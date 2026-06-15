ムジュウリョク株式会社

ムジュウリョク株式会社（代表取締役：潘 宇鵬／本社：東京都渋谷区、以下「当社」）は、株式会社壽屋（代表取締役社長：清水 一行／本社：東京都立川市、以下「壽屋」）との共同出資により、合弁会社「株式会社VEID（ヴェイド）」（以下「VEID」）を設立することを決定しましたので、お知らせいたします。

設立の背景と目的

当社は、VTuberをはじめとするバーチャルコンテンツの企画・制作・運営、動画コンテンツの制作、ライブ配信およびイベント運営等を通じて、デジタル領域におけるコンテンツ事業を展開してまいりました。

近年、短尺動画やライブ配信を中心としたデジタルコンテンツ市場は拡大を続けており、バーチャルタレント（VTuber等）を含むコンテンツ領域においても、新たな事業機会が生まれております。特に、バーチャルタレントを起点とした動画配信、ファンコミュニティ形成、商品化、イベント展開等は、IPビジネスとの親和性が高く、今後の成長領域の一つであると考えております。

一方で、当該領域は市場環境やユーザー動向の変化が速く、企画、制作、配信、運用を一体的に推進できる体制に加え、IPを中長期的に育成し、商品・サービスへ展開していくための事業基盤が重要となります。

こうした背景のもと、当社は、壽屋が有するホビー関連事業における企画開発力、商品化力、販売網およびIPビジネスの知見と、当社が有するデジタルコンテンツ領域における企画・技術開発・運営ノウハウを組み合わせることで、バーチャルタレントIP事業の迅速な立ち上げと、商品化まで一貫した継続的な事業運営体制の構築が可能であると判断いたしました。

今後は、両社の役割分担のもと、VEIDを通じてバーチャルタレント（VTuber等）を含む動画コンテンツの企画・制作・配信および運営等を推進し、デジタル領域における新たな価値創出と、中長期的な事業基盤の構築を目指してまいります。

株式会社VEID（ヴェイド）概要

名称：株式会社VEID

所在地：東京都立川市緑町4-5

代表者：代表取締役社長 大野 邦男

事業内容：バーチャルタレント（VTuber等）を含む動画コンテンツの企画・制作・配信および運営等

今後について

当社は、VEIDの事業活動を通じて、バーチャルタレントおよびデジタルコンテンツ領域における企画・制作・運用体制の強化を図るとともに、壽屋との連携により、IPの創出および展開に向けた取り組みを進めてまいります。

今後、具体的な事業展開等についてお知らせすべき事項が生じた場合には、当社公式サイト等を通じて速やかにお知らせいたします。

本件に関するお問い合わせ

ムジュウリョク株式会社

公式サイト問い合わせフォーム：

https://www.muujuu.jp/company#form