鹿児島県南大隅町の観光交流物産館「なんたん市場」 株式会社ディ・シィ・ティが指定管理者として運営開始

株式会社ディ・シィ・ティ

株式会社ディ・シィ・ティ（本社：鹿児島県枕崎市、代表：下竹重則）は、2026年4月1日より鹿児島県南大隅町の観光交流物産館「なんたん市場」の指定管理をスタートし同月29日より運営を開始しました。



「なんたん市場」は大隅半島の南端、南大隅町にある本土最南端の物産館。2014年4月のオープン以来、地元の新鮮野菜や果物、お弁当や加工品を取り揃え地元客から観光客まで多くの方に親しまれてきました。



今回のリニューアルでは、「なんたん市場」が地域の特産品販売の場にとどまらず、人・モノ・情報が集まり動く“南大隅の動く拠点”となり地域産業の発展と観光振興に貢献することを目指し、具体的な取り組みを実施してまいります。

なんたん市場とは

鹿児島県南大隅町の新鮮野菜や果物、お弁当や加工品、海の幸・山の幸を取り揃えた本土最南端の物産館。特産のタンカンや、佐多岬で汲みあげた海水からじっくりつくられた「楽塩」を使った「たんかんソフト」「楽塩ソフト」も人気です。薩摩半島と結ぶフェリーなんきゅうの発着所にも近く、ドライブやツーリングの休憩地点としても利用されています。

施設概要

施設名：なんたん市場

所在地：鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南718-38

電話：0994-28-1866

営業時間：平日8:30～18:00 ※休館日は奇数月の第2月曜日

公式サイト：https://nantan-ichiba.jp/

指定管理開始日：2026年4月1日

指定管理者：株式会社ディ・シィ・ティ

リニューアルのポイント

「モノを売る場所」から「南大隅の“動く拠点”」へ

当社では、コンセプトとして「南大隅の“動く拠点”」を掲げ、なんたん市場を従来の「物産品を販売する施設」から、人が動く、モノが動く、情報が動く、3つの“動き”を生み出す拠点を目指します。

今後予定している具体的な取組としては、

EC・ふるさと納税と連携した販路拡大・ブランド力強化

当社のこれまでのEC運営やふるさと納税事業のノウハウを活かし、南大隅町の特産品を全国へ発信していきます。

・物産館の新たな返礼品開発

・EC展開の強化

・現地型ふるさと納税

“体験型”の観光交流拠点へ

・黄金カンパチや近海魚を使ったランチ提供や調理体験

・定期イベント「なんたんマルシェ」などを開催し、地域事業者や来訪者が交流できる場を創出

“滞在型”の観光交流拠点へ

・駐車場の一部をRVパーク化。 “立ち寄る物産館”から“泊まれる物産館”へ

・Wi-Fi環境月の屋外カフェスペースを新設。観光客・ワーケーション利用を促進

などなど。随時情報発表いたします！

4月29日、リニューアルオープンイベントを開催しました！

・オリジナルブレンド「南端珈琲」のお披露目・販売

・ランニングバイク体験会

・振る舞い茶節（無料提供）

・根占ブランド「黄金カンパチ」のお刺身 特別価格販売

・野菜の詰め放題企画

など。多くのご来場ありがとうございました。

南大隅町について

南大隅町は鹿児島県大隅半島の南端に位置し、本土最南端の佐多岬を有する自然豊かな町です。温暖な気候に恵まれ、爽やかな香りの「辺塚だいだい」や健康茶「ねじめびわ茶」、ブランド魚「ねじめ黄金カンパチ」など、多彩な海の幸・山の幸の特産品があります。

指定管理者代表よりコメント

当社は、これまでふるさと納税事業を通じて、生産者の想いや地域産品の価値、そして寄附者の皆さまの声を“つなぐ”取り組みを続けてまいりました。「なんたん市場」ではその実績を活かし、南大隅町の魅力をリアルに体験していただける場、生産者・地域事業者・来訪者が出会い、新しい挑戦が生まれる場をつくり、地域に根ざした持続可能な運営を通して、魅力を全国へ発信してまいります。

株式会社ディ・シィ・ティ 代表取締役社長 下竹重則

会社概要

会社名：株式会社ディ・シィ・ティ

所在地：〒898-0017 鹿児島県枕崎市住吉町39番地

電話： 0993-73-5004

FAX： 0993-73-5030

代表取締役社長：下竹重則

事業内容：ふるさと納税・EC事業、地域産品の販売・プロモーション、地域連携事業 など

本件に関するお問い合わせ

株式会社ディ・シィ・ティ

担当：門間

TEL：05055268498

Mail：kadoma@d-c-t.net