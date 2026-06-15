創業48年の金沢すっぽん堂。不足しがちな必須ミネラルに着目し新ミックス補材「亜鉛酵母」を発売。すっぽん・まむしとの組み合わせで“元気を支える新提案”

創業48年の金沢すっぽん堂。不足しがちな必須ミネラルに着目し新ミックス補材「亜鉛酵母」を発売。すっぽん・まむしとの組み合わせで“元気を支える新提案”