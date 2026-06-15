“猫の足”が名前の由来？北海道釧路産の希少な「猫足昆布」を使った、昆布水ラーメンが新宿に登場
削りたての鰹節を主役に御膳とラーメンを提供する「節丸」は、2026年6月15日（月）より、夏季限定メニュー『トリュフ香る 翡翠にらとねこ足昆布の塩そば』を正式発売いたします。
本商品は、冷水で締めたコシのある麺に、強い粘りが特徴の北海道釧路産「猫足昆布」から抽出した昆布水、削りたての鰹節の出汁、そして香り高いトリュフ塩を合わせた、冷たい塩そばです。
昆布水つけ麺ではなく “昆布水ラーメン”
『トリュフ香る 翡翠にらとねこ足昆布の塩そば』は一般的な昆布水つけ麺のようにつけ汁に麺をつけるのではなく、昆布水と鰹節のだし、麺、具材を合わせて楽しむラーメンとして提供します。
麺には、通常の中華そばと同じくハルユタカ特等粉を使用。茹で上げ後すぐに冷水で締めることで、冷たいスープの中でも伸びにくく、もちっとした食感を楽しめます。
北海道釧路産「猫足昆布」の強い粘りを活かした、とろみのあるスープ
本商品で使用する猫足昆布は、根の部分が猫の足のように見えることに由来するといわれる、北海道釧路産の乾燥昆布です。
北海道の道東地域で見られる希少な昆布で、強い粘りと甘みを持つ食材としての特徴に加え、「猫足昆布」という印象的な名前も、本商品の話題性につながっています。
節丸では、その特徴を活かし、冷たいラーメンでも昆布水の出汁の味をしっかり感じていただけるよう、とろっとしたスープと麺や具材との一体感を持たせた一杯に仕立てました。
さらに、卓上のトリュフ塩を追加することで、お好みに合わせて香りと塩味を調整できます。
猫足昆布とは？ :
http://www.h-skk.or.jp/index.php?%E3%81%AD%E3%81%93%E3%81%82%E3%81%97%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%B6%E8%A9%B3%E7%B4%B0
青臭さを抑え、甘みを引き出した“翡翠にら”
具材には、茹でた後に冷水で締めたにらを使用しています。
にらは生のままでは香りが強く、苦手意識を持つ方もいますが、節丸では一度茹でることで青臭さを抑え、にら本来の甘みを引き出しました。仕上げにごま油で味付けし、冷たい塩そばに合う香りと食感を加えています。
鮮やかな緑色のにらは、見た目にも涼しげで、夏限定メニューらしい印象を演出します。
削りたての鰹節を別丼で提供。節丸らしい“出汁の体験”も楽しめる一杯
節丸では、全商品にお客様の目の前で削った鰹節を別丼で提供しています。
本商品でも、冷たい昆布水と塩だしの味わいに、削り立て鰹節の香りを重ねることで、節丸らしい和食感のある一杯として仕上げました。
冷たい麺と昆布水のとろみで、暑い季節にも食べやすく、節丸らしい出汁の香りを楽しんでいただけます。
全メニューに鰹節が付きます
鰹節を絡めて食べる
先行販売では1日平均8杯を販売。最大13杯を記録
正式発売に先立ち、2026年6月1日から6月14日まで先行販売を実施しました。
先行販売期間中は、1日平均8杯を販売し、最大で1日13杯を記録。お客様からは、「ねこ足昆布という名前が気になった」「にらが青臭くなく食べやすい」「卓上のトリュフ塩を追加できるので、最後まで味を調整して楽しめる」といった声が寄せられました。
夏季限定メニューとして、2026年6月15日より正式販売を開始いたします。
商品概要
商品画像
商品名：トリュフ香る 翡翠にらとねこ足昆布の塩そば
販売開始日：2026年6月15日（月）
販売期間：夏季限定
価格：1,650円（税込）
にら抜き：1,450円（税込）
販売店舗：節丸 紀伊國屋本店
提供スタイル：冷たい昆布水ラーメン
主な内容：北海道釧路産猫足昆布の昆布水、ハルユタカ特等粉使用麺、トリュフ塩、削りたての鰹節、チャーシュー、メンマ、赤玉ねぎ、九条ねぎ、茹でにら
開発者コメント
節丸では、削りたての鰹節や全国各地の食材を活かした、和食感のある商品を提供しています。
暑い季節にも、節丸らしい出汁の香りを楽しんでいただきたいという思いから、冷たい昆布水ラーメンを開発しました。
昆布水つけ麺が広がる中、節丸では“ラーメンとして味わう昆布水”に着目しました。節丸で人気のトリュフだし塩そばをベースに、猫足昆布のとろみ、トリュフ塩の香り、削りたての鰹節の出汁感を一杯で楽しめる商品に仕上げています。
外観
内観
■店舗情報
店名： 節丸（ぶしまる）
所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目17-7 紀伊國屋ビルディング 地下1階
営業時間： 9:30～22:00
TEL：03-5944-0841
メール：bushihonten@gmail.com
公式サイト： https://www.bushimaru.com/
Instagram： https://www.instagram.com/bushimaru___/
TikTok： https://www.tiktok.com/@bushimaru22
食べログ： https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13316862/
■ 取材・お問い合わせ先
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【本件に関するお問い合わせ先】
節丸 紀伊國屋本店
広報担当：中西
連絡先：03-5944-0841
メール：bushihonten@gmail.com
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会社概要
会社名：株式会社花研
所在地：東京都豊島区南池袋1-17-3 第2南池袋I-Nビル
代表者：草野 直樹
事業内容：ラーメン事業・グリル事業
公式サイト：https://hanaken.co.jp/
問い合わせ先：03-3983-2248