少子化時代でも全国トップクラスの実績を誇る“教習所らしくない教習所”の経営を学ぶ―武蔵境自動車教習所 現地見学研修会を9月18日開催

株式会社関西経営管理協会

関西経営管理協会／日本経営開発協会は、

2026年9月18日（金）、全国の中小企業経営者・経営幹部を対象とした現地見学研修会

「武蔵境自動車教習所 現地見学研修会」を東京都武蔵野市にて開催します。

少子高齢化や若年人口の減少により、自動車教習所業界を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。

そのような中、武蔵境自動車教習所は、「社員満足」「顧客満足」「地域社会貢献」を

経営の三本柱に掲げ、全国に約1,300校ある教習所の中でも

トップクラスの業績と高い顧客評価を維持しています。

同社を率いる高橋明希社長は、事業承継を経て経営改革を推進。

シリコンバレーで学んだ「デザイン思考」を経営に取り入れ、従来の教習所の枠を超えた

独自のサービスや組織づくりを実践してきました。

本研修会では、施設見学に加え、高橋社長による講演を通じて、

変化の時代を勝ち抜くためのイノベーション創出、人材育成、顧客満足向上の具体策を学びます。

https://kmcanet.com/2026musashisakai/

■開催背景

人口減少、人材不足、事業承継―。

多くの中小企業が共通の経営課題に直面する中、「業界の常識」にとらわれない発想と、

新たな価値創造が求められています。

武蔵境自動車教習所は、「少子化こそチャンス」と捉え、ネイルサービスや保育サービス、

地域イベントの開催など、顧客視点に立った新たな取り組みを次々と展開。

社員のアイデアを経営に反映する「イノベーションカード制度」や、ブラザー・シスター制度による

人材育成など、人を大切にする経営を徹底しています。

本研修会は、業種・業界を問わず、これからの経営に必要な「選ばれ続ける仕組み」を

現場から学べる貴重な機会です。

■研修の見どころ

１．“教習所らしくない教習所”を実現した差別化戦略

・シリコンバレー流「デザイン思考」の実践

・顧客体験価値を高める独自サービス

・地域密着とグローバル視点を両立する経営戦略

２．事業承継を成功へ導く組織づくり

・後継者の選出と育成プロセス

・企業文化を継承しながら変革を進める手法

・業績を伸ばし続ける企業の共通点

３．社員満足が顧客満足を生む人材育成

・年間約3,000万円を投じる人材育成施策

・「出る杭は伸ばす」人事理念

・女性活躍推進と高齢者再雇用の取り組み

・わずか10分の朝礼を学びの場へ変える工夫

■講師

武蔵境自動車教習所

代表取締役社長 高橋 明希 氏

■開催概要

日時：2026年9月18日（金）13:20～16:00（13:20現地集合）

会場：武蔵境自動車教習所

東京都武蔵野市境2-6-43

JR中央線・西武多摩川線「武蔵境駅」より徒歩約5分

対象：全国の中小企業経営者、経営幹部、後継者、人事・教育責任者

定員：20名

参加費（税込）：1名 58,000円

同一企業2名以上の場合 1名 52,780円

主催：関西経営管理協会／日本経営開発協会

■こんな方におすすめ

・事業承継後の組織改革を進めたい経営者

・人材育成や組織活性化に課題を感じている方

・顧客満足度向上の仕組みを学びたい方

・業界の常識を超えたイノベーション事例を知りたい方

・地域密着型ビジネスの成功事例を学びたい方

現場には、書籍や講演だけでは学べない経営のヒントがあります。少子化という逆風の中でも

成長を続ける武蔵境自動車教習所の取り組みを、ぜひ現地でご体感ください。

【お申し込み・お問い合わせ先】

公式サイトの専用フォーム、またはお電話にて受付中です。

詳細・申込ページ： https://kmcanet.com/2026musashisakai/

担当・お問い合わせメール： 担当：中村 nakamura@kmcanet.com

TEL： 06-6312-0691

武蔵境自動車教習所 社長 高橋明希氏

「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について

当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。

産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、

今回で144回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、

多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。

様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が

具体的な解決策とサポートを提供しています。

日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）

大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F

東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室

代表者：鳥越 孝

設立：1953年

事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、

公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、

工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、

異業種交流会・経友会を行っています。

協会URL: https://kmcanet.com/