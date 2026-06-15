DMM GAMES女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』＆『夢幻楼と眠れぬ蝶』SPコラボ中！限定リアルグッズが交換できるゲーム内交換所の開設に加え、ガチャチケ10枚が貰えるリポストCPも！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』と『夢幻楼と眠れぬ蝶』のSPコラボにて、ゲーム内でコラボ限定リアルグッズが交換できる「交換所」をオープンいたしました。

また、コラボを記念して公式Xでガチャチケットが各10枚ずつ貰えるリポストキャンペーンも開催いたしました。

公式サイト：https://www.fleurdays.jp

コラボ特設サイト：https://www.fleurdays.jp/collaboration/

公式X：https://x.com/fleur_days

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days

■コラボ限定リアルグッズの交換所がオープン！

開催期間： 2026年6月15日（月） 14:00 ～ 2026年7月15日（水） 13:59

『フルールデイズ』ゲーム内にて、「6月コラボメダル」をリアルグッズや抽選券、ゲーム内アイテムなどへ交換することができる「交換所」がオープンいたしました。

ここでしか手に入らないリアルグッズもありますので、ぜひチェックしてくださいね！

詳細は『フルールデイズ』ゲーム内お知らせをご確認ください。

■ガチャチケットが10枚ずつ貰える！コラボ開催記念リポストキャンペーン開催！

開催期間： ～ 2026年6月30日（火） 23:59

『フルールデイズ』の公式Xと『夢幻楼と眠れぬ蝶』の公式Xで投稿されるキャンペーン投稿が、合計「100」リポストを達成すると、それぞれのゲームをプレイしている皆様全員に「ガチャチケット×10枚」をプレゼントいたします！

詳細は各公式Xをご確認ください。

『フルールデイズ』公式X：https://x.com/fleur_days

『夢幻楼と眠れぬ蝶』公式X：https://x.com/roman_mugenro

※本コラボやキャンペーンの開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

▼ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723

▼『夢幻楼と眠れぬ蝶』とは？

DMM GAMES×サイバードがタッグを組んだ、基本プレイ無料（一部アイテム課金制）の女性向け恋愛シミュレーションゲーム。

夢の遊郭を舞台に"妖魔"と恋愛を楽しめる恋愛ゲームとなっており、同時展開のオトナ版「夢幻楼と眠れぬ蝶-裏-」では、キャラクターの魅力はそのままに、より刺激的なストーリーとイラストを体験いただけます。

▼製品概要

タイトル：フルールデイズ

ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

配信：合同会社EXNOA

開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント

▼出演キャスト

江越彬紀/阿座上洋平/坂田将吾/近藤孝行

▼サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

▼リベル・エンタテインメントについて

リベル・エンタテインメントは『アイ★チュウ』、『A3!』、『蒼焔の艦隊』、『18TRIP』をはじめ、ソーシャルゲーム、スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエンタテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。

会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）

本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F

代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎

設 立：2006年9月26日

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC

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