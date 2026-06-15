各位

2026年6月15日



株式会社ピーバンドットコム





ピーバンドットコム、グローバルディストリビュータDigiKeyとの提携により電子部品調達基盤を強化



〜GUGEN Hubにおける部品在庫マッチング率を向上し、より円滑な部品調達環境を構築〜









世界規模の電子部品ネットワークを展開するDigiKeyと連携し、数百万種の統合された部品データを活用することで、部品調達のスピード向上、安定供給に向けた取り組みを進めます。お客様の開発スピード向上をサポートすることで継続的に選ばれるサービスを目指し、当社の中長期的な企業価値向上へと繋げてまいります。















































プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は本日、電子部品 & 自動化関連製品を提供するグローバルディストリビュータであるDigiKeyと、電子部品の継続的な購入条件等を定めるVolume Purchase Agreement（以下「VPA」）を締結したことを発表しました。DigiKeyは、「P板.com」に電子部品を供給するディストリビュータとなります。世界規模の電子部品ネットワークを展開するDigiKeyと連携し、数百万種の統合された部品データを活用することで、部品調達のスピード向上、安定供給に向けた取り組みを進めます。お客様の開発スピード向上をサポートすることで継続的に選ばれるサービスを目指し、当社の中長期的な企業価値向上へと繋げてまいります。





当社は、プリント基板のネット通販事業を中核に、部品調達、実装、在庫管理、量産移行支援など、電子機器開発プロセス全体を支援するサービス領域の拡大を進めています。



今回のDigiKeyとのパートナーシップは、当社が展開するGUGEN Hubにおいて、部品調達機能を強化し、ユーザーが必要な部品をより円滑に調達できる環境を整備するための取り組みです。















電子機器開発において、プリント基板と電子部品は不可分であり、部品の選定、在庫確認、購入、実装までのプロセスは、開発スピードや量産移行の成否を左右する重要な工程です。当社は、プリント基板のネット通販事業を中核に、部品調達、実装、在庫管理、量産移行支援など、電子機器開発プロセス全体を支援するサービス領域の拡大を進めています。今回のDigiKeyとのパートナーシップは、当社が展開するGUGEN Hubにおいて、部品調達機能を強化し、ユーザーが必要な部品をより円滑に調達できる環境を整備するための取り組みです。





DigiKeyが有する幅広い部品ラインアップおよび調達ネットワークを活用することで、GUGEN Hubにおける部品調達基盤の強化が進み、部品購入率の向上、実装案件への転換率の向上、継続受注の拡大および顧客LTVの向上といった効果を見込んでおります。



当社としては、以下の効果を見込んでおります。



・部品検索・照合精度の向上



・部品調達にかかるユーザー負担の軽減



・部品購入率および実装案件への転換率の向上



・継続受注の拡大および顧客LTVの向上



これにより、GUGEN Hubは、部品調達の利便性向上に加え、実装・量産移行支援までを含む電子部品調達基盤としての役割を強化してまいります。当社は、こうした取り組みを通じて、中長期的な顧客基盤の強化および企業価値向上を目指してまいります。



3.信頼性・コンプライアンスを重視した部品調達基盤の構築



近年、電子部品は民生機器に加え、産業機器、通信機器、ロボット、宇宙・防衛関連機器など、幅広い領域で利用されています。用途が高度化・多様化する中で、電子部品の品質・真正性に加え、最終用途のトレーサビリティや流通管理の重要性が高まっています。



DigiKeyは、電子部品の品質・真正性・トレーサビリティを重視したサプライチェーン管理をサポートするグローバルディストリビュータです。当社は、GUGEN HubにおいてDigiKeyから調達する部品について、当社の実装サービスで使用する部品として適切に管理してまいります。



これにより、GUGEN Hubは、単に電子部品を見つけやすく、購入しやすくするだけでなく、正規流通・品質・トレーサビリティに配慮した部品調達基盤としての価値を高めてまいります。



当社は、利便性と信頼性を両立した電子部品調達サービスを提供することで、中堅・大手企業をはじめとする顧客の調達コンプライアンス要求に対応し、継続受注の拡大および企業価値向上につなげてまいります。



4.今後の展開



当社は、GUGEN Hubを日本の電子製造業を再定義する「電子製造OS」と位置づけ、基板製造を起点に、部品調達、実装、在庫管理、量産移行支援までを一体で支える事業基盤の構築を成長戦略として掲げています。



DigiKeyとのパートナーシップを通じ、GUGEN Hubにおける部品検索・購入機能の強化に加え、実装サービスとの連携、部品在庫管理機能の拡充、量産移行支援の強化を進めてまいります。



当社は今後も、プリント基板製造で培ってきた顧客基盤とノウハウを活かし、電子機器開発における調達・製造プロセスのDXを推進することで、顧客の開発効率向上と当社の企業価値向上の両立を図ってまいります。



