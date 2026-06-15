出会いを紡いで16年。『cui-cui』がアニバーサリーイベントを開催

株式会社colors

cui-cuiは2026年6月18日、ブランド誕生16周年を迎えます。

“ジュエリーをもっと身近に感じてほしい”という想いのもとスタートしたcui-cui。

2026年6月18日(木)～6月21日(日)の期間限定で、これまで支えてくださったお客様への感謝の気持ちを込めて、特別なイベントを開催いたします。

ジュエリーブランド「cui-cui（キュイキュイ）」とは

パリの蚤の市のように、「そこにいけばきっと何かと出会える」、ブランドにこだわらず自分らしく「ジュエリーをもっと身近に」をコンセプトとした株式会社colors（本社：山梨県甲府市、代表取締役：石井健太郎、以下 当社）が運営するジュエリーブランド。

長く使えるクオリティと、「かわいい」を真剣に追求する姿勢、”ジュエリーをもっと身近に”という思いからの価格が、多くのお客様に高くご支持いただいております。

16年間、大切にしてきた“出会い”

『cui-cui』は2010年にスタート。

フランス語で「小鳥の鳴き声」を表す“cui-cui”（キュイキュイ）という名前には、大樹に集まる小鳥たちのように、可愛くて魅力的なジュエリー、アクセサリーが集まっている場所、そして身につけるたび心がときめく存在であってほしいという想いが込められています。

繊細なジュエリーだけでなく、時代を超えて受け継がれるVintage Itemも取り扱いながら、「偶然の出会い」や「自分だけのお気に入り」を見つける楽しさを提案してきました。

16周年を迎える今も、その想いは変わらず、訪れるたび新しい発見のあるブランドであり続けたいと考えています。

ルミネ新宿店 15周年の感謝

基盤店でもあるルミネ新宿店も、今年で15周年の節目を迎えることとなりました。

昨今、世界的な金価格の高騰は、私たちが理想とする「日常に寄り添い、誰もが手に取りやすい価格で本物のジュエリーを楽しんでいただく」という環境に、大きな試練を与えています。

市場には低純度ゴールドや代替素材のアクセサリーが増加するなか、cui-cuiはブランドのアイデンティティと役割を改めて見つめ直すこととなりました。

時代が移り変わろうとも、私たちが守るべきは「甲府の技術」「金の誇り」、そして何よりも「お客様第一の温もり」です。

金の純度や素材を妥協せず、知恵と工夫を凝らし、今できる最大限の誠実さで、価値あるジュエリーをお届けし続けること。

世界に誇るジュエリーの聖地・山梨県甲府の熟練職人が仕立てる繊細な手仕事と、永遠の価値を持つゴールド、この「本物のぬくもり」を、これからも提供し続ける挑戦。

時を経ても色褪せない思い出や、お客様がジュエリーを身にまとい、「自分を好きになる瞬間」のために、私たちはこれからも邁進し続けます。

お客様に支えられた軌跡

これまでも、これからも

新宿店限定ピアス新宿店限定イヤーカフ

今日という日を迎えられたのは、一途にブランドを愛し、支えてくださったお客様の存在があったからに他なりません。

深く感謝の気持ちを胸に刻み、これからもお客様一人ひとりに寄り添い、温もりのあるおもてなしと、日常を特別に変えるジュエリーを提案し続けてまいります。

店頭でジュエリーを選ぶ時間や、偶然の出会いに心ときめく瞬間も、cui-cuiが大切にしている体験のひとつです。

これからも訪れるたび新しい発見のある場所として、お客様の日常に寄り添い続けてまいります。

16th Anniversary EVENT 特別な4日間

2026年6月18日(木)～6月21日(日) は16周年を記念した特別なイベントを開催。

今回のアニバーサリーイベントでは、人気のVintage Fairをはじめ、新作ジュエリー・オリジナルジュエリークロスの販売、限定ノベルティフェアなど、ブランドの世界観を楽しんでいただける特別な企画をご用意しました。

