三重県の老舗醤油メーカーの醤油を使用している特製だしつゆを合わせて楽しむ"ざるそば"スタイルのウェルネスフード。 塩抜き不要でそのまま食べられるもずくは、シャキシャキとした歯ごたえと素麺のような喉越しが特徴とし、「ざるそばのように食べるもずく」として、新しいおいしさを提案。 お届け仕様は、沖縄のエメラルドグリーンの海をモチーフにしたギフト仕様と、ご自宅向け簡易仕様をご用意。大切な方への夏の贈り物にも選ばれています。

【受賞歴】

食の専門家であるフードアナリスト約23,000人が、消費者目線とプロの評価軸の両方から公正・中立に商品を審査する『ジャパン・フード・セレクション』グランプリを受賞。

日本在住の外国人有識者による現物審査を経て「世界に発信したい魅力にあふれている」と認められた対象を受賞商品・サービスとして認定するアワードである『おもてなしセレクション』金賞を受賞。

TSUKE MOZUKU 公式オンラインショップ：https://tsuke-mozuku.com/



＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/tsukemozuku_official/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@364sbbbh?from=page&searchId=364sbbbh(https://line.me/R/ti/p/@364sbbbh?from=page&searchId=364sbbbh)

山忠食品工業株式会社 概要

昭和28年創業。以降、海藻の加工を手掛けてきました。

看板商品である「味付もずく」は30年の実績があり、全国の食品スーパーで販売され、同様の商品では国内シェアトップクラスを誇ります。

万全の品質管理と原料の産地沖縄での環境保全活動などのCSR活動を通じ、お客様に喜んで買っていただける商品を提供しております。

・社名：山忠食品工業株式会社

・代表者：野村正和

・所在地：三重県亀山市布気町1559番地9

・創業：1953年9月

・設立：2010年7月

・業務内容：もずく、めかぶ等の食品製造及び販売