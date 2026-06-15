【速報】最新の政党支持率、内閣支持率の変動は？中道の今後の方針は？2026年6月電話×ネット意識調査

イチニ株式会社

選挙ドットコムはJX通信社と共同で、6月13日（土）、14日（日）に日本国内の18歳以上の方を対象としたハイブリッド調査（電話調査とインターネット調査を同じ設問で同時に行う方式）による全国意識調査を実施しました。

毎月定例で行っている政党支持率や内閣支持率、次期参院選の比例投票先率、今月調査の独自設問「中道改革連合の今後」の結果について紹介します。

【調査概要】調査は令和8年6月13日（土）と14日（日）に実施。日本国内の18歳以上の方を調査対象とし、有効回答数は電話調査で1064件、インターネット調査で1385件を取得（いずれもJX通信社との共同実施）。各数値は小数第2位以下を四捨五入しています。

2026年6月13日、14日調査の政党支持率

「あなたは普段、どの政党を支持していますか？」と聞いた結果が上の図です。

2026年6月調査の次期参院選比例投票先について

「あなたは、次に行われる参議院選挙の比例代表で、どの政党に投票しようと思いますか？」と聞いた結果が上の図です。

2026年6月調査の内閣支持率

「あなたは、高市内閣を支持しますか」と聞いた結果が上の図です。

中道改革連合の今後

「立憲民主党と公明党は、今年1月に中道改革連合を結成し、衆議院選挙を戦いました。一方、参議院では、立憲と公明が分かれて活動しています。あなたは、中道・立憲・公明の3党が、今後どうするべきだと思いますか？次の7つから選んでください。」と聞いた結果が上の図です。選択肢は「立憲と公明が中道に合流する／立憲・公明・中道の3党が新党を結成する／中道・公明が先に合流し、立憲は存続する／中道が分党し、立憲と公明に戻る／3党が並立する今の状況を続ける／その他／わからない、答えない」の7つです。

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

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