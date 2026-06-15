【法人のお客様向け】Coincheckアセットロック利用手数料無料化

コインチェック株式会社

東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社および米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業で、暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、以下、当社）は、事業法人・機関投資家向けサービス「Coincheck Prime」が提供する、保有暗号資産の期末時価評価課税を適用除外とする移転制限「Coincheckアセットロック」の利用手数料を無料とすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、この度、Coincheckアセットロック利用申込み手続きについて、これまで所定の用紙や押印を必要としていた手続きのオンライン化を実現いたしました。

Coincheckアセットロック サービス概要

Coincheckアセットロックは暗号資産の移転制限等により、一定の要件を満たす場合に期末時価評価課税の適用除外をご支援するサービスです。

当社は暗号資産の移転制限の設定、JVCEAへの届出（※1）など、お申し込みに必要な手続きをまとめてご提供します。

ご利用条件

- 対象銘柄：BTC、ETH、XRP、FNCT（いずれも1,000万円相当以上の保有）- 移転制限期間：最低1年間- 利用手数料：無料（※2）- 途中解除：原則不可

以下のようなご状況のお客様にご活用いただけるサービスです。

- 1年以上の長期を前提に、暗号資産の保有を検討している- 暗号資産の含み益に対する課税に、毎年悩まされている- 期末時価評価課税への対応を具体的に検討したい

Coincheckアセットロックのご利用に係る税務に関する内容は、顧問税理士等にご相談ください。

Coincheckアセットロックのご利用方法は、Coincheck Help Center「Coincheckアセットロックの詳細と申し込み方法(https://faq.coincheck.com/answer/6886c960d5225ee0cf6e70df/)」をご参照ください。

当社の法人口座数は1万口座を超え（※3）、Coincheck Primeはますます多くのお客様にご利用をいただいております。当社は引き続きCoincheck Primeのサービスの利便性を高め、より多くのお客様の持続的な企業価値向上に貢献できるパートナーとなるべく努めてまいります。

※１ Coincheckアセットロックのご利用に際しては、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）の自主規制規則およびガイドラインに基づく手続きが必要です。

※２ 2026年6月4日のお申込みより適用いたします。

※３ 2026年3月12日 当社プレスリリース「法人口座もCoincheck！法人口座数1万件を突破 ～クリプト・トレジャリーの広がりを背景に事業法人の利用が拡大～(https://corporate.coincheck.com/press/HmrUVSNI)」

Coincheck Primeについて

Coincheck Primeは事業法人および機関投資家向けに暗号資産取引および保管等をサポートするサービスです。大口の暗号資産取引ができる大口OTC取引、定期的に報酬を得られるCoincheckステーキング、長期保有に役立つCoincheckアセットロック、カストディサービスなどをご提供しています。1,000万円相当以上の当社預託残高を保有または1,000万円相当以上の暗号資産のお取引をご希望される事業法人および機関投資家のお客様の暗号資産の取引・管理を専門の担当者がサポートいたします。

Coincheck Primeウェブサイト：https://corporate.coincheck.com/prime

法人のお客様 お問い合わせ窓口：https://corporate.coincheck.com/prime/contact

コインチェック株式会社について

コインチェック株式会社は「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アクティブユーザー数国内No.1*およびアプリダウンロード数7年連続国内No.1**の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck(https://coincheck.com/ja/)」、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime(https://corporate.coincheck.com/prime)」、組込型暗号資産取引サービス「Coincheck CaaS(https://coincheck.com/ja/lp/caas)」をはじめ事業法人のオンチェーン関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners(https://corporate.coincheck.com/partners)」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

* 参考：当社2026年2月26日付プレスリリース「Coincheckアプリ、APAC Awards 2025「ベスト暗号資産アプリ」を受賞(https://corporate.coincheck.com/press/dUL4BpgO)」

** 対象：国内の暗号資産取引アプリ 期間：2019年1月～2025年12月 データ協力：AppTweak

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/

【IEO・暗号資産・暗号資産のお取引に関する重要事項】

・IEOでの購入申込みの際はホワイトペーパー、当社の開示情報等を必ずご確認ください。

・暗号資産は本邦通貨又は外国通貨と異なります。

・秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われます。

・暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

・暗号資産の価格は変動するため、損失が生じる場合があります。

・暗号資産は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

・お取引の際は、取引内容を十分に理解し、自己の責任をもって行ってください。

その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「Coincheck 暗号資産取引説明書」「Coincheck 利用規約」「Coincheck つみたて取引説明書」「Coincheckつみたて利用規約」等の交付書面をご確認ください。

お問い合わせ：https://coincheck.com/ja/info/help_contact

手数料について：https://coincheck.com/ja/info/fee