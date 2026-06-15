【2026年度開催決定】全国47都道府県のすべての高校生対象「SDGs QUEST みらい甲子園」～「探究の時間」を社会実装と進学実績に繋げるプログラム、エントリー受付に向けた事前案内を開始～

未来教育株式会社

「SDGs QUEST みらい甲子園事務局」（未来教育株式会社内）は、2026年度「SDGs QUEST みらい甲子園」の開催を決定いたしました。今年度も、全国47都道府県をはじめ、離島や中山間地域のすべての高校生（特別支援学校や通信校を含む）を対象に展開します。

本大会は、単なるアイデアコンテストではありません。共創パートナーである地域メディアや地域金融機関などをはじめ、全国の教育・SDGs分野を牽引するアドバイザー陣や各地域の実行委員を合わせ、総勢150名を超える多様なステークホルダーの応援のもと、生徒たちの探究学習の成果を実際の「社会実装」へと繋げる産官学民連携のプラットフォームです。

秋からのエントリー受付開始に先駆け、学校現場で「総合的な探究の時間」の年間計画・シラバスに本大会を組み込んでいただけるよう、授業直結型の「探究授業サポートセット」の先行提供を含めた事前案内を開始いたします。

・「SDGs QUEST みらい甲子園」公式サイト： https://sdgs.ac

【高校の先生方が本大会を「探究の出口」に選ぶ3つのメリット】

教員の皆様の指導負担を最小化しつつ、生徒が主体的に「自走」し、確かな進路実績に繋がる仕組みをご用意しています。

1. 進学のポートフォリオに直結する「確かな実績」

2～6名のチーム制による協働学習の成果として、参加生徒には総合型選抜や海外大学進学において強力な武器となる「参加証明書（英語版含む）」を発行します。さらに今年度は、生徒たちの挑戦の価値を最大限に高めるため、ファイナリスト全チームに「奨励賞」を提供いたします。

2. 探究を社会と繋ぐ、多様なコラボレーションイベント

本年度はJICA（国際協力機構）との国際分野協力に関するコラボレーションイベントなど、一つの応募から複数の「派生ルート」に挑戦できる複線型の機会をご用意しています。このコラボレーションイベントは、地域大会のファイナリスト選出の有無にかかわらず、「国際分野協力」に関するテーマでエントリーしたすべてのチームが審査の対象となります。「まずは応募してみる」ことで、全国の同じ未来を描く仲間と繋がり、地域から世界へと視野を広げる経験を提供します。さらに、今年も森林をテーマにした「森林づくり全国推進会議」において２つのチームが選抜され、会長賞が選出されるなど、高校生のアイデアを社会へ発信する多様な機会を設けています。

3. 地域社会が前面に立って生徒のアイデアを応援

実行委員会に参画する地域のステークホルダー（地元大学や自治体、地元企業、市民組織、SDGs専門家等）が、生徒たちのアイデアを直接評価し、応援します。みんなでSDGs達成に向かって協働することで、教室の中だけでは完結しない「社会を動かす力（社会実装能力）」を育むことができます。

【すぐ使える！授業直結型の「探究授業サポートセット」を先行提供】

大会に参画いただく学校には、シラバス作成や日々の授業準備の負担を軽減するため、そのまま使える指導ツールを先行してご提供いたします。

- 年間スケジュール例（シラバス案）- 未来探究副読本（デジタル）- 5分で生徒を動機付けできる「説明用動画」- SDGsターゲットブック- 探究のヒントが詰まった「動画教材」30コンテンツ

地域の未来を担う生徒たちの挑戦を、ぜひ本大会を通じて後押ししてください。

【2026年度大会開催概要・地方共催パートナー一覧（※6月15日時点）】

社会課題をテーマにした動画から問いを立て、解決策を思考する探究動画プラットフォーム（近日リリース）

本大会は、全国47都道府県の高校生を対象に開催されます。各地域を代表する地元メディア、地方新聞社、地域金融機関などが共催パートナーとして参画し、地域社会を挙げて高校生のアクションをバックアップします。

※各エリアに記載されている日程は、すべて2027年に開催する「ファイナルセレモニー（最終表彰式）」の開催予定日です。

１. 北海道大会（3月31日開催）

２. 青森県大会（3月21日開催）

３. 岩手県大会（3月6日開催） ／ 共催：IBC岩手放送

４. 秋田県大会（3月23日開催） ／ 共催：株式会社北都銀行

５. 南東北エリア大会［山形県・宮城県・福島県］（3月13日開催） ／ 共催：YTS山形テレビ

６. 茨城県大会（2月27日開催） ／ 共催：茨城新聞社

７. 埼玉県大会（3月7日開催） ／ 共催：埼玉新聞社

８. 千葉県大会（3月31日開催） ／ 共催：ベイエフエム

９. 東京都大会（日程調整中）

１０. 神奈川県大会（日程調整中）

１１. 北陸エリア大会［石川県・富山県・福井県］（日程調整中） ／ 主催：北國新聞社

１２. 上越エリア大会（名称調整中）［新潟県・群馬県・栃木県］（日程調整中） ／ 共催：株式会社第四北越銀行

１３. アルプスエリア大会［長野県・山梨県・静岡県］（3月28日開催）

１４. 東海エリア大会［岐阜県・愛知県・三重県］（2月28日開催） ／ 共催：株式会社岐阜新聞社・株式会社岐阜放送

１５. 関西エリア大会［大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・兵庫県・和歌山県］（3月13日開催） ／ 共催：りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行

１６. 中国エリア大会［岡山県・広島県・鳥取県・島根県］（日程調整中）

１７. 山口県大会（3月24日開催） ／ 共催：KRY山口放送

１８. 徳島県大会［徳島県・香川県・愛媛県・高知県］（日程調整中）／ 共催：株式会社阿波銀行

１９. 九州北部エリア大会［福岡県・佐賀県・長崎県］（日程調整中）

２０. 熊本県大会（2月20日開催） ／ 共催：株式会社肥後銀行

㉑ 大分県大会（日程調整中） ／ 共催：OBS大分放送

㉒ 宮崎県大会（日程調整中） ／ 共催：MRT宮崎放送

㉓ 鹿児島県大会（3月14日開催） ／ 共催：MBC南日本放送

㉔ 沖縄県大会（2月20日開催） ／ 共催：RBC琉球放送

【エントリーおよび大会スケジュール（概要）】

エントリー受付期間： 2026年9月24日（木）～ 12月1日（火）または10日（木）予定

1次審査（ファイナリスト選出）： 12月～1月（各エリアにてファイナリスト12チームを選出）

2次動画審査（表現・アウトプット）： 12月～1月（選出チームによるプレゼン動画の作成・提出）

ファイナルセレモニー（最終表彰式）： 2月～3月（各エリア大会にて開催）

成果の普及・次世代への継承： 4月～5月（受賞アイデアや動画を掲載した「2030探究新聞」を全高校へ配布）

Future Session2027（全国大会）： 6月頃（全国の最優秀賞チームが集うリアルでの合同イベントを開催予定）

【全国実行委員 一覧】※2025年度実績

URL：https://sdgs.ac/partners/ex-committeelist

■お問合せ

SDGs QUEST みらい甲子園事務局：未来教育株式会社 内

公式サイト：https://sdgs.ac

メール: info@sdgs.ac

企画・総合プロデュース：未来教育株式会社（MIRAIE）