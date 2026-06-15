「SWIMMER」のぷるきゅん＆キャンディーシールが登場！！
三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）
台紙にもこだわってswimmerの世界観を表現しています★
ぷるきゅんシュガーパレットシール
キャンディータブレットシール
MEIHOとは
台紙にもこだわってswimmerの世界観を表現しています★
ぷるきゅんシュガーパレットシール
ぷるっとして透明感のある立体的な手触りが楽しいラメ入りシール。全3柄。
キャンディータブレットシール
イラストの魅力がギュッと詰まったタブレット型のキャンディーみたいなシール。全3柄。
シール帳にコレクションしたり交換したり、スマホなど好きな場所にデコって楽しめます♪
MEIHOとは
MEIHO（メイホウ）は、三金商事の自社ブランドです。
「カーライフをもっと楽しく、毎日の生活にさらに彩りを」
をモットーに、可愛くて便利なカー用品、おしゃれな生活雑貨など、主にキャラクター商品を企画・開発・製造しています。
｜会社概要｜
名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）
設立年： 2011年4月
代表者名： 田中 新一
本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35
会社ホームページ：https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)