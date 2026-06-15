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スポーツ観戦に熱中する夜に！都内5箇所のスポーツバーで「アヲハタ くちどけフローズン」をサンプリング
2026年6月15日(月)から、罪悪感ない小腹満たしとして冷凍フルーツを新提案
アヲハタ株式会社（本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ）は、2026年6月15日（月）から、都内のスポーツバー5店舗にて“凍ったままでやわらかい”即食の冷凍フルーツ「アヲハタ くちどけフローズン」のサンプリングを実施します。
近年、ライフスタイルの多様化に伴い、自分時間をゆったりと楽しむ需要が高まっています。アヲハタはこうした背景に着目し、一日の終わりの自分時間に寄り添うアイテムとして「夜に小腹が空いたら、くちどけフローズンを選ぶ」という新しい習慣の定着を目指しています。
「くちどけフローズン」は1袋（80g）あたり約90kcal以下で、果物だけの自然な甘さで仕立てているため、夜遅い時間でも罪悪感なく楽しめます。スポーツ観戦や映画鑑賞など「夜の自分時間」の小腹を満たすアイテムとしての魅力を、実際の喫食体験を通して広く提案します。
【サンプリング概要】
内容：「アヲハタ くちどけフローズン」を数量限定で無料配布
配布個数：5店舗合計で5,000個
日程：2026年6月15日（月）〜
配布施設：
・dining & bar KITSUNE 渋谷
東京都渋谷区東2-20-13 シャトレー渋谷 B1F
・新宿三丁目スタジアム bona punch
東京都新宿区新宿3-3-7 三慶ビル Ｂ１Ｆ
・Magnetic
東京都港区新橋2-11-8 国土施設ビル B2F
・フットニック 恵比寿店
東京都渋谷区恵比寿1-11-2 アサヒビル１Ｆ
・フットニック 大崎店
東京都品川区大崎2-1-1ThinkPark 1F
※数量限定のため無くなり次第配布終了となります。
※配布数量は変更となる場合がございます。
※本イベントは予告なく変更・終了する可能性がございます。
※FIFAワールドカップ開催中は営業時間を変更する場合がありますので、営業時間など営業に関することは店舗まで直接ご確認ください。
【web動画】
「そうだ、くちどけよう。」篇（映画篇／スポーツ篇）
映画篇：https://youtu.be/IPV19rK51NM
スポーツ篇：https://youtu.be/JNZeR7TrVGk
【「アヲハタ くちどけフローズン」シリーズ】
好きな時にすぐ食べられる“凍ったままでやわらかい”冷凍フルーツです。果実に果汁をしみ込ませることで、フルーツ本来のおいしさや香り、甘さを際立たせました。果物だけの自然な甘さで、まるでスイーツのように食べられるフルーツです。
商品特設サイト：https://www.aohata.co.jp/frozen/
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
関連リンク
商品特設サイト
https://www.aohata.co.jp/frozen/
映画篇
https://youtu.be/IPV19rK51NM
スポーツ篇
https://youtu.be/JNZeR7TrVGk
アヲハタ株式会社（本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ）は、2026年6月15日（月）から、都内のスポーツバー5店舗にて“凍ったままでやわらかい”即食の冷凍フルーツ「アヲハタ くちどけフローズン」のサンプリングを実施します。
近年、ライフスタイルの多様化に伴い、自分時間をゆったりと楽しむ需要が高まっています。アヲハタはこうした背景に着目し、一日の終わりの自分時間に寄り添うアイテムとして「夜に小腹が空いたら、くちどけフローズンを選ぶ」という新しい習慣の定着を目指しています。
【サンプリング概要】
内容：「アヲハタ くちどけフローズン」を数量限定で無料配布
配布個数：5店舗合計で5,000個
日程：2026年6月15日（月）〜
配布施設：
・dining & bar KITSUNE 渋谷
東京都渋谷区東2-20-13 シャトレー渋谷 B1F
・新宿三丁目スタジアム bona punch
東京都新宿区新宿3-3-7 三慶ビル Ｂ１Ｆ
・Magnetic
東京都港区新橋2-11-8 国土施設ビル B2F
・フットニック 恵比寿店
東京都渋谷区恵比寿1-11-2 アサヒビル１Ｆ
・フットニック 大崎店
東京都品川区大崎2-1-1ThinkPark 1F
※数量限定のため無くなり次第配布終了となります。
※配布数量は変更となる場合がございます。
※本イベントは予告なく変更・終了する可能性がございます。
※FIFAワールドカップ開催中は営業時間を変更する場合がありますので、営業時間など営業に関することは店舗まで直接ご確認ください。
【web動画】
「そうだ、くちどけよう。」篇（映画篇／スポーツ篇）
映画篇：https://youtu.be/IPV19rK51NM
スポーツ篇：https://youtu.be/JNZeR7TrVGk
【「アヲハタ くちどけフローズン」シリーズ】
好きな時にすぐ食べられる“凍ったままでやわらかい”冷凍フルーツです。果実に果汁をしみ込ませることで、フルーツ本来のおいしさや香り、甘さを際立たせました。果物だけの自然な甘さで、まるでスイーツのように食べられるフルーツです。
商品特設サイト：https://www.aohata.co.jp/frozen/
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
関連リンク
商品特設サイト
https://www.aohata.co.jp/frozen/
映画篇
https://youtu.be/IPV19rK51NM
スポーツ篇
https://youtu.be/JNZeR7TrVGk