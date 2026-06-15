株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、配管工事会社・設備工事会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「配管工事M&A総合センター」を開設しました。

対象は、給排水衛生設備、空調・冷温水配管、消火設備配管、プラント配管、水道・緊急対応、ビルメン保守、リフォーム設備、設備工事全般など、配管・設備工事関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

配管工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://plumbing-ma-center.jp/

■開設の背景

配管工事・設備工事業界では、経営者の高齢化、後継者不在、資格者・職長の採用難、元請・管理会社との関係維持、材料高騰、保守・修繕・緊急対応の継続など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

配管工事会社・設備工事会社の価値は、決算書だけでは判断できません。管工事業許可、指定給水装置工事事業者、排水設備指定工事店、工事台帳、現場別粗利、資格者体制、元請・保守契約、協力会社網、車両・工具・材料在庫まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

配管工事M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、配管工事業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

配管工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■配管工事会社・設備工事会社のM&Aで整理すべき論点

配管工事会社・設備工事会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「許認可、資格者、工事台帳、元請関係、保守契約、協力会社、現場品質をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・給排水衛生設備、空調・冷温水配管、消火設備配管、プラント配管、水道・緊急対応、ビルメン保守などの対応領域

・管工事業許可、営業所技術者等、主任技術者、監理技術者、1級・2級管工事施工管理技士の体制

・指定給水装置工事事業者、排水設備指定工事店、給水装置工事主任技術者、排水設備責任技術者の承継論点

・完成工事高、未成工事支出金、材料費、外注費、労務費、現場別粗利、赤字現場の発生理由

・ゼネコン、サブコン、管理会社、工務店、自治体、水道局まわりの取引経路

・単発工事、保守・修繕、漏水緊急対応、管理会社案件、公共工事、元請比率

・車両、倉庫、ねじ切り機、融着機、溶接設備、材料在庫、協力会社名簿、安全書類、施工写真・図面

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：配管工事M&A総合センター

URL：https://plumbing-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：給排水衛生設備、空調・冷温水配管、消火設備配管、プラント配管、水道・緊急対応、ビルメン保守、リフォーム設備、設備工事全般など

特徴：配管工事・設備工事業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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