cui-cuiらしい“ときめき”を詰め込んだ4日間をお届けします。

■ Vintage Fair

オリジナルセレクトの人気Vintage Itemを豊富に取り揃えた特別フェアを開催。

一点ものとの特別な出会いをお楽しみいただけます。

長い年月を経て受け継がれてきたVintage JewelryやWatchは、それぞれ異なる表情や物語を持つ特別な存在。

時を重ねたからこそ生まれる風合いや魅力を、ぜひ店頭でご覧ください。

■ Custom Order Jewelry

お好きな組み合わせで、自分だけのジュエリーをお作りいただけるCustom Order Jewelryを開催。

特別な記念にもおすすめのイベントです。

天然石やパーツを自由に組み合わせながら、自分らしい一点をお選びいただけます。

日常にそっと寄り添うジュエリーとしてはもちろん、大切な人へのギフトや記念のアイテムとしてもおすすめです。

■Novelty Fair

期間中、お買い上げ金額に応じて16周年限定ノベルティをプレゼントいたします。

日頃よりcui-cuiをご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、周年限定デザインのアイテムをご用意しました。

毎日のお買い物やジュエリーケアの時間を少し特別にしてくれる、cui-cuiらしい遊び心を詰め込んだノベルティとなっております。

この機会にぜひ、16周年ならではの特別なラインナップをお楽しみください。

Anniversaryにあわせて、様々なデザインの新作ジュエリーもご用意

16周年限定 ジュエリークロス

店舗限定 税込16,500円以上：オリジナルエコバッグ店舗限定 税込27,500円以上：新作ジュエリークロス店舗限定 税込88,000円以上：蚤の市ジュエリーオンライン限定 購入者全員：オリジナルキーホルダーcui-cuiらしさを感じさせる愛らしいバードモチーフのミニピアス。遊び心のあるデザインが耳元を彩ってくれます。ピアスとおそろいのネックレス用チャームもご用意。思わずこちらも笑顔になるような、スマイルデザインピアス。おそろいのチャームもご用意しています。立体感のあるフォルムが印象的なホースシューチャーム。程よい厚みを持たせたデザインが美しい陰影を生み出します。4つのスクエアが連なる幾何学モチーフが印象的なピアス。中央に配されたスクエア状の空間が軽やかな抜け感を演出し、洗練された表情に。

16周年を記念して、オリジナルデザインのジュエリークロスを制作いたしました。

ブランドロゴを中心に、ブルーの小花でハートを描いた特別なデザインは、cui-cuiらしい遊び心とやさしさを表現しています。

どこかVintageの雰囲気も感じられるドット柄と、小さな花々を組み合わせたデザインは、眺めているだけでも心がときめくアイテムに仕上がりました。

毎日身につける大切なジュエリーをケアする時間も、少し特別に感じていただけるような、16周年限定のジュエリークロスです。

これからもcui-cuiは、日常に寄り添いながら、

“そこに行けば、きっとなにかに出会える”

そんなときめきをお届けできるブランドであり続けます。

16周年を迎えるこの機会に、ぜひcui-cuiの世界観をお楽しみください。

■店舗情報

ルミネ新宿店：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿1 4F

ルミネ町田店：東京都町田市原町田 6-1-11 ルミネ町田 3F

ルミネ有楽町店：東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町1 4F

ルミネ北千住店：東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住 4F

ルミネ横浜店：神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 2F

ランドマーク店：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ3F

アトレ恵比寿店：東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿 5F

ペリエ千葉店：千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉 本館1F

丸ビル店：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 3F

天王寺MIO店：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO本館1F

エスパル仙台店：宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台 本館2階

公式HP：https://cui-cui.co.jp/

公式ONLINE STORE：https://cui-cui-onlineshop.com/

Instagram：https://www.instagram.com/cuicui.jp/