【東京ミッドタウン日比谷】都心の夏を満喫するイベント　東京ミッドタウン日比谷「HIBIYA MID SUMMER 2026」開催　日比谷の夏を楽しむ「フード×エンターテインメント」を体験

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町／事業者：三井不動産株式会社）では、2026年6月26日（金）～8月23日（日）の期間、「HIBIYA MID SUMMER 2026」を開催いたします。本イベントでは「都心の夏の楽しみ方」をテーマに、食・音楽・体験が一体となった夏のひとときを、日比谷ステップ広場を中心にお届けします。

メインコンテンツとして、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』（2026年7月3日公開予定）をテーマにしたOH MY CAFEのオリジナルメニューを提供するカフェスタンドが､日比谷ステップ広場に登場します。登場キャラクターをイメージしたドリンクやフードなど、映画の世界観を味わえる特別メニューをお楽しみいただけます。

また、日比谷ステップ広場では約100席の屋外ダイナー「HIBIYA SUMMER DINER」も開催。日陰でお酒や食事を友人・家族とともに楽しみながら、音楽ライブも満喫できる、日比谷ならではのエンターテインメントあふれる夏のひとときを提供します。

なお、今年の夏は三井不動産グループの都内4施設（東京ミッドタウン、東京ミッドタウン日比谷、東京ミッドタウン八重洲、日本橋エリア）で夏のイベントを展開いたします。各施設の個性を活かした夏の楽しみ方をぜひお楽しみください。

▲（左）ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』、（右）HIBIYA MID SUMMER 2026 メインビジュアル

「HIBIYA MID SUMMER 2026」の注目コンテンツ

・ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』をテーマにした期間限定カフェスタンド

映画公開に先駆けてオープン！映画の世界観を楽しめるオリジナルメニューを提供

・日比谷の夏を楽しむ、「フード×エンターテインメント」の屋外ダイナー

「HIBIYA SUMMER DINER」

約100席の”大人の屋外バル空間”が日比谷ステップ広場に期間限定で登場

映画公開に先駆けて登場！キャラクターをイメージしたオリジナルメニューが楽しめる！

期間限定「トイ・ストーリー5」カフェスタンド

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』のキャラクターをイメージしたオリジナルメニューを楽しめる期間限定カフェスタンドが6月26日（金）にオープン。7月3日（金）よりオープンする「トイ・ストーリー5」OH MY CAFE※のメニューを、特別にカフェスタンドで販売いたします。提供するドリンクやスイーツ、フードはディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した、塩分控えめで低糖質な身体に優しいメニューです。

また、フォトスポットの設置やテーブルラッピング、BGMなどで会場空間を演出。映画鑑賞前でも後でも『トイ・ストーリー5』の世界を楽しめる、特別な時間を日比谷でお過ごしください。

■概要

名 称：「トイ・ストーリー5」カフェスタンド

開催場所：日比谷ステップ広場

開催期間：6月26日（金）～8月23日（日）

営業時間：13:00～22:00（L.O 21:30）※雨天・荒天中止

※8月23日（日）は21:00営業終了（L.O 20:30）

主 催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント

協 力：ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』

■メニュー（予定）※価格は税込表記

・フード 3種

＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト（1,890円）

＜ジェシー＞カウガールサンドイッチ（1,890円）

＜エイリアン＞グリーンバナナスプリット（1,890円）

・ドリンク ４種（各990円）

＜ウッディ＞アップル＆ザクロ

＜バズ＞抹茶ラテ

＜テック・トリオ＞レモンスカッシュ

＜リリーパッド＞バタフライピーティー

※OH MY CAFEの詳細はこちら。https://toy5-ohmycafe.ltr-online.com/

＜＜映画情報＞＞

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』7月3日（金）全国公開予定

『トイ・ストーリー』日本公開から30年―時が流れても、変わらないもの…その答えが、ここに。

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、

このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？

(C)︎2026 Disney/Pixar

食とエンターテインメントが融合した都心の屋外ダイナー

「HIBIYA SUMMER DINER」

都心の真ん中にある日比谷ステップ広場に、約100席の屋外ダイナーが登場します。

こだわり抜いた自家製のコーントルティーヤを使い、お客様の目の前で最終調理を行う、圧倒的なライブ感と出来立ての美味しさをお届けする「タコスブース」と、贅沢に燻製（スモーク）で火入れした、スパイシーでスモーキーな自家製パストラミを主役に据えた「本格派サンドイッチブース」が出店。生ビールやハイボールはもちろん、見た目も華やかなフローズンカクテル、肉の味わいを引き立てる特製スパイスカクテルなど、ここでしか味わえないオリジナルドリンクも多数ご提供します。

また、開催期間中は音楽ライブ「HIBIYA MUSIC LIVE」も開催。日比谷ならではのエンターテインメント性にあふれる空間で、友人やご家族と一緒に都心の夜をお楽しみください。

※HIBIYA MUSIC LIVEの詳細については後日発表。

▲イメージ

■概要

名 称：HIBIYA SUMMER DINER

場 所：日比谷ステップ広場

期 間：6月26日（金）～8月23日（日） ※雨天・荒天中止

営業時間：平日 17:00～22:00（L.O 21:30）／

土日祝日13:00～22:00（L.O 21:30）

※8月12日（水）～8月14日（金）は土日祝日に含む

※8月23日（日）は21:00営業終了（L.O 20:30）

主 催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント

「HIBIYA MID SUMMER 2026」概要

「HIBIYA MID SUMMER 2026」は、「都心の夏の楽しみ方」をテーマに、食・音楽・体験が一体となった夏のひとときをお届けするイベントです。日比谷ならではの開放感とエンターテインメント性にあふれる日比谷ステップ広場で、都心ならではの夏の楽しみ方をぜひご体験ください。

場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、アトリウム（予定）

期間：6月26日（金）～8月23日（日）

主催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント

URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/

東京ミッドタウン日比谷について

東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about

三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。



【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の2つに貢献しています。