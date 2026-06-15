“明日を救う”から生まれたアゼライン酸スキンケア「SUKUUS（スクアス）」6/27（土）恵比寿開催「#職コス フェスティバル2026」出展！

株式会社スクアス

株式会社スクアス（本社：愛知県春日井市 代表取締役：久瀬麻里）は、2026年6月27日（土）に恵比寿で開催される「#職コス フェスティバル2026」に出展いたします。

アゼライン酸との出会いから、試作と検証を重ねてたどり着いたスキンケア「SUKUUS（スクアス）」。当日は、開発の裏側やブランド名に込めた想い、肌と向き合うものづくりの背景をお伝えします。

#職コス フェスティバルWeb ページ／ https://shokucos.jp/



SUKUUS（スクアス）とは？

SUKUUS（スクアス）は、“明日を救う”という想いから生まれた、アゼライン酸特化型スキンケアブランドです。

脂性肌に悩んでいた経験を持つブランドオーナーの久瀬は、自身の肌と向き合う中でアゼライン酸に出会い、その魅力を感じたことをきっかけに、アゼライン酸の探究をスタートしました。

「同じ悩みを抱える人たちのために」という思いから、1年という歳月を費やして国内外のアゼライン酸コスメを収集。自身の肌で使用感や特徴を確かめながら検証を重ね、オリジナルのマップ図を作るほどに。

まさに「アゼライン酸愛」溢れる探究心からスタートしました。



アゼライン酸を配合した”ものづくり”の姿勢

SUKUUS（スクアス）は、成分の特性に着目しながらも、悩みに合わせたお手入れができるようアゼライン酸の濃度や同時に配合する成分・剤系を一つひとつ選定。自身の経験や使用者の声を反映しながら、日々製品開発に取り組んでいます。

また、アゼライン酸を配合することだけにとらわれず、毎日のスキンケアとして使い続けられるという感覚にもこだわり、体感と使用感の心地よさの両立を目指した”ものづくり”をしているブランドです。

「本当に自信を持って届けられるものだけを形にすること」を軸に、ブランド誕生から1年足らずで6アイテムを発売する背景には「肌悩みに向き合う日々の中で明日の自分を少し前向きにする選択肢でありたい。」という願いが込められています。

職コス フェスティバル2026 とは？

「#職コス フェスティバル2026」は、コスメの背景にあるものづくりや開発者の想いに触れられる体験型イベントです。

広告やパッケージだけでは伝えきれない、処方設計や成分選び、使用感へのこだわり、ブランドが生まれた背景などを来場者が直接「見て、聞いて、体験できる」場として開催されます。

「なぜこの濃度なの？」

「なぜアゼライン酸はクリームが多いの？」

「色々試してきた久瀬にアゼライン酸について聞きたい！」

など、SUKUUS（スクアス）やアゼライン酸に関する疑問・ご質問も、開発者に直接聞けるほか、製品としては見ることがない開発過程の一部もご紹介予定です。

また、各ブランドによるプレゼンも用意されており、Xでも話題の「＃アゼフェス」メンバーとともに、アゼライン酸の魅力をより深く感じていただける内容をお届けします。

（12:30～13:00予定）

＜トークスケジュール～第一部～＞

また、当日配布される「#職コス図鑑 vol.1」には、開発に至るまでのストーリーや、SUKUUS（スクアス）がアゼライン酸に向き合い続けてきた背景も掲載予定です。

ぜひこの機会に、SUKUUS（スクアス）がアゼライン酸に向き合い続けてきた理由と、ものづくりの背景に触れていただければ幸いです。

みなさまのご来場を、心よりお待ちしております。



【#職コス フェスティバル2026 開催概要】

会期：2026年6月27日(土)

時間：12:00～14:30、15:00～17:30（2部制）

会場：Ebis303 5F

東京都渋谷区恵比寿1丁目20－8 エビススバルビル

JR恵比寿駅より徒歩5分

アクセスはこちら(https://www.ebis303.com/pdf/ebis303/traffic_info.pdf)

入場：税込500円（第一部、二部共通）

チケットお申込みはこちら(https://shokucos.peatix.com/)

主催：株式会社L-FLAT

※抽選でプレゼントが当たる企画も実施予定です

詳細を見る :https://shokucos.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社スクアス

代表者：代表取締役 久瀬 麻里

所在地：〒486-0817 愛知県春日井市東野町2-9-9

事業内容：化粧品の企画・開発・販売、ECサイト運営

公式サイト：https://official.sukuus.com/

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/sukuus/

お問い合わせ（公式LINE）：https://line.me/R/ti/p/@018tcgql

メールアドレス：info@sukuus.com