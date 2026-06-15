6/16-17　Next Trend Show in Sendai2026夏にてシンクイノベーション(株)出展決定！

この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、

【Next Trend Show in Sendai2026夏】に出展することが決定しました。

シンクイノベーション株式会社

2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、

グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、

ライセンスグッズビジネスについてなど、当展示会でご紹介していきます。



今後、日本の労働人口の減少に伴い、人件費の高騰が避けられない問題になります。

その解決策として、弊社は今後自動化・省人化を推進しています。

5年後、10年後を見据えて、より生産性高く、効率的にグッズ製造をしていく所存です。

是非とも【Next Trend Show in Sendai2026夏】にお越し頂き、自動化機械を直接ご覧ください！

また、自動機のオーダーメイド製作も可能ですので、ぜひ一度ご相談くださいませ。

シンクイノベーション 簡易自動機

その他にも、弊社のメイン事業でもあるアニメグッズのサンプルも多数ご覧いただけます。

アニメグッズ製造の流れや魅力を実物サンプルをご覧頂きながらお伝えしていきます。

弊社はＵＶプリンターを多く保有しておりますので、プリントノウハウやＵＶプリンターを導入してどのように事業拡大していったのか、機械導入するメリットもお伝えしていきます！

開催概要

-展示会日時-

2026年6月16日(火) 10:00~17:00

2026年6月17日(水) 10:00~16:00

-会場-

株式会社光文堂 東北支店

（宮城県仙台市若林区六丁の目北町４－３０）

是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。

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お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/

工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide