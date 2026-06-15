映画『超かぐや姫！』 より、【超かぐや姫！名場面アクリルキーホルダー】 発売予定のご案内

商品特徴

イエロー株式会社ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外のブランドのOEM事業を手がけるイエロー株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：阪崎英一郎、以下「当社」）は、同社が展開する黄組にて 『超かぐや姫！名場面アクリルキーホルダー』を、2026年7月上旬より販売開始いたします。

今回の注目ポイントは、複数の層を重ねることで奥行きを生み出す「多層レイヤー構造」 平面のアクリルスタンドでは表現しきれなかった、あの名シーンの「空気感」や「距離感」を鮮やかに再現しました。

◎ ここがこだわり！

圧倒的な立体感： 前景・中景・遠景を分けることで、まるでその場にキャラクターが居るような臨場感を楽しめます。

「推し」が際立つ奥行き： 背景から浮き上がるようなデザインで、お手持ちのグッズの中でも一際目を引く存在感に。

◎ 楽しみ方は無限大！

飾って楽しむ： デスクやお部屋の棚に。コンパクトながらもジオラマのような迫力で、自分だけの「聖地」が完成します。

一緒に出かける： バッグに付ければ、歩くたびにレイヤーが揺れて表情が変化。カフェ巡りやイベントでの「ぬい撮り」のお供にも最適です。

あなただけの特別な「推しシーン」を手に入れて、日常を鮮やかに彩ってみませんか？

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56550/table/826_1_cc75d3ea3488248791e9aa1b850f3fa7.jpg?v=202606150451 ]

※本商品はランダム仕様となっており、絵柄はお選びいただけません。※複数回ご購入いただいた場合でも、同じ絵柄が出る場合がございます。



販売店舗の詳細につきましては、後日弊社公式SNS（X・Instagram）にてお知らせいたします。

今しばらくお待ちくださいませ。



【権利者表記】

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

本件に関するお問い合わせにつきまして

恐れ入りますが、下記リンク先のフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

・弊社事業に関するお問い合わせは下記よりお願いします。

お問い合わせ(https://goods-intl.com/pages/contact)

※個別の商品の設置店舗に関するお問い合わせにはお答えできません。

カプセルトイ専門店・ゲームセンターなど、

お近くの筐体設置の店舗に直接お問い合わせください。

※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。

イエロー株式会社とは？

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。

培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。



カプセルトイ事業部「黄組」とは？

600億円超とも言われる人気沸騰のカプセルトイ市場に参入するべく、

2022年度に新たに立ち上げられました。

様々なOEMの案件を通じて得た豊富な企画力を活かし、カプセルトイ業界に挑戦して参ります。

PR TIMESの他、公式SNSでも積極的に新商品に関する情報を発信しております！

ぜひ各種SNS・リンクのフォローやブックマーク登録をよろしくお願いいたします。

オンラインくじサイト「ガラくじ」がついにオープン！

お気に入りのアイテムをゲットするチャンスをお見逃しなく！

ガラくじ | オンラインくじなら「ガラくじ」｜人気アニメの限定グッズが当たる！(https://garakuji.com/)

リンク一覧

コーポレートサイト：https://yellows.co.jp

最新情報：https://goods-intl.com/blogs/column

X：https://mobile.twitter.com/yellows_tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/yellows.inc.jp/

会社概要

会社名：イエロー株式会社

本社所在地：〒150-6207 東京都渋谷区桜丘町

代表者：阪崎英一郎





(https://shop.yellows.co.jp/)