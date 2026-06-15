「Avani」ブランドが日本初進出旧京都新聞本社ビルを活用して「（仮称）Avani Kyoto」を2029年度開業予定

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループでホテル事業を担うロイヤルマイナーホテルズ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：本山 浩平）は、大成建設株式会社、平和不動産株式会社、およびMINOR INTERNATIONAL PCL.が推進する「（仮称）京都新聞ビル再開発計画」において、ホテル運営を担うことが決定いたしました。これに伴い、2029年度内にプレミアム・ライフスタイルホテル「（仮称）Avani Kyoto（アヴァニ京都）」を開業する予定であることをお知らせいたします。

〈（仮称）Avani Kyoto（アヴァニ京都）の外観〉 現時点の外観パースであり、今後の設計ならびに協議等により変更が生じる場合があります。

「Avani（アヴァニ）」は、現代的な機能性と、その土地ならではの体験を重視する旅行者をターゲットに、世界24か国で展開するプレミアム・ライフスタイルブランドです。本計画では、京都新聞グループと連携し、地域の歴史や文化を尊重しながら、周辺環境と調和したホテル運営を目指してまいります。

1. 京都の歴史と現代性が共鳴する空間での「体験」

約60年にわたり地域の風景を象徴してきた「旧京都新聞本社ビル」の歴史を継承する本計画において、その歴史的価値を活かしたホテル運営を行います。京都の伝統的な美意識と現代のデザインが融合した空間の中で、お客様の感性に響く上質なホスピタリティを提供し、この場所ならではの新しい価値を次世代へつなぎます。

2. 町に開かれた「ソーシャルスペース」の提供

宿泊されるお客様と地域の皆様が自然につながる「ラウンジ」や「レストラン」を町に開かれた社交の場として運営します。多様なカルチャーを通じて五感を刺激する開放的なソーシャルスペースを創出するなど、文化の中心を担う拠点づくりを目指します。

3. 「食」と「伝統」を深掘りする独自のプログラム

ロイヤルグループが長年培ってきた食とホスピタリティの知見を最大限に活かし、地元の食材を主役とした心満たされる食体験を展開します。さらに、お客様が京都の奥深い文化や伝統の魅力に深く触れられる、豊かな滞在を提案してまいります。

ロイヤルグループが70年余にわたり培ってきた『食とホスピタリティ』の知見と、マイナー・ホテルズが誇るグローバルなホテル運営の専門性を融合させ、この歴史ある地で新たな価値を創造してまいります。経営ビジョンである「『食とホスピタリティ』で、地域や社会を笑顔にする」の具現化に向け、地域の歴史と文化を尊重したこれまでにない新たな体験をお届けします。京都の観光産業と地域社会の持続的な発展に寄与するホテル運営を目指し、グループ一丸となって邁進してまいります。

〈Avani Hotels & Resorts (アヴァニ・ホテル＆リゾート) 〉

アヴァニ・ホテル＆リゾートは、現代的で機能的な特徴のバランスを求めるミレニアル世代やZ世代の旅行者をターゲットにしており、配慮の行き届いたソーシャルスペースと、その土地ならではのおもてなしを提供します。世界で40軒以上のホテルを展開中です。

■ホテル概要

ホテル名称：（仮称）Avani Kyoto（アヴァニ京都）

所在地：京都市中京区烏丸通夷川上る少将井御旅町337他

アクセス：地下鉄烏丸線「丸太町」駅直結

総客室数：約240室

開業予定：2029年度

■京都新聞ビル再開発計画 開発概要（2026年6月15日現在）

大成建設株式会社、平和不動産株式会社、MINOR INTERNATIONAL PCL.の3社は、2025年11月に「京都御所南開発特定目的会社」を設立しました。

本事業は、株式会社京都新聞ホールディングスが所有する京都市中京区烏丸通の土地（敷地面積3,894平方メートル ）を賃借し、3社共同でホテル開発を行うものです。

事業名称：（仮称）京都新聞ビル再開発計画

事業主：京都御所南開発特定目的会社

所在地：京都市中京区烏丸通夷川上る少将井御旅町337他

敷地面積：3,894平方メートル

延床面積：約23,000平方メートル

構造・規模：鉄筋コンクリート造

改修棟（旧北館）：地上8 階／地下2 階

新築棟（旧南館）：地上5 階／地下1 階

建物用途：ホテル（約240 室）

※基本計画に基づく建物概要であり、今後の実施設計ならびに関係官庁との協議等により上記計画に変更が生じる場合があります。

【ロイヤルマイナーホテルズ株式会社】

所在地：東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号

代表者：代表取締役社長 本山 浩平（もとやま こうへい）

代表取締役副社長 ディリップ・ラジャカリア

設立：2025年3月31日

事業概要：ホテルの経営・運営

URL：https://www.royal-minor-hotels.co.jp/

〈関連リリース〉

■2025年1月28日付 ホテル事業の合弁会社設立に関するお知らせ

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS09010/9c702f77/50cc/4280/b12f/9529fd64cff5/140120250128556500.pdf

■2025年2月5日付 ロイヤルホールディングスとMinor Hotels合弁会社設立およびホテル事業戦略を発表

https://www.royal-holdings.co.jp/release/upfiles/news20250205.pdf

■ロイヤルグループ経営ビジョン2035

https://www.royal-holdings.co.jp/assets/pdf/ir/stockholder/mtmplan_2025.pdf?ver=f6e1cd87ba2085a979df9f083a610417

■ロイヤルグループ店舗数：https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings