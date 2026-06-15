グリーンモンスター、Datachain「KuraPrivacy」とパートナーシップを締結

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下グリーンモンスター）は、株式会社Datachain（以下「Datachain」）が開始する、エンタープライズ向けプライバシーソリューション「KuraPrivacy」とパートナーシップを締結したことをお知らせします。

本パートナーシップでは、ステーブルコインをはじめとするデジタル資産の法人利用に求められるプライバシー送金ソリューションについて、Datachainと共同でユースケース検証及び実務面での評価を行い、エンタープライズ領域におけるデジタル金融インフラの高度化に貢献してまいります。

近年、AI技術の進化やブロックチェーン技術の普及に伴い、決済、送金、資産管理などの金融機能は急速にデジタル化が進んでおります。特にステーブルコインをはじめとするデジタル資産は、次世代の金融インフラを支える重要な技術として世界的な注目を集めております。

グリーンモンスターは、2026年1月に公表したブロックチェーン・インフラストラクチャー事業（以下「BI事業」）において、AI及びブロックチェーン技術を活用した新たな事業機会の創出及び次世代金融基盤の構築を進めております。

本パートナーシップは、こうした事業戦略の一環として、次世代のデジタル金融インフラに必要となるプライバシー保護技術、運用性及びガバナンスに関する実務知見を深める取り組みです。

背景と目的

グリーンモンスターは創業以来、「おかねに対する意識と行動を変える」というミッションのもと、金融教育サービスを中核事業として展開してまいりました。

近年、AIの普及、ブロックチェーン技術の進展、デジタルアセット市場の拡大を背景として、決済、送金、資産管理などの金融サービスは大きく変化しつつあります。なかでもステーブルコインは、B2B決済やクロスボーダー送金等の実用化が進み、AIエージェントによる自律的な経済活動を支える決済インフラとして期待されています。

一方で、企業によるブロックチェーンの活用においては、透明性や監査可能性を確保しながら機密情報の保護及びコンプライアンス対応を両立する仕組みが課題となっています。

本パートナーシップにより、当社は、ステーブルコインをはじめとするデジタル資産の法人利用を見据え、アプリケーション、ウォレット、送金、プライバシー保護、法人運用といった実利用に近い領域での検証を進めてまいります。

グリーンモンスターは、これらの検証を通じて、次世代のデジタル金融インフラに求められる技術要件、運用要件及びガバナンス要件に関する知見の蓄積を図るとともに、AI及びブロックチェーン技術を活用した事業機会の探索及び将来的なサービス開発に活かしてまいります。

経営陣コメント

取締役 William Wang（ウィリアム・ワン）

AIエージェントやステーブルコインをはじめとする新しいデジタル金融の発展に伴い、企業間決済やデジタル資産の活用を支えるインフラ領域の重要性は、今後さらに高まっていくと考えています。

KuraPrivacy は、企業がオンチェーン取引を活用するうえで重要となる、プライバシーと運用性の課題に取り組む基盤です。グリーンモンスターは、AI及びブロックチェーン事業のさらなる発展に向けて、Datachainとのパートナーシップを通じ、実践的な検証を進めてまいります。

As new forms of digital finance, including AI agents and stablecoins, continue to develop, we believe the importance of infrastructure supporting inter-company payments and the use of digital assets will further increase.

KuraPrivacy addresses key challenges in privacy and operational usability, which are essential for enterprises seeking to utilize on-chain transactions.Through its partnership with Datachain, Green Monster will conduct practical verification initiatives aimed at further developing its AI and blockchain businesses.

KuraPrivacyについて

KuraPrivacyは、妥協のない高いプライバシー保護と、企業利用に耐えうる運用性の両立を可能にするオンチェーンプライバシー基盤です。

企業がステーブルコイン等のデジタル資産を業務利用する際に必要となるプライバシー送金、柔軟な鍵管理、監査対応、コンプライアンス対応、複数人による運用などを見据えた設計により、エンタープライズ領域におけるブロックチェーン活用を支えることを目指しています。

グリーンモンスター株式会社について

「株たす」「トウシカ」「FXなび」など体験型投資学習アプリシリーズを運営。ユーザー体験に寄り添ったプロダクト開発を強みに、投資学習や金融教育、資産形成をどなたでも手軽に学んでいただけるよう取り組んでおります。この体験型投資学習アプリシリーズは、累計で1,000万インストールを突破し、大変多くの方にご利用いただいております。

グリーンモンスターは「おかねに対する意識と行動を変える」というミッションを掲げ、「お金のための投資」という考えからステップアップし、投資を通じて「消費者から支援者へ」と人々と社会とのかかわり方を変えていくことを目指しております。社会の支援者としての投資家を増やすことで、起業家に対する挑戦とイノベーションの土壌を培い、日本の世界における新たなプレゼンス発揮の促進に貢献してまいります。

■会社概要

社名：グリーンモンスター株式会社

所在地：東京都渋谷区神南１-４-９

代表者：小川 亮

設立：2013年7月29日

証券コード：157A（東京証券取引所グロース市場）

事業内容：体験型投資学習事業・資産形成支援事業・ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業

HP：https://greenmonster.co.jp(https://greenmonster.co.jp/)