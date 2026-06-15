【TIFFANY & CO.】ティファニー、NBAファイナル優勝を果たしたニューヨーク・ニックスと、ブランドの象徴であるラリー・オブライエン・トロフィーの獲得を祝福

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、NBAファイナルを制し、象徴的なラリー・オブライエン・トロフィーを獲得したニューヨーク・ニックスを心より祝福いたします。

NBAとティファニーのパートナーシップは49年にわたり続いており、ティファニーは1977年以来、ラリー・オブライエン・トロフィーのデザインおよび製作を手掛けています。2022年には、現在のデザインへと刷新されました。

スターリングシルバーにゴールドヴェルメイユ仕上げを施したこのトロフィーは、バスケットボールがリングに吸い込まれる瞬間を表現しています。高さ約64.8センチ（25.5インチ）、重さ約13.6キログラム（30ポンド）のこのトロフィーは、毎年、米国ロードアイランド州カンバーランドにあるティファニーのホロウェア・ワークショップで手作業により製作されています。

職人たちは、へら絞り、銀細工、チェイシング（打ち出し）、手彫刻、研磨といった伝統技法を用い、約7か月をかけて製作を行います。一つのトロフィーを完成させるために費やされる作業時間は約65時間に及びます。

ティファニーはラリー・オブライエン・トロフィーに加え、ビル・ラッセル NBAファイナルMVPアワード、WNBAチャンピオンシップ・トロフィー、NBAイースタン・カンファレンスおよびウェスタン・カンファレンス優勝トロフィーなど、バスケットボール界を代表する数々のトロフィーの製作も手掛けています。

創業以来約200年にわたり、ティファニーは世界で最も権威あるスポーツトロフィーの数々をデザインし、製作してきました。競技が生み出す卓越したエネルギーと精神に着想を得たこれらの象徴は、アスリートたちの献身と最高水準の卓越性を称える永続的な証となっています。

Tiffany & Co.について

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバルジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っております。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー制作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包摂性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり約束しています。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。

@tiffanyandco