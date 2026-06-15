AIクラウドIP電話「pickupon」、顧客管理システム「Mazrica」上の顧客や案件の詳細情報へワンクリックで遷移できる新機能を追加

pickupon株式会社

AIクラウドIP電話サービス「pickupon（ピクポン）」を提供するpickupon株式会社（本社：千葉県市川市、代表取締役：小幡洋一）は、株式会社マツリカが提供する顧客管理システム「Mazrica（マツリカ）」との連携を強化。pickuponの電話画面からワンクリックで、Mazrica上の顧客や案件の詳細情報を直接開ける新機能の提供を開始しました。

■ AIで記録するだけでなく、必要な情報へすぐたどり着けるサービスへ

営業活動のデジタル化が進み、顧客情報や商談履歴をCRM（顧客情報管理ツール）やSFA（営業支援ツール）で管理する企業が増えています。一方で、蓄積された情報を実際の顧客対応に十分活用できていないという課題もあります。

特に電話対応では、過去の商談内容や顧客情報を確認するために複数の画面を開いたり、情報を検索したりする場面が少なくありません。顧客との会話の際に必要な情報へ素早くアクセスできるかどうかは、提案の質や顧客体験にも影響します。

こうした背景からpickuponでは、電話業務の流れを止めることなく、Mazrica上の顧客・案件情報へ直接遷移できる機能を追加しました。

■ 顧客・案件情報と電話をシームレスにつなぐ新機能

ユーザーは、顧客の担当者情報や商談情報、企業情報をpickuponと連携しておくことで、電話画面からワンクリックでMazricaの詳細ページを開くことができます。

これにより、通話中でも過去の商談履歴や活動メモ、顧客情報をその場でスムーズに確認できるようになりました。

また、同姓同名の担当者や類似する企業名が登録されている場合でも、連携先を簡単に確認できるため、参照ミスや確認漏れの防止にも役立ちます。

pickuponは今後も、蓄積された会話データや顧客情報をより活用しやすい機能開発を進めます。営業担当者が顧客との対話そのものに集中できる環境づくりを進め、会話の質を高めることで、企業と顧客とのより良い関係構築に貢献していきます。

■ 営業・顧客対応の入力・共有に特化した 「pickupon（ピクポン）」

会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」は、AIが電話で話した内容のサマリーをテキスト×音声で作成し、自動入力・共有してくれるサービスです。入力を意識せず、顧客との会話内容をチームのワークスペース（CRM・SFAなど）へシェアします。これにより、営業の架電シーンにおける入力漏れを防ぎ、入力コストを削減し、営業活動のブラックボックス化問題を解決します。

連携可能ツール：Mazrica, Salesforce, HubSpot, Google スプレッドシート, Microsoft Excel, Slack（Webhookを介して各社で作成されたシステムと連携可能）

【電話・MTG業務DX化により解決できる3つの問題】- CRM・SFAへの入力漏れ問題CRMやSFAなどチームのワークスペースへ自動入力＆シェア！負担を減らし、入力漏れも防ぐ！- ブラックボックス化問題テキスト×音声の一次情報が残り、確認したい通話やミーティングを一瞬で確認・共有！- 属人化問題顧客とのやり取りが「なめらかに共有」されるとナレッジがどんどん蓄積！【MTG 議事録AIとしての「pickupon（ピクポン）」】- ポイント1：ミーティング終了後、自動で議事録が作成される！

pickuponがミーティングの音声データを取得して、録音と文字起こしを行います。ミーティング終了後、議事録が作成されます。

- ポイント2：SFA連携 入力特化！

入力項目によりさまざまなパターンの自動サマリー入力ができます。構造的な情報入力も可能。データ保存料も無料です。

- ポイント3：議事録の型も自由自在！

自動入力機能により商談記録の漏れがなくなり、テンプレートを自社に合わせてカスタマイズできるので、議事録クオリティが統一されます。

▼ pickuponのサービス詳細・資料請求はこちら

会話サマリーAI電話「pickupon」について、さらに詳しくご紹介しています。興味のある企業さまは、ぜひご覧ください。資料請求もこちらから承ります。

https://pickupon.io/

■ pickupon株式会社について

「『こまってる。』で世界を変える」をミッションに掲げ、「こまってる。」と対峙する企業を支援するサービスを提供しています。2018年1月にOpen Network Labに採択され、それを機に2018年2月15日に設立。現在は、会話サマリーAI電話pickupon（ピクポン）の開発・運営を通じて、営業活動をストレスなく行えるサービスの提供を行っています。

▼ 会社概要

会社名 ：pickupon株式会社（法人番号：8040001103567）

所在地 ：東京オフィス 東京都港区六本木4丁目2－45 高會堂ビル2階

千葉オフィス 千葉県市川市菅野2-15-8 little green1F

代表者 ：小幡 洋一

設立 ：2018年2月15日

URL ：https://pickupon.io/corporate

事業内容：MTG 議事録AI「pickupon（ピクポン）」( https://pickupon.io/ ) / 会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」( https://pickupon.io/cti)の開発・運営。営業ナレッジメディア「ゆるふわ営業ハック」( https://pickupon.io/blog )の運営。びっくりチャーンパトロール( https://pickupon.io/churn-patrol ) / Mazrica（マツリカ）導入支援( https://pickupon.io/solution/MazricaSales ) / HubSpot導入支援( https://pickupon.io/solution/hubspot )、助成金を活用したDX人材育成プログラム( https://pickupon.io/dx-subsidy )の提供/運営。

▼ お客さまからのお問い合わせ先

会社名：pickupon株式会社

TEL ：050-3134-5404

e-mail ：info@pickupon.io

サービスお問い合わせフォーム：https://pickupon.io/inquiry