化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」6月号発刊のお知らせ
株式会社ソフィアリンクス（東京都港区、代表取締役：三原誠史）は、化粧品研究の最新の成果を発信する化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」の第13号となる6月号を6月15日に発刊いたしました。
●6月号の内容
本号の特集は「エクソソームの最新知見と化粧品への展開」と題し、以下の論文を掲載しております。
論文タイトル：
・「エクソソームの最新知見と化粧品への展開：序論」
東京医科大学 医学総合研究所 落谷 孝広
・「細胞外小胞の理解と最新知見─皮膚・毛髪科学と化粧品応用への展望─」
東京医科大学 医学総合研究所 分子細胞治療研究部門 吉岡 祐亮
・「オートファジーから考える抗老化戦略：エクソソームとは何かを改めて考える」
早稲田大学 人間科学学術院 原 太一・矢野 敏史・丸亀 裕貴・宮内 勇樹
・「エクソソーム（EV）の品質・安全性─PMDA科学委員会枠組みの化粧品応用─」
東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 次世代創薬研究部／エクソソーム医学研究センター 藤田 雄
・「マイクロ流体デバイスを用いたデザイナーエクソソーム製造への取り組み」
北海道大学大学院工学研究院 真栄城 正寿
・「植物エクソソーム様ナノ小胞の化粧品への展開」
ロート製薬株式会社 基盤技術研究部 木村 駿・廣瀬 望・林 裕也
・「ヤギミルク由来細胞外小胞の機能特性と化粧品素材への応用」
株式会社ファンケル 総合研究所 石渡 潮路・當山 亜利沙
・「化粧品原料としての植物カルスエクソソームの有用性と安全性」
株式会社アズフレイヤ 水島 淳
・「乳酸菌エクソソーム（細胞外小胞）の原料開発」
株式会社LABバイオテック研究開発部 水落 莉砂・平 敏夫
論文 EyesOn：
・「Occurrence and Evaluation of Burkholderia cepacia Contamination in Cosmetic Products」
BAV Institut GmbH, U. Eigener, J. Nussbaum
・「化粧品微粒子原料表面改質のための気流層型プラズマリアクターの開発」
東海国立大学機構 岐阜大学 小林 信介
・「小型魚類を活用した皮膚老化機構の解明と抗老化因子の探索」
大阪大学微生物病研究所 石谷 太
連載企画：
・化粧品開発のフロンティア（グローバル企業のR＆D戦略を読む）
エスティ ローダー カンパニーズ プレステージ企業のR&D 長期志向とM&Aによる技術進化（後編）
Cosmetic Science エグゼクティブライター 秋山 ゆかり
・GLOBAL BEAUTY INSIGHT（グローバルな美容＆コスメの最新トレンド）
スキンケアトレンドの現在地と次の焦点―日本市場の3つの成長軸と、睡眠美容・メンタルケアの可能性―
株式会社Mintel Japan 塚田 敏浩
・クローズアップ Cosme industry（日本の化粧品産業の注目動向と今後）
化粧品市場における新規参入企業に関する一考察 A Study on New Entrants in the Domestic Cosmetics Market
株式会社矢野経済研究所 浅井 潤司
・K-Beauty 躍進の背景を探る（韓国コスメの競争力の源泉とグローバル展開）
韓国化粧品業界を支える周辺サービスの多様性
株式会社ロボティア 河 鐘基
・化粧品規制 information（アジア各国の規制の現状と対策）
インド化粧品市場の理解―インド化粧品市場における規制と消費者行動の統合的分析―
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン Affnan Patrapratama Zulkarnaen
・研究開発の羅針盤（イノベーションを生む情報の見つけ方・使い方）
マーケティング情報の種類と特徴（2）
株式会社日本能率協会総合研究所 東 真理子
●その他コーナー
今月号の「原料GUIDE」では「油剤・エモリエント」をテーマにした新原料情報を掲載。
また、「グローバル展示会情報」では2026年7月から2026年9月までに国内外で開催される化粧品関連の展示会情報をカレンダーとしてまとめてご案内しています。
《次号予告》
特集テーマ：「外的環境ストレスに対応する皮膚防御技術の進化」
現在、編集部では、7月号（7月15日発刊）の準備を進めています。
どうぞご期待ください。
論文執筆予定者（敬称略）：
東京薬科大学 薬学部 佐藤 隆
県立広島大学 生物資源科学部 齋藤 靖和
MITS研究所 鈴木 高広
東北大学大学院 農学研究科 伊藤 隼哉
株式会社資生堂 みらい開発研究所 宮沢 和之
ポーラ化成工業株式会社 テクニカルディベロップメントセンター 木村 勇輝
BASFジャパン株式会社 正木 功一
株式会社ニチレイフーズ 永峰 賢一
株式会社ダイゾー 松平 一志
●ご購読のお申し込みについて
Webサイト（https://cosmetic-science.net/）からお申し込みいただけます。
●広告掲載のお申し込みについて
広告掲載号および料金等、詳細は下記までお問い合わせください。
コスメティックサイエンス広告担当：加藤
kato@cosmetic-science.net
●会社概要
社名：株式会社ソフィアリンクス
所在地：東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー4F
代表者：三原誠史
設立：2010年10月1日
資本金：10,000,000円
事業内容：ブランディング事業、コンサルティング事業、出版事業
企業サイト：http://www.sophialinks.com/
皆様のご愛顧を賜りますよう、編集部一同心よりお願い申し上げます。
Cosmetic Science編集部