【五ケ山豆腐SOYcafe】豆乳ソフト×ほろ苦い贅沢が溶け合う「大人のアフォガード」2種が新登場！自慢の濃厚豆乳ソフトクリームにエスプレッソと上品な抹茶をあわせた、夏にぴったりのひんやりスイーツです。

株式会社愛しとーと

豆腐専門店ならではの体に優しくコク深い豆乳ソフトクリームに、香り高いエスプレッソや風味豊かな抹茶をあわせた、贅沢な「大人のひんやりデザート」です。

■ 商品ラインナップ

１. 豆乳アフォガード

価格： 600円（税込）

特徴： 五ケ山豆腐ソイカフェ自慢の濃厚豆乳ソフトクリームに、香り高いエスプレッソをかけた大人のデザートです。豆乳のやさしい甘さと、淹れたてコーヒーの心地よいほろ苦さが絶妙にマッチします。

２. 抹茶豆乳アフォガード

価格： 650円（税込）

特徴： 濃厚豆乳ソフトクリームに、風味豊かな抹茶を贅沢にあわせた逸品です。豆乳のまろやかなコクと、抹茶の上品な苦みが口いっぱいに広がる、これからの季節にぴったりな和テイストのアフォガードです。

豆乳本来の美味しさを活かしたソイカフェならではのひんやりスイーツで、暑い夏を涼しく健やかにお過ごしください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【店舗情報】

店名 五ケ山豆腐SOYcafe（ソイカフェ）

場所 〒810-0001

福岡市中央区天神2丁目地下1号

天神地下街西6番街124区画

電話 092-753-7729

営業時間 10時～21時