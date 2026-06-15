株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、スポーツジム・スポーツスクール・スポーツ施設運営会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「スポーツM&A総合センター」を開設しました。

対象は、スポーツジム、24時間ジム、スポーツスクール、ヨガ・ピラティス、ゴルフ練習場、テニススクール、スイミングスクール、ダンス・武道・体操教室、スポーツ用品販売など、スポーツ関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

スポーツM&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://sports-ma-center.jp/

■開設の背景

スポーツ業界では、経営者の高齢化、後継者不在、会員継続、指導者確保、施設契約、設備リース、地域ブランドや保護者対応など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

スポーツ事業の価値は、決算書だけでは判断できません。会員数、退会率、アクティブ率、月会費、予約枠稼働、指導者、未消化チケット、設備更新、スポンサー、学校・自治体連携まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

スポーツM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、スポーツ業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

スポーツM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■スポーツ事業のM&Aで整理すべき論点

スポーツ事業の中小企業M&Aでは、「誰に事業を引き継ぐか」だけでなく、「会員、指導者、施設契約、予約データ、地域ブランド、安全管理をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・ジム、スクール、コート施設、ゴルフ練習場、ヨガ・ピラティス、スポーツ用品販売などの事業内容

・在籍会員数、退会率、アクティブ率、月会費、曜日別稼働、予約枠稼働

・指導者、曜日固定コーチ、スタッフ、保護者連絡網、地域大会・イベント運営

・未消化チケット、回数券、振替消化率、会員管理システム、予約データ

・施設賃貸借、設備リース、マシン、コート、プール、水質管理、修繕予定

・スポンサー、学校・自治体連携、近隣対応、地域ブランド、口コミ

・従業員・会員への告知時期、屋号継続、料金改定、PMIの進め方

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：スポーツM&A総合センター

URL：https://sports-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：スポーツジム、24時間ジム、スポーツスクール、ヨガ・ピラティス、ゴルフ練習場、テニススクール、スイミングスクール、ダンス・武道・体操教室、スポーツ用品販売など

特徴：スポーツ業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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