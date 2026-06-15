配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

株式会社ニーズウェル

当社は、本日開催の取締役会において、2026年９月期（2025年10月１日～2026年９月30日）の配当予想を以下のとおり修正することといたしましたので、お知らせいたします。

１．2026年９月期 配当予想数値の修正（2025年10月１日～2026年９月30日）

２．配当予想修正の理由

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けるとともに、将来の事業展開および経営基盤の強化に必要な内部留保を確保しながら、安定的な配当を継続して実施することを基本方針としております。

また、当社は現在、昨年策定したValueCreationProjectのもと、事業成長と企業価値向上を通じた更なる成長に取り組んでおります。その中核施策であるValueCreation700は、単なる株価目標ではなく、持続的な成長と企業価値向上を実現するための経営目標であり、プライム市場上場維持基準の維持・継続に向けた重要な取組みの一つとして位置付けております。

このたび当社は設立40周年を迎えることから、これまでご支援いただいた株主の皆様への感謝の意を表すとともに、ValueCreation700 の実現に向けた経営陣の強い意思を示すため、2026年９月期の期末配当予想を修正し、設立40周年記念配当２円を実施することといたしました。

これにより、2026年９月期の１株当たり配当金は14円となる予定です。

当社は今回の増配を、単なる記念配当にとどまる一過性の施策とは位置付けておりません。本増配は、設立40周年の節目における株主還元の充実に加え、当社の強みである高いエンドユーザー比率を活かした事業拡大、ストック型ビジネスの推進による安定的な収益基盤の強化、ならびにAI駆動型開発等による生産性・収益性向上への取組みにより、今後も持続的な成長を実現できるとの考えのもと実施するものであります。また、ValueCreation700 の実現に向けた取組みをさらに推進するとともに、株主の皆様への還元水準の維持・向上を目指す当社の姿勢を示すものであります。

当社は、ValueCreationProject を重要な経営課題として位置付けております。プライム市場上場維持基準の維持・継続および企業価値向上に向けて、事業成長の加速、生産性向上、収益力強化およびIR活動の充実に取り組み、株主の皆様のご期待に応えられるよう経営陣一同全力で取り組んでまいります。

【ValueCreationProject・ValueCreation700 について】

ValueCreationProject は、当社の持続的な成長と企業価値向上に向けた経営課題への取り組みです。事業成長、人材強化、生産性向上、資本効率の改善および市場との対話強化を通じて、中長期的な企業価値向上を目指しております。

ValueCreation700 は、ValueCreationProject の中核施策として推進する企業価値向上プログラムです。「700」は単なる株価目標ではなく、事業成長、人材投資、生産性向上および資本効率の改善を通じて企業価値向上を目指す経営目標として位置付けております。また、株主還元の充実についても、その重要な取り組みの一環として推進しております。

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com