創業48年の金沢すっぽん堂。不足しがちな必須ミネラルに着目し新ミックス補材「亜鉛酵母」を発売。すっぽん・まむしとの組み合わせで“元気を支える新提案”
天然・自然由来の和漢素材にこだわった健康補助食品の販売を行う株式会社金沢すっぽん堂本舗（本社所在地：石川県金沢市、代表：墨屋太郎）は、このたび新たなミックス補材商品「亜鉛酵母」を発売いたします。
近年、食生活の変化やライフスタイルの多様化により、必須ミネラルである亜鉛への関心が高まっています。そこですっぽん堂は、長年支持されてきた「すっぽん」「まむし」のミネラルをブーストする、亜鉛を手軽に補える新たな選択肢として「亜鉛酵母」を用意。より自然に近い形で亜鉛をとりこんだ酵母原料を採用し、お客様一人ひとりの健康づくりをサポートする新提案として展開します。
金沢すっぽん堂では創業以来48年にわたり、すっぽんやまむしを中心とした健康素材を提供してまいりました。
今回発売する「亜鉛酵母」は、既存のすっぽん粉末やまむし粉末に追加して利用できる「ミックス補材」として開発された商品です。
亜鉛は体内で作り出すことができない必須ミネラルであり、健康維持や美容、活力ある毎日を支える重要な栄養素として知られています。一方で、現代人に不足しやすい栄養素の一つともいわれています。
本商品に採用した亜鉛酵母は、酵母が自然に取り込んだ亜鉛を利用した素材です。酵母由来であるため体内で利用されやすく、毎日の健康習慣に取り入れやすいことが特長です。
また、金沢すっぽん堂の主力商品であるすっぽんやまむしには、良質なたんぱく質やアミノ酸、ミネラルが豊富に含まれています。亜鉛はたんぱく質の合成やさまざまな代謝活動に関与する栄養素であることから、元気・美容・活力をよりサポートするため、補強するために用意しました。
「最近元気が続かない」
「美容や健康を意識している」
「仕事や趣味をもっと頑張りたい」
そんなお客様の声に応える新たなミックス補材として、金沢すっぽん堂は亜鉛酵母を提案してまいります。
すっぽん堂担当者コメント
「長年すっぽんやまむしをご愛飲いただいているお客様から、さらに健康維持に役立つ素材はないかという声をいただく機会が増えていました。そこで今回、現代人に不足しがちな亜鉛に着目し、新たなミックス補材として亜鉛酵母を発売することとなりました。これからもお客様一人ひとりの健康づくりを支える商品を提案してまいります。」
【商品概要】
商品名 亜鉛酵母（補材）
発売日 2026年7月8日（水曜日）
価格 1,500円（税込）
販売店舗 金沢すっぽん堂（金沢治与門窯スッポン堂）全店（15店舗）
ECサイト https://suppondo.co.jp/
通販 お客様相談室（076-204-6620）
■会社概要
商号 株式会社金沢すっぽん堂本舗
代表者 代表取締役 墨屋太郎
所在地 〒920-0061 石川県金沢市問屋町2-87
創業 1978年
事業内容 健康補助食品の販売
資本金 5,000万円
URL https://suppondo.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352409/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社金沢すっぽん堂本舗
近年、食生活の変化やライフスタイルの多様化により、必須ミネラルである亜鉛への関心が高まっています。そこですっぽん堂は、長年支持されてきた「すっぽん」「まむし」のミネラルをブーストする、亜鉛を手軽に補える新たな選択肢として「亜鉛酵母」を用意。より自然に近い形で亜鉛をとりこんだ酵母原料を採用し、お客様一人ひとりの健康づくりをサポートする新提案として展開します。
金沢すっぽん堂では創業以来48年にわたり、すっぽんやまむしを中心とした健康素材を提供してまいりました。
今回発売する「亜鉛酵母」は、既存のすっぽん粉末やまむし粉末に追加して利用できる「ミックス補材」として開発された商品です。
亜鉛は体内で作り出すことができない必須ミネラルであり、健康維持や美容、活力ある毎日を支える重要な栄養素として知られています。一方で、現代人に不足しやすい栄養素の一つともいわれています。
本商品に採用した亜鉛酵母は、酵母が自然に取り込んだ亜鉛を利用した素材です。酵母由来であるため体内で利用されやすく、毎日の健康習慣に取り入れやすいことが特長です。
また、金沢すっぽん堂の主力商品であるすっぽんやまむしには、良質なたんぱく質やアミノ酸、ミネラルが豊富に含まれています。亜鉛はたんぱく質の合成やさまざまな代謝活動に関与する栄養素であることから、元気・美容・活力をよりサポートするため、補強するために用意しました。
「最近元気が続かない」
「美容や健康を意識している」
「仕事や趣味をもっと頑張りたい」
そんなお客様の声に応える新たなミックス補材として、金沢すっぽん堂は亜鉛酵母を提案してまいります。
すっぽん堂担当者コメント
「長年すっぽんやまむしをご愛飲いただいているお客様から、さらに健康維持に役立つ素材はないかという声をいただく機会が増えていました。そこで今回、現代人に不足しがちな亜鉛に着目し、新たなミックス補材として亜鉛酵母を発売することとなりました。これからもお客様一人ひとりの健康づくりを支える商品を提案してまいります。」
【商品概要】
商品名 亜鉛酵母（補材）
発売日 2026年7月8日（水曜日）
価格 1,500円（税込）
販売店舗 金沢すっぽん堂（金沢治与門窯スッポン堂）全店（15店舗）
ECサイト https://suppondo.co.jp/
通販 お客様相談室（076-204-6620）
■会社概要
商号 株式会社金沢すっぽん堂本舗
代表者 代表取締役 墨屋太郎
所在地 〒920-0061 石川県金沢市問屋町2-87
創業 1978年
事業内容 健康補助食品の販売
資本金 5,000万円
URL https://suppondo.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352409/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社金沢すっぽん堂本舗
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