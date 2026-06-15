「スマートホーム家電市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「スマートホーム家電市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-Smart Home Appliances - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月15日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
スマートホーム家電市場規模は、2025年に1,743億7,000万米ドル、2026年に1,920億5,000万米ドル、そして2031年には3,114億4,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.14%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
省エネ機器への消費者の関心の高まり、電力会社主導の時間帯別料金制度、そして低価格化された接続チップなどが、市場の成長を後押ししています。IoTの急速な成熟により、メーカーは製品寿命を延ばすAI搭載機能を製品に組み込むことが可能になり、2022年から2023年にかけての半導体供給不足後の安定化により、工場は受注残を解消し、新製品を投入できるようになっています。北米とヨーロッパの電力会社は現在、負荷シフトを自動化する家庭に報酬を支払っており、コネクテッド洗濯機、乾燥機、給湯器は収益を生み出す資産となっています。同時に、プライバシー規制の強化に伴い、家電メーカーはサイバーセキュリティ機能で差別化を図るようになり、旧型で規制に準拠していないモデルが段階的に廃止されることで、ハードウェアの更新頻度がさらに高まっています。
レポートの主なポイント
・製品タイプ別に見ると、スマート洗濯機・乾燥機が2025年のスマート家電市場シェアの24.12%を占め、市場をリードしました。一方、スマート調理器具・クックトップは2031年まで年平均成長率（CAGR）12.74%で成長すると予測されています。
・接続技術別に見ると、Wi-Fiが2025年の収益シェアの57.93%を占めました。 Threadは2031年まで年平均成長率（CAGR）12.94%で成長すると予測されています。
・流通チャネル別に見ると、2025年にはオフライン販売がスマートホーム家電市場規模の61.48%を占め、オンライン販売は2031年まで年平均成長率11.73%で成長すると予測されています。
・エンドユーザー業界別に見ると、住宅向けアプリケーションは2025年の収益の66.02%を占め、商業利用は2031年まで年平均成長率11.32%で増加すると予測されています。
・地域別に見ると、北米は2025年にスマートホーム家電市場シェアの32.41%を占め、アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率11.12%で拡大すると予測されています。
製品タイプ別：AI統合が従来型カテゴリーを変革
スマート洗濯機・乾燥機は、2025年にはスマート家電市場の24.12%を占める見込みです。これは、買い替えサイクルの短さと、リベートによる投資対効果（ROI）の向上が要因となっています。高速回転モーターとセンサーによる洗剤自動投入機能は、水と電気の節約に貢献し、コスト意識の高い家庭にとって購入の決め手となります。音声操作とモバイルプッシュ通知は、ユーザーの手間をさらに軽減し、顧客満足度を高めます。スマート冷蔵庫は、常時電源供給という特性を活かし、デジタルダッシュボードを統合することで、食料品管理や家庭のエネルギー分析の中心となるハブとして機能します。オーブンは、カメラによる焼き加減検知機能や自動電源オフ機能を搭載し、食品ロスと電気代の削減に貢献しています。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
スマートホーム家電市場規模は、2025年に1,743億7,000万米ドル、2026年に1,920億5,000万米ドル、そして2031年には3,114億4,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.14%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
省エネ機器への消費者の関心の高まり、電力会社主導の時間帯別料金制度、そして低価格化された接続チップなどが、市場の成長を後押ししています。IoTの急速な成熟により、メーカーは製品寿命を延ばすAI搭載機能を製品に組み込むことが可能になり、2022年から2023年にかけての半導体供給不足後の安定化により、工場は受注残を解消し、新製品を投入できるようになっています。北米とヨーロッパの電力会社は現在、負荷シフトを自動化する家庭に報酬を支払っており、コネクテッド洗濯機、乾燥機、給湯器は収益を生み出す資産となっています。同時に、プライバシー規制の強化に伴い、家電メーカーはサイバーセキュリティ機能で差別化を図るようになり、旧型で規制に準拠していないモデルが段階的に廃止されることで、ハードウェアの更新頻度がさらに高まっています。
レポートの主なポイント
・製品タイプ別に見ると、スマート洗濯機・乾燥機が2025年のスマート家電市場シェアの24.12%を占め、市場をリードしました。一方、スマート調理器具・クックトップは2031年まで年平均成長率（CAGR）12.74%で成長すると予測されています。
・接続技術別に見ると、Wi-Fiが2025年の収益シェアの57.93%を占めました。 Threadは2031年まで年平均成長率（CAGR）12.94%で成長すると予測されています。
・流通チャネル別に見ると、2025年にはオフライン販売がスマートホーム家電市場規模の61.48%を占め、オンライン販売は2031年まで年平均成長率11.73%で成長すると予測されています。
・エンドユーザー業界別に見ると、住宅向けアプリケーションは2025年の収益の66.02%を占め、商業利用は2031年まで年平均成長率11.32%で増加すると予測されています。
・地域別に見ると、北米は2025年にスマートホーム家電市場シェアの32.41%を占め、アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率11.12%で拡大すると予測されています。
製品タイプ別：AI統合が従来型カテゴリーを変革
スマート洗濯機・乾燥機は、2025年にはスマート家電市場の24.12%を占める見込みです。これは、買い替えサイクルの短さと、リベートによる投資対効果（ROI）の向上が要因となっています。高速回転モーターとセンサーによる洗剤自動投入機能は、水と電気の節約に貢献し、コスト意識の高い家庭にとって購入の決め手となります。音声操作とモバイルプッシュ通知は、ユーザーの手間をさらに軽減し、顧客満足度を高めます。スマート冷蔵庫は、常時電源供給という特性を活かし、デジタルダッシュボードを統合することで、食料品管理や家庭のエネルギー分析の中心となるハブとして機能します。オーブンは、カメラによる焼き加減検知機能や自動電源オフ機能を搭載し、食品ロスと電気代の削減に貢献しています。