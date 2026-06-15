出口夏希　『美的』初表紙で爽やか＆スイートな夏ルック　ショートヘアにイメチェンで「性格が急に少年みたいに…」

2パターンの表紙で魅せる夏の透明感

株式会社小学館『美的』8月号 「肌管理」向上スキンケアBOX（通常）版表紙『美的』8月号 「清潔感」レベルアップBOX版表紙

圧倒的な透明感とナチュラルな佇まいで人々を魅了するモデル・俳優の出口夏希さんが、『美的』8月号（6月22日発売）で待望の初表紙を飾ります。

今回の表紙は2パターン。出口さんが持つ透明感と洗練された美しさを引き出すべく、アイスブルーのトップス×ベージュトーンのメイクで、みずみずしく爽やかな透明感を表現（表紙画像左）。一方で、ブラックのワンピース×ピンクラメのアイシャドウの“大人スイート”な夏ルックも（同右）。

多忙なドラマの合間を縫って行われた今回の撮影でしたが、現場は終始和やかな雰囲気。「プライベートではあまりラメを効かせたメイクをしないので、今日のメイクはどちらも新鮮でした！」と笑顔で感想を明かし、飾らない人柄にスタッフ一同すっかり魅了されました。

また、中面でも４ページの特集を掲載。誰もが憧れる透明肌のお手入れのこだわりから、この夏プライベートでやりたいこと、さらには主演を務める映画『ルックバック』の撮影裏話まで、その素顔に迫ります。

肌ゆらぎ対策は“引き算ケア”

意外にも、肌がゆらぎやすいタイプだという出口さん。肌トラブルが起きそうなときこそ、意識しているのは引き算のケア――「つい色々塗りたくなりますが、ときには潔くやめる判断も必要なはず！」と、透明肌をキープする秘訣を明かしてくれました。

また、撮影でどんなに疲れていても丁寧にクレンジングをするのがマイルール。その際、最も大切にしていることとは？ また、大好きなラーメンは“我慢しない派”だという食生活についてのお話など、出口さんのビューティ事情にまだまだたっぷりとフィーチャーします。

さらに、この夏プライベートでトライしたい“ザ・夏の遊び”についても明かしてくれましたので、お楽しみに。

役作りでファッションやメイク事情にも変化が

アイスブルーのトップスとベージュトーンのメイクで涼しげな印象に。みずみずしさとフレッシュさをそのまま閉じ込めたような爽やかなルックを披露。甘さのあるピンクメイクとクールなスタイリングのコントラストが、端正な顔立ちと抜群のスタイルをより一層引き立てます。

9月11日（金）公開の映画『ルックバック』では、漫画家を目指す主人公・藤野を演じる出口さん。昨年行われた撮影では、役作りのためにロングヘアをばっさりカット。イメチェンを機に「性格が急に少年みたいになっちゃったんです（笑）」と語り、プライベートでのファッションやメイク事情まで変わってしまったという裏話も。

さらに、役に向き合うためGペンを使って漫画を描く練習を重ねたそうで、細やかな所作まで丁寧に役へと落とし込む姿勢からは、俳優として作品に向き合う真摯さと熱量が伝わります。

透明感の裏にある努力、俳優としての熱量、そして飾らない素顔まで――出口さんの魅力がたっぷり詰まった『美的』８月号は6月22日（月）発売です。「肌管理」向上スキンケアBOX（通常）版には、雪肌精やHerz skinをはじめ4ブランド6アイテム、「清潔感」レベルアップBOX版にはメナードやILMなど5ブランド6アイテムの豪華付録が付いてきます！

☆付録詳細

■「肌管理」向上スキンケアBOX（通常）版

・雪肌精 薬用雪肌精 ブライトニング エッセンスローション［医薬部外品］（14mリットル）

ブライトニング マルチジェル［医薬部外品］（6g）

・Herz skin フルフィルメント セラム ウォーターインテンス90（6包）

・アユーラ ウォーターフィールUV シルキーミルク SPF50・PA++++ UV耐水性★

UVミルク センシティブt［医薬部外品］SPF50+・PA++++ UV耐水性★★

（各1回分） NEW

■「清潔感」レベルアップBOX版

・メナード 薬用 ビューネ［医薬部外品］（10 mリットル）

・ILM ウルトラファイン トライアングル アイブロウペンシル EP01 ナチュラルブラウン／EP02 ロゼブラウン／EP03 アッシュブラウン／EP04 オリーブラテ（1本） NEW

※4色の中からいずれか1色が、ランダムに入っています。種類は選べません。交換もできませんので、ご了承ください。

・FAS ザ クリア クレンジングジェル クール（8 mリットル） NEW

・Strain ストレートシャンプー［SOFT］・ストレートトリートメント［SOFT］

ストレートシャンプー［BASIC］・ストレートトリートメント［BASIC］（各1回分） NEW

■2バージョン共通付録

・メディヒール マデカッソシド プレミッシュパッド／ティーツリー トラブルカーミングパッド／PDRN リフティングパッド／コラーゲン ファーミングパッド

※4種の中からいずれか1種が、ランダムに入っています。種類は選べません。交換もできませんので、ご了承ください。

⚫『美的』8月号 「肌管理」向上スキンケアBOX（通常）版

発売日:6月22日（月）

価格:1,350円（税込）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

⚫『美的』8月号 「清潔感」レベルアップBOX版

発売日:6月22日（月）

価格:1,350円（税込）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

予約・購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/%E7%BE%8E%E7%9A%848%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E9%A4%A8/dp/B0H2CZZ6W9/ref=asc_df_B0H2CZZ6W9?mcid=33c7de6e713236b99878300480a59536&th=1&psc=1&tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=806687335914&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=588193161933471811&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009280&hvtargid=pla-2483753710470&psc=1&hvocijid=588193161933471811-B0H2CZZ6W9-&hvexpln=0