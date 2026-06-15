『NU: カーニバル』の新商品が、アニメイトで8月29日発売！　さらに、特典がもらえるフェアも開催!!

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株式会社アニメイトは、『NU: カーニバル』の新商品を、2026年8月29日から発売いたします。また、同日よりフェアも開催いたします。

今回の新商品には、ゲーム内イラストを使用。「窓付きアクリルスタンド」や「キラキラカードコレクション」のほか、普段使いしやすい「卓上カレンダー」、「アニマル 折り畳み傘」といったアイテムをラインナップしています。

また、8月29日～9月23日まで、全国アニメイト・アニメイト通販・animate International Online Storeで開催する【『NU: カーニバル』アニメイトフェア ～出逢いの軌跡～】では、期間中、対象商品のご購入・ご予約で、特典「ブロマイド（全10種）」をプレゼントいたします。新商品とあわせてぜひチェックしてみてください！

■商品情報

△窓付きアクリルスタンド

窓付きアクリルスタンド

発売日：2026年8月29日

価格：各2,420円（税込）

種類：10種

△キラキラカードコレクション

キラキラカードコレクション

発売日：2026年8月29日

価格：1パック165円（税込）

1BOX（10パック入り）1,650円（税込）

種類：全10種

△卓上カレンダー

卓上カレンダー

発売日：2026年8月29日

価格：1,650円（税込）

△アニマル 折り畳み傘

アニマル 折り畳み傘

発売日：2026年8月29日

価格：3,850円（税込）

■フェア情報

△特典：ブロマイド（全10種）

『NU: カーニバル』アニメイトフェア ～出逢いの軌跡～

開催期間：2026年8月29日～9月23日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販・animate International Online Store

開催内容：期間中、『NU: カーニバル』関連のグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）ごと、書籍をご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点ごとに、特典を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ブロマイド（全10種）

※特典はお選びいただけません。

※animate International Online Storeは税抜きとなります。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)2022-2026 PINKCORE / NU: Carnival(TM)

■関連URL

『NU: カーニバル』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/nucarnival-0615goods/cd/4438/)

『NU: カーニバル』アニメイトフェア ～出逢いの軌跡～(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115280)

■『NU: カーニバル』とは

2022年2月24日にサービスを開始した台湾発のiOS／Android向けキャラクター育成BLゲーム。

異世界に召喚された主人公・エイトとその使い魔たちが、たくさんの眷属と出会いながら共に世界を冒険する物語となっており、グローバル累計ダウンロード数は2,500万を突破している人気作です。