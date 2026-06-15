【オイシックス新潟】6/20(土)楽天戦にて「医療法人修志会 新潟ときめどホームクリニック プレゼンツゲーム」開催

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、6月20日（土）に開催される東北楽天ゴールデンイーグルス戦にて、「医療法人修志会 新潟ときめどホームクリニック プレゼンツゲーム」を開催することをお知らせいたします。

医療法人修志会様は、冠ゲームスポンサーとして当球団を応援していただいております。皆様お誘い合わせの上、ご来場・ご声援くださいますようご案内申し上げます。

試合概要

6月20日（土）16:00試合開始（14:30一般入場開始）

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

NPBファーム・リーグ東地区 公式戦 vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

イベント概要

新潟ときめどホームクリニック特設ブース

１.キッズチャレンジブース【パターゴルフ体験】

身体のことを学びながらパターゴルフ体験！

２.メッセージブース【みんなのありがとうボード】

選手や球団にありがとうのメッセージで感謝のバトンをつなごう！

３.SNSフォローや公式LINE登録でプレゼントが貰えるかも！？当日までのお楽しみです！

がたぺら アカペラコンサート（14:00-14:45頃＠入場口）

新潟市を中心に活動する社会人アカペラサークル「がたぺら」によるアカペラコンサートを開催いただきます！

昨年も2度ご出演いただき、力強くも繊細なアカペラのハーモニーで球場を大きく盛り上げてくださりました。

人間の声だけでメロディ・ハーモニー・リズムを奏でるアカペラの魅力を楽しみましょう！

《がたぺら メッセージ》

楽器を使わず、声だけで音楽を演奏する「アカペラ」のステージを披露します。

県内を中心に様々なイベントに参加し、会場を盛り上げるべく精力的に活動しています。今日の試合・イベントがより一層盛り上がるよう、そしてご来場の皆さまにとって思い出に残るひとときとなるよう、心を込めて歌います。

アンサンブル橘 演奏会（14:45-15:25頃＠入場口）

社会人吹奏楽団「アンサンブル橘」による演奏会を開催いただきます！

アンサンブル橘のご出演は今回が初めてになります。

《アンサンブル橘》

アンサンブル橘は、東京学館新潟高等学校吹奏楽部のOB・OGを中心に、新潟市を拠点に活動している吹奏楽団です。

楽団名は、東京学館新潟高等学校の校章である「橘の花」に由来し、2017年に設立されました。

新潟県アンサンブルコンテストには9年連続で出場し、7年連続金賞・新潟県代表に選出。

西関東アンサンブルコンテストでは、銀賞を受賞しています。

また、2024年には「新潟県吹奏楽コンクール（職場・一般の部）」に初出場し、金賞・県代表に。翌2025年も金賞・県代表に選出され、西関東吹奏楽コンクールにて銀賞を受賞しました。

大会のみならず、母校の学生との合同演奏をはじめ、「Fresh Artist Concert Vol.3」への出演、「いくとぴあ食花」様など依頼演奏、「下越バンドフェスティバル彩」「JointConcert in Brass」への出演、 定期演奏会の開催など新潟県内を中心に幅広く活動しています。

Dance School Lydia チアダンスパフォーマンス

試合前のグラウンドにて、新潟市中央区新和にある女性専用のダンススクール「Dance School Lydia（ダンススクールリディア）」にチアダンスパフォーマンスを披露いただきます。

《Dance School Lydia (ダンススクールリディア)》

新潟市中央区笹出線沿いにあります女性専用のダンススクールです。

3歳～60代の方まで通っておられます。

ジャンルはチアダンス・ガールズヒップホップ・Kポップを中心に開講しています。

今回はチアダンスのパフォーマンスになります。

Dance Studio Roots ダンスパフォーマンス

試合前のグラウンドにて、Dance Studio Roots（ダンススタジオルーツ）によるダンスパフォーマンスを披露いただきます！

健康づくりフェス（国際調理製菓専門学校・国際メディカル専門学校・アップルスポーツカレッジ プレゼンツ企画）

NSGグループの専門学校である国際調理製菓専門学校・国際メディカル専門学校・アップルスポーツカレッジが、学生主導で「食・医療・からだ」に関する体験イベントを実施します！

3つの分野を楽しく体験し、健康への理解を深めるとともに、子どもたちの将来の進路選択にもお役立ちいただけますと幸いです。

詳細はこちら：https://www.niigata-albirex-bc.jp/news/28853/

■医療法人修志会グループについて＜https://shusikai-group.jp/(https://shusikai-group.jp/)＞

医療法人修志会グループは、患者様やご家族様がご自身の人生をより豊かに、より自分らしく過ごすことができるよう在宅医療・介護を中心とした様々なサービスを提供しております。

新潟ときめどホームクリニック＜https://shusikai-group.jp/clinic-office/hc-niigata/＞では、ご家庭でご高齢の方からお子さまの療養、介護されておられる皆様のご自宅（お住まい）に訪問して診療する訪問診療専門のクリニックを展開しております。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。

オイシックス新潟アルビレックスBC HP：https://www.niigata-albirex-bc.jp/