5.DigiKeyについて



米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは、世界をリードする電子部品とオートメーション製品のグローバルディストリビュータです。およそ3,000社の一流メーカーの部品を1,800万点以上取り揃え、業界屈指の幅広いカテゴリと豊富な選択肢を網羅した製品ラインアップをご用意するとともに、世界中への即日出荷にも対応しています。プロジェクトのあらゆる段階を効率化する革新的なデジタルソリューションや設計ツール、スムーズな購入プロセスを提供し、エンジニア、設計者、実装担当者、購買担当者から厚い信頼を得ています。DigiKeyが提供するエレクトロニクス製品のディストリビューション、自動化ソリューション、設計リソースの詳細については、digikey.com / digikey.jp、 Facebook、 X、 YouTube、 Instagram、LinkedInでご覧いただけます。



【会社概要】



■株式会社ピーバンドットコム



「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P 板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供しています。



所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町14 五番町光ビル4F



代表取締役社長：後藤 康進



公式サイト：



■本件に関するお問い合わせ先



株式会社ピーバンドットコム



電話番号：03-3261-3431



E-mail：ir@p-ban.com



問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html



X：https://x.com/pban_ir



IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html



note：https://note.com/p_ban_ir



このパートナーシップにより、GUGEN Hubにおいて、ユーザーが必要とする電子部品を検索・購入する際の検索精度の向上を見込んでおります。これにより、ユーザーの部品選定や在庫確認にかかる負担軽減を図るとともに、部品購入から実装、量産移行までのプロセスの円滑化につながるものと考えております。DigiKeyが有する幅広い部品ラインアップおよび調達ネットワークを活用することで、GUGEN Hubにおける部品調達基盤の強化が進み、部品購入率の向上、実装案件への転換率の向上、継続受注の拡大および顧客LTVの向上といった効果を見込んでおります。当社としては、以下の効果を見込んでおります。・部品検索・照合精度の向上・部品調達にかかるユーザー負担の軽減・部品購入率および実装案件への転換率の向上・継続受注の拡大および顧客LTVの向上これにより、GUGEN Hubは、部品調達の利便性向上に加え、実装・量産移行支援までを含む電子部品調達基盤としての役割を強化してまいります。当社は、こうした取り組みを通じて、中長期的な顧客基盤の強化および企業価値向上を目指してまいります。3.信頼性・コンプライアンスを重視した部品調達基盤の構築近年、電子部品は民生機器に加え、産業機器、通信機器、ロボット、宇宙・防衛関連機器など、幅広い領域で利用されています。用途が高度化・多様化する中で、電子部品の品質・真正性に加え、最終用途のトレーサビリティや流通管理の重要性が高まっています。DigiKeyは、電子部品の品質・真正性・トレーサビリティを重視したサプライチェーン管理をサポートするグローバルディストリビュータです。当社は、GUGEN HubにおいてDigiKeyから調達する部品について、当社の実装サービスで使用する部品として適切に管理してまいります。これにより、GUGEN Hubは、単に電子部品を見つけやすく、購入しやすくするだけでなく、正規流通・品質・トレーサビリティに配慮した部品調達基盤としての価値を高めてまいります。当社は、利便性と信頼性を両立した電子部品調達サービスを提供することで、中堅・大手企業をはじめとする顧客の調達コンプライアンス要求に対応し、継続受注の拡大および企業価値向上につなげてまいります。4.今後の展開当社は、GUGEN Hubを日本の電子製造業を再定義する「電子製造OS」と位置づけ、基板製造を起点に、部品調達、実装、在庫管理、量産移行支援までを一体で支える事業基盤の構築を成長戦略として掲げています。DigiKeyとのパートナーシップを通じ、GUGEN Hubにおける部品検索・購入機能の強化に加え、実装サービスとの連携、部品在庫管理機能の拡充、量産移行支援の強化を進めてまいります。当社は今後も、プリント基板製造で培ってきた顧客基盤とノウハウを活かし、電子機器開発における調達・製造プロセスのDXを推進することで、顧客の開発効率向上と当社の企業価値向上の両立を図ってまいります。5.DigiKeyについて米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは、世界をリードする電子部品とオートメーション製品のグローバルディストリビュータです。およそ3,000社の一流メーカーの部品を1,800万点以上取り揃え、業界屈指の幅広いカテゴリと豊富な選択肢を網羅した製品ラインアップをご用意するとともに、世界中への即日出荷にも対応しています。プロジェクトのあらゆる段階を効率化する革新的なデジタルソリューションや設計ツール、スムーズな購入プロセスを提供し、エンジニア、設計者、実装担当者、購買担当者から厚い信頼を得ています。DigiKeyが提供するエレクトロニクス製品のディストリビューション、自動化ソリューション、設計リソースの詳細については、digikey.com / digikey.jp、 Facebook、 X、 YouTube、 Instagram、LinkedInでご覧いただけます。【会社概要】■株式会社ピーバンドットコム「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P 板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供しています。所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町14 五番町光ビル4F代表取締役社長：後藤 康進公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/ ■本件に関するお問い合わせ先株式会社ピーバンドットコム電話番号：03-3261-3431E-mail：ir@p-ban.com問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.htmlX：https://x.com/pban_irIRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.htmlnote：https://note.com/p_ban_ir

2.背景2.GUGEN Hub（グゲンハブ）における効果本件に関するお問合わせ先ir@p-ban.com