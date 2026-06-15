テラドローン、ウクライナの迎撃ドローン企業アメイジング・ドローンズ社を連結子会社化

Terra Drone株式会社

Terra Drone株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：徳重 徹、以下「テラドローン」）は、2026年3月23日付で公表した2026年4月28日付で公表した当社子会社Terra Inspectioneeringの出資先であるウクライナのAmazing Drones LLC（以下「アメイジング・ドローンズ社」）への戦略的出資を発展させ、アメイジング・ドローンズ社を当社の連結子会社とすることをお知らせいたします。

これによりテラドローンは、アメイジング・ドローンズ社を連結子会社としてグループに迎え、同社が現地で培ってきた開発力と事業基盤を活かしながら、防衛事業におけるグローバル展開をより迅速かつ機動的に推進してまいります。

なお、テラドローンは、多様化する空中脅威に対応可能な「多層型防衛」ソリューションの構築を目的に、同日付で、広域・長距離型の固定型迎撃ドローン「Terra A2」を展開するウクライナの迎撃ドローン企業「ウィニーラボ社」の連結子会社化についても発表しております。

参照リリース：https://terra-drone.net/27329

背景

テラドローンは、2026年3月に防衛装備市場への参入を公表して以降、ドローン技術および運航管理技術で培ってきた知見を活かし、防衛領域における事業基盤の構築を進めてまいりました。

アメイジング・ドローンズ社は、シャヘドに代表される長距離無人機への対処を目的とした迎撃ドローンを現地で独自に開発・検証してきたウクライナ企業です。 ウクライナの厳しい運用環境下で求められる即応性やコスト効率を重視した製品開発に取り組んでいます。

テラドローンは、当社の防衛事業戦略の一環として、同社と資本業務契約を締結の上、戦略的出資を行い、両社で連携して「Terra A1」に関する実用性や市場性検証、事業展開に向けた協議を進めてまいりました。2026年4月には、「Terra A1」によるシャヘドの迎撃に成功しており、実運用環境における有効性の検証を進めております。

テラドローンは、対ドローン防衛領域において、現地の運用環境に即した製品改善サイクルと、グローバル市場での事業展開力が、今後の競争力強化において重要であると判断しました。 単なる資本参加にとどまらず、アメイジング・ドローンズ社との連携をより強固なものにするべく、このたび子会社化し、グループとして防衛事業を推進することを決定いたしました。

「Terra A1」の特徴

従来の高額な迎撃ミサイルに代わる新たな防衛手段として注目される迎撃ドローンで、低コスト、大量生産性、即応性といった特長を備えています。シャヘドの一般的とされる速度200kmを超える最大300km/hで32kmの範囲をカバーします。電動推進による高い隠密性（低騒音・低熱源）を活かし、15分の飛行時間を実現することで、空域の監視から標的の検知・無力化までを1機で完結させます。

子会社化について

テラドローンは、Terra Inspectioneeringが保有するアメイジング・ドローンズ社の持分を、本日付で発表いたしましたTerra Droneグループの欧州拠点であるエストニアの「Terra Defense Europe」（以下「エストニア子会社」へと移管いたしました。これによりエストニア子会社がアメイジング・ドローンズ社の持分50％を取得し、筆頭株主となっております。

またテラドローンは、当社グループからアメイジング・ドローンズ社へ過半数の取締役を派遣することで、実質支配力基準に基づき同社を連結子会社といたします。

参照リリース：https://terra-drone.net/27319

今回の子会社化は、防衛事業における事業基盤の強化とグローバル展開の加速化を目的としたものです。今後、グループとしての連携体制を強化し、テラドローンが有するグローバルネットワークと、アメイジング・ドローンズ社が現地で培ってきた開発力・事業基盤を組み合わせることで、防衛事業における中長期的な成長機会の創出を目指します。

また、このたびの子会社化により、防衛事業における製品ポートフォリオの強化の加速化が実現します。テラドローンは、近距離対応を担う迎撃ドローン「Terra A1」と、広域対応を担う固定翼型機体「Terra A2」を一体的に取り扱い、多様化する空中脅威への対応を目指す「多層型防衛」ソリューションの早期実現を進めてまいります。

取り組み概要

今回の子会社化により、「Terra A1」の事業基盤を強化し、防衛事業における製品ポートフォリオの拡充と提案強化を図ってまいります。

- アメイジング・ドローンズ社をグループ企業として統合今回の連結子会社化により、アメイジング・ドローンズ社をTerra Droneグループの一員として位置づけ、防衛事業における意思決定、事業開発、グローバル展開に向けた体制整備をより機動的に進めてまいります。- 現地における製品改善・事業展開の支援対ドローン防衛領域では、現地の運用環境に即した製品改善サイクルが、製品競争力を左右する重要な要素となります。テラドローンは、アメイジング・ドローンズ社が現地で進める製品改善の取り組みを、当社グループのグローバルネットワークを活用して支援することで 、「Terra A1」を用いた防衛事業の競争力強化を図ります。今後の展望

テラドローンは、近距離対応を担う「Terra A1」と、広域対応を担う固定翼型機体「Terra A2」を組み合わせることで、「多層型防衛」ソリューションとして、各国・地域の安全保障上の課題解決に貢献することを目指します。欧州、米国、中東を含む各地域において、各国・地域の制度や市場環境を踏まえながら、対ドローン防衛市場への展開を推進してまいります。

テラドローンは今後も、ドローンの開発・運用、運航管理システム、グローバル事業展開で培ってきた知見を活かし、防衛領域における新たな事業機会の創出を通じて、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

当社の防衛事業展開に関する方針について

テラドローンは、当社の防衛事業の展開に関する方針等を公開しておりますので、ご参照ください。

参照：https://terra-drone.net/26065

今後の見通し（業績の影響について）

本件は、中長期的には当社の企業価値の向上に寄与するものと考えておりますが、現時点では、2027年１月期の当社連結業績への影響は軽微と考えております。今後、公表すべき事象が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

本事業に関するお問い合わせ

事業サイト：https://terra-defense.com/

お問合せフォーム：https://terra-defense.com/ja/contact-ja/

Terra Drone株式会社 防衛事業部 UAV担当 担当：森田

Email：defense@terra-drone.co.jp

TEL：080-4329-7881

アメイジング・ドローンズ社

ウクライナ・ハルキウに拠点を置くディフェンステック企業。ウクライナのエンジニアや軍関係者が参画して設立された企業であり、実戦環境での運用に基づいた迎撃ドローンの機体開発・製造を行っています。

詳しくは：https://www.amazingdrones.com.ua/

Terra Drone株式会社

テラドローンは、「Unlock “X” Dimensions（異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する）」というミッションを掲げ、ドローンの開発及びソリューションを提供しています。また安全かつ効率的なドローンの運航を支援するための運航管理システム（UTM）の開発・提供や、国外を対象にした空飛ぶクルマ向け運航管理システムの開発にも注力し、幅広い産業に貢献しています。

テラドローンは、測量、点検、農業、運航管理の分野で累計3000件以上の実績を誇っています。また、当社グループを通じて提供されるUTMは、世界10カ国での導入実績があります。こうした成果により、Drone Industry Insightsが発表する『ドローンサービス企業 世界ランキング』で、産業用ドローンサービス企業として2019年以降連続でトップ2にランクインし、2024年は世界1位を獲得しました。さらに、経済産業省主催「日本スタートアップ大賞2025」では、国土交通分野の社会課題に向けた取り組みが高く評価され、「国土交通大臣賞」を受賞しました。

テラドローンは、ドローンや空飛ぶクルマの普及を見据え、“低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー”として社会課題の解決を目指します。

詳しくは http://www.terra-drone.net