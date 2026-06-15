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においが気になる時期も、心地よく過ごしてほしいから。LDKベストバイ等通算8冠*・シリーズ累計80万個**以上赤ちゃんにも使える「ママニック マタニティクリーム」から待望の無香料タイプが新発売
〜40年のスキンケア研究から生まれた人気クリームが、プレママの声に応えて進化〜
MOON-X Japan株式会社 LEVANTEカンパニーは、プレママ・ママ向けブランド「mamanic（ママニック）」の人気商品「ママニック マタニティクリーム」から、香りに敏感な時期でもストレスフリーに使える「無香料タイプ」を2026年6月15日（月）より各種ECモール公式ショップ等で新発売いたしました。
ライフスタイルの変化によりマタニティ期も働き続ける女性が増える中、つわりなどによる「におい」のストレスは、日常のセルフケアを妨げる大きな課題となっています。
本製品は、シリーズ累計販売数80万個**を突破し多方面で評価されてきた優れた保湿力・弾力処方はそのままに、プレママたちの切実な声に寄り添うことで、心身ともにデリケートな時期の心地よいボディケア時間をサポートします。
*『LDK ベビー the Best』ベストバイ（2023年11月28日発売号）、mybest妊娠線予防クリーム部門 第1位(2019年12月）、および楽天市場ランキング6部門第1位の合計。
楽天市場デイリーランキングでの獲得実績：
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品＞妊娠線ケアクリーム（保存料・防腐剤）2021/05/03更新
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品＞妊娠線ケアクリーム（オーガニック・有機）2021/05/14更新
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品＞妊娠線ケアクリーム（日本）2021/05/14更新
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品（保存料・防腐剤）2021/05/03更新
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品（オーガニック・有機）2021/05/14更新
・キッズ・ベビー・マタニティ（保存料・防腐剤）2021/03/29更新
**2022年11月実績（自社調査）
【開発の背景】
ママニックのマタニティクリームは、これまでも妊娠中のデリケートな肌に必要な保湿・弾力・柔軟性をケアするアイテムとして、多くのママたちにご支持をいただいてまいりました。その一方で、ベルガモットのほのかな香りに対して、特につわりを経験されているプレママの方々から切実なご要望が寄せられていました。
「製品自体はとても良いけれど、つわりが辛い時期はわずかな香りも気になってしまう」
「においに敏感な時期でも安心して使える無香料タイプが欲しい」
このようなお客様のリアルな声を受け止め、より多くの方に心地よくお使いいただけるよう、お肌をいたわる保湿力はそのままに、「無香料タイプ」を新たに開発いたしました。
【『ママニック マタニティクリーム（無香料）』4つの特徴】
1. においを気にせずいつでも使える「無香料」
つわり期や体調が優れない時でも、ストレスなくお使いいただける無香料タイプ。香りが残らないため、お手持ちの香水や他のスキンケアアイテムの香りも邪魔しません。
2. 従来の「保湿・弾力・柔軟性」を叶える贅沢な成分設計はそのまま
これまでの優れた処方をそのまま引き継いでいます。
【柔軟性・弾力】柔らかな肌へ導く3種のオイル
アーモンドオイル、アルガンオイル、カハイオイル
【高保湿】しっとり感が続く潤い成分
3種のヒアルロン酸、コラーゲンアミノ酸、15種のアミノ酸、5種のオーガニック成分
【整える・バリア機能】健やかな肌をキープ
CICA成分（ツボクサ葉エキス）、グリチルリチン酸ジカリウム、ビタミンC誘導体、天然ヒト型セラミド、復活の木エキス、リポソームセラミド
3. 97%天然由来成分＆10の無添加で赤ちゃんにも使える
敏感な時期のママのお肌のために使うものなので、お肌への負担を考え余分な成分は使用しないやさしい10の無添加処方（合成着色料、合成香料、合成保存料、アルコール、パラベン、鉱物油、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤、タール系色素、殺菌剤)。97%が天然由来成分でできており、産後のママのボディケアはもちろん、生まれたばかりの赤ちゃんにもお使いいただけます。
4. ベタつかずリッチな使いごこち
伸びが良くベタつかない使用感で、塗った後はしっとり潤い肌へ。
【これまでの実績と信頼】通算8冠*受賞＆シリーズ累計販売数80万個**以上
「mamanic（ママニック）マタニティクリーム」は、40年以上のスキンケア研究を持つレバンテの技術を結集し、徹底的にクオリティにこだわったブランドです。その実力は、辛口批評雑誌や大手ECモールなど、多方面で高く評価され通算8冠*を達成しています。
『LDK ベビー the Best』にて最高評価「ベストバイ」を獲得！
テストする女性誌『LDK』のファミリー向け専門誌『LDK ベビー the Best』（2023年11月28日発売号）にて掲載。「ベビーとママの本当にいいもの大賞」のコーナーにおいて、数ある商品の中から最高評価の「ベストバイ」に選出されました。
大手比較サイト「mybest」妊娠線予防クリーム部門 第1位獲得
徹底的な検証に基づいたおすすめ情報サービス「mybest」の「妊娠線予防クリームおすすめ人気ランキング32選」にて、第1位を獲得した実績があります（2019年12月度実績）。
楽天市場ランキングで6カテゴリ1位獲得
日本最大級のECモール「楽天市場」において、マタニティ・ママ用品や妊娠線ケアクリームなどの計6部門でデイリーランキング第1位を獲得。多くのプレママから圧倒的な支持を集めています。
プレママ雑誌に多数掲載
『初めてのたまごクラブ』をはじめ、数々のマタニティ・育児雑誌に定番の注目アイテムとして紹介された実績も。
【商品概要】
商品名：ママニック マタニティクリーム（無香料）
内容量：200g/本
販売価格：2,530円(税込)
販売チャネル：各種ECモール
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4F39PWV
・楽天
https://item.rakuten.co.jp/levante/mm005/?variantId=mmu001
ブランド「mamanic（ママニック）」について
ママニックは妊活期から妊娠期、授乳期にかけての、ママと赤ちゃんの健康をサポートするブランドです。吸収率の高いモノグルタミン酸型の葉酸をはじめ、妊娠前〜授乳期にかけて必要な様々な栄養素を絶妙に配合した「ママニック葉酸サプリ」を2015年に発売開始しました。その他、妊娠中のうるおいボディケア用品として「ママニック マタニティクリーム」、マカや亜鉛、α-リポ酸などの成分で男性のコンディションをサポートする「パパニック コンディショニングサプリ」などをラインナップとして展開しています。
LEVANTEカンパニーについて
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
MOON-X Japan株式会社 LEVANTEカンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
MOON-X Japanコーポレートサイト
https://www.moon-x-japan.co.jp
レバンテ公式サイト
https://www.levante.co.jp
mamanic公式サイト
https://mamanic.jp
MOON-X Japan株式会社 LEVANTEカンパニーは、プレママ・ママ向けブランド「mamanic（ママニック）」の人気商品「ママニック マタニティクリーム」から、香りに敏感な時期でもストレスフリーに使える「無香料タイプ」を2026年6月15日（月）より各種ECモール公式ショップ等で新発売いたしました。
本製品は、シリーズ累計販売数80万個**を突破し多方面で評価されてきた優れた保湿力・弾力処方はそのままに、プレママたちの切実な声に寄り添うことで、心身ともにデリケートな時期の心地よいボディケア時間をサポートします。
*『LDK ベビー the Best』ベストバイ（2023年11月28日発売号）、mybest妊娠線予防クリーム部門 第1位(2019年12月）、および楽天市場ランキング6部門第1位の合計。
楽天市場デイリーランキングでの獲得実績：
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品＞妊娠線ケアクリーム（保存料・防腐剤）2021/05/03更新
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品＞妊娠線ケアクリーム（オーガニック・有機）2021/05/14更新
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品＞妊娠線ケアクリーム（日本）2021/05/14更新
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品（保存料・防腐剤）2021/05/03更新
・キッズ・ベビー・マタニティ＞マタニティ・ママ用品（オーガニック・有機）2021/05/14更新
・キッズ・ベビー・マタニティ（保存料・防腐剤）2021/03/29更新
**2022年11月実績（自社調査）
【開発の背景】
ママニックのマタニティクリームは、これまでも妊娠中のデリケートな肌に必要な保湿・弾力・柔軟性をケアするアイテムとして、多くのママたちにご支持をいただいてまいりました。その一方で、ベルガモットのほのかな香りに対して、特につわりを経験されているプレママの方々から切実なご要望が寄せられていました。
「製品自体はとても良いけれど、つわりが辛い時期はわずかな香りも気になってしまう」
「においに敏感な時期でも安心して使える無香料タイプが欲しい」
このようなお客様のリアルな声を受け止め、より多くの方に心地よくお使いいただけるよう、お肌をいたわる保湿力はそのままに、「無香料タイプ」を新たに開発いたしました。
【『ママニック マタニティクリーム（無香料）』4つの特徴】
1. においを気にせずいつでも使える「無香料」
つわり期や体調が優れない時でも、ストレスなくお使いいただける無香料タイプ。香りが残らないため、お手持ちの香水や他のスキンケアアイテムの香りも邪魔しません。
2. 従来の「保湿・弾力・柔軟性」を叶える贅沢な成分設計はそのまま
これまでの優れた処方をそのまま引き継いでいます。
【柔軟性・弾力】柔らかな肌へ導く3種のオイル
アーモンドオイル、アルガンオイル、カハイオイル
【高保湿】しっとり感が続く潤い成分
3種のヒアルロン酸、コラーゲンアミノ酸、15種のアミノ酸、5種のオーガニック成分
【整える・バリア機能】健やかな肌をキープ
CICA成分（ツボクサ葉エキス）、グリチルリチン酸ジカリウム、ビタミンC誘導体、天然ヒト型セラミド、復活の木エキス、リポソームセラミド
3. 97%天然由来成分＆10の無添加で赤ちゃんにも使える
敏感な時期のママのお肌のために使うものなので、お肌への負担を考え余分な成分は使用しないやさしい10の無添加処方（合成着色料、合成香料、合成保存料、アルコール、パラベン、鉱物油、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤、タール系色素、殺菌剤)。97%が天然由来成分でできており、産後のママのボディケアはもちろん、生まれたばかりの赤ちゃんにもお使いいただけます。
4. ベタつかずリッチな使いごこち
伸びが良くベタつかない使用感で、塗った後はしっとり潤い肌へ。
【これまでの実績と信頼】通算8冠*受賞＆シリーズ累計販売数80万個**以上
「mamanic（ママニック）マタニティクリーム」は、40年以上のスキンケア研究を持つレバンテの技術を結集し、徹底的にクオリティにこだわったブランドです。その実力は、辛口批評雑誌や大手ECモールなど、多方面で高く評価され通算8冠*を達成しています。
『LDK ベビー the Best』にて最高評価「ベストバイ」を獲得！
テストする女性誌『LDK』のファミリー向け専門誌『LDK ベビー the Best』（2023年11月28日発売号）にて掲載。「ベビーとママの本当にいいもの大賞」のコーナーにおいて、数ある商品の中から最高評価の「ベストバイ」に選出されました。
大手比較サイト「mybest」妊娠線予防クリーム部門 第1位獲得
徹底的な検証に基づいたおすすめ情報サービス「mybest」の「妊娠線予防クリームおすすめ人気ランキング32選」にて、第1位を獲得した実績があります（2019年12月度実績）。
楽天市場ランキングで6カテゴリ1位獲得
日本最大級のECモール「楽天市場」において、マタニティ・ママ用品や妊娠線ケアクリームなどの計6部門でデイリーランキング第1位を獲得。多くのプレママから圧倒的な支持を集めています。
プレママ雑誌に多数掲載
『初めてのたまごクラブ』をはじめ、数々のマタニティ・育児雑誌に定番の注目アイテムとして紹介された実績も。
【商品概要】
商品名：ママニック マタニティクリーム（無香料）
内容量：200g/本
販売価格：2,530円(税込)
販売チャネル：各種ECモール
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4F39PWV
・楽天
https://item.rakuten.co.jp/levante/mm005/?variantId=mmu001
ブランド「mamanic（ママニック）」について
ママニックは妊活期から妊娠期、授乳期にかけての、ママと赤ちゃんの健康をサポートするブランドです。吸収率の高いモノグルタミン酸型の葉酸をはじめ、妊娠前〜授乳期にかけて必要な様々な栄養素を絶妙に配合した「ママニック葉酸サプリ」を2015年に発売開始しました。その他、妊娠中のうるおいボディケア用品として「ママニック マタニティクリーム」、マカや亜鉛、α-リポ酸などの成分で男性のコンディションをサポートする「パパニック コンディショニングサプリ」などをラインナップとして展開しています。
LEVANTEカンパニーについて
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
MOON-X Japan株式会社 LEVANTEカンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
MOON-X Japanコーポレートサイト
https://www.moon-x-japan.co.jp
レバンテ公式サイト
https://www.levante.co.jp
mamanic公式サイト
https://mamanic.jp