売上高は6期連続の増収、各段階利益は3期連続の増益、商社でありメーカーでもある複合力が強みの「三谷産業」のリサーチ・カバレッジを開始｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、三谷産業株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：三谷 忠照、証券コード：8285、以下「三谷産業」）のリサーチ・カバレッジを開始することをお知らせいたします。カバレッジ開始にあたり、2027年3月期 第1四半期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

決算プレビューはこちら :https://envalith.com/ja/companies/8285/reports/019ec884-41b9-794e-ab20-b97c4082a86f?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=coverage&utm_content=8285

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/51_1_a8db1b34258725dcf48cdfd1fa47113d.jpg?v=202606150451 ]