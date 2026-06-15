株式会社第一ライフグループ

第一フロンティア生命保険株式会社

楽天銀行株式会社（代表取締役社長：東林 知隆）および第一フロンティア生命保険株式会社（（代表取締役社長：加納 裕之）は、2026年6月15日より、積立利率変動型個人年金保険（19）（通貨指定型）『プレミアカレンシー３楽天銀行エディション』の取扱いを開始いたします。

本商品は、お客さまの中長期的な資産形成ニーズにお応えすべく、募集代理店である楽天銀行が有するデジタル分野の知見と、引受保険会社である第一フロンティア生命の商品設計に関するノウハウを生かし、両社が共同で企画・開発した商品です。お申込からご契約成立までの一連の手続きを、楽天銀行を通じてインターネット上で完結できる仕組みを採用し、お客さまの利便性向上を図りました。

商品の詳しい内容やご留意事項等については、下記URLよりご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/assets/insurance-pension/

楽天銀行および第一フロンティア生命は、インターネットを活用した商品・サービスの提供を通じて、お客さまの多様な資産形成ニーズにお応えしてまいります。

『プレミアカレンシー３楽天銀行エディション』の主な特長

本商品はお客さまのニーズに応じてプラン・指定通貨・運用期間を選択できる定額年金保険です。ご契約時に指定通貨ベースで年金原資額が確定します。

【特長１】来店不要でお客さまのご都合に合わせてお申込手続きが可能※

・本商品は、インターネットを通じてお申込からご契約成立までの手続きを完結できるため、店舗へ足を運ぶ時間を確保しにくい方でも、生活スタイルに合わせてご検討・お申込みいただけます。なお、ご加入後の主な手続きについても、原則として第一フロンティア生命マイページで対応します。

・また、商品内容やリスク、諸条件等について、重要な事項を一つひとつご確認いただき、ご理解を深めていただけるよう画面構成や表示内容を工夫するとともに、お申込みにあたって理解状況を確認するプロセスを設けることで、安心してご検討・ご加入いただける仕組みとしています。

【特長２】インターネット完結型ならではの商品設計

・インターネットでお手続きが完結するため、募集・事務関連コストの一部を見直し、それによって生じる効果を商品設計に反映することでお客さまへの還元につながる仕組みとなっています。

※サービス受付時間：7時～25時

第一フロンティア生命保険株式会社

所在地 ：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー

設立 ：2006年12月1日

代表者 ：加納 裕之

URL ：https://www.d-frontier-life.co.jp/

Brand Message：一生涯のパートナー「いつでもあなたに、とっておきを